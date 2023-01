Conheça o iziBizi: o programa que resolve todos os problemas dos empresários

Ser empresário não é fácil. A sua missão principal deve ser focar-se no negócio, procurar novas oportunidades e delinear estratégias de crescimento. Porém, em muitos casos, o seu dia a dia está repleto de tarefas administrativas e burocráticas, que o podem afastar desse objetivo primordial. Será que o cliente já pagou o valor que devia? Até quando temos de pagar a fatura da encomenda que foi feita? Quando e quanto temos de pagar de IVA? Será que temos liquidez para suportar as despesas nos próximos tempos?

São muitas as dores que assolam o dia a dia dos empresários e os impedem de se focar em rentabilizar a sua atividade. A resposta está no iziBizi, uma plataforma especialmente desenhada a pensar nos principais problemas dos empresários.

O que é o iziBizi?

O iziBizi é um programa de gestão e faturação online com ligação às contas bancárias da empresa, cujo objetivo é simplificar e apoiar o dia a dia do empresário, por forma a torná-lo mais produtivo.

Trata-se de um projeto único em Portugal, desenvolvido em conjunto entre o Millennium bcp e a Cloudware, que foi desenvolvido para resolver as principais dores dos empresários. Apesar de só ter chegado ao mercado em 2022, já ganhou três prémios no Portugal Digital Awards 2022: Best Digital Transformation Project, Best Future of Business Models e Best Banking Project.

Esta solução inovadora é exclusiva para clientes Millennium bcp, mas permite integrar todas as contas bancárias de qualquer banco, para que seja possível obter, a qualquer momento e em qualquer lugar, a posição global da empresa.

Fique a conhecer as principais dores dos empresários nacionais e como é que o iziBizi responde de forma eficaz a essas "maleitas".

Oito dores dos empresários e como resolvê-las

#1 "Acabei de emitir uma fatura e concretizar uma venda. Como posso receber mais rapidamente?"

Uma das principais dores de cabeça dos empresários é a cobrança de faturas. Controlar que clientes estão em dívida, quais os montantes em causa e os prazos definidos para receber esse dinheiro é essencial para manter as contas da empresa saudáveis. Porém, muitos empresários ainda têm de fazer a verificação manual dos montantes recebidos, consultando os extratos bancários das diversas contas para validar os recebimentos ou para chegar à conclusão de que o pagamento ainda não foi feito.

Solução: Faturas com botão para pagar imediatamente

O iziBizi permite a emissão de faturas eletrónicas e o seu envio diretamente para o email dos clientes. No entanto, a verdadeira inovação que esta solução oferece aos empresários é a possibilidade de incluir um botão "pagar" na fatura enviada ao cliente. Desta forma, para pagar a fatura, basta o cliente clicar no botão "pagar", selecionar o banco a partir do qual quer efetuar o pagamento e introduzir as credenciais de acesso à conta bancária. A partir daí, o iziBizi trata de tudo – pré-preenche o formulário de transferência bancária e apenas solicita a aprovação da operação.

#2 "Gostava de controlar melhor onde gasto o dinheiro da empresa"

Saber onde e como é gasto o dinheiro da empresa é tão importante como garantir os recebimentos atempadamente. Porém, nem sempre os empresários controlam os custos ou registam as faturas das compras e despesas dos fornecedores, o que pode originar situações de atraso de pagamento ou pagamento em duplicado. Acresce a isto que, em muitos casos, as faturas são simplesmente enviadas em pastas ao contabilista, deixando o empresário de ter acesso direto às mesmas para verificação.

Solução: Arquivo digital + App

E se, em vez de colocar dados no Excel e enviar as faturas ao contabilista, tivesse um robot inteligente de arquivo, que fizesse esse trabalho por si? Com o iziBizi pode aceder a um arquivo digital e alojar os documentos digitalmente num só local – que pode ser partilhado com o contabilista e consultado a qualquer momento. Pode, inclusivamente, escolher o método preferencial para registar as faturas: através de uma simples fotografia, com a app móvel, enviando ou reencaminhando as faturas para um email exclusivo da empresa, ou arrastando faturas digitalizadas para dentro do sistema.

#3 "Será que tenho dinheiro para cumprir as minhas obrigações regulares?"

Rendas, fornecedores, salários, impostos ou avenças. Os negócios têm um conjunto de despesas e obrigações regulares que influenciam diretamente a tesouraria. Porém, muitos empresários continuam a fazer a gestão das suas despesas em folhas de Excel e a guardar faturas de pagamento a fornecedores em dossiers. Como consequência, nem sempre conseguem a organização desejada ou ter uma visão global do estado da sua tesouraria, o que pode originar pedidos urgentes de crédito ou a necessidade de fazer pressão sobre clientes com faturas em atraso.

Solução: Agenda diária

O iziBizi permite controlar as responsabilidades de pagamento e cumprir atempadamente os prazos, evitando multas, a partir de uma Agenda Diária – um dashboard com previsões a 30 dias de entradas e saídas de dinheiro, que pode consultar a qualquer momento. Além disso, faz uma estimativa do IVA a pagar nesse período, evitando surpresas, como quando, por exemplo, este valor é comunicado pelo contabilista em cima da data-limite de pagamento. Este conhecimento permite antecipar necessidades, o que resulta numa gestão mais adequada das finanças do negócio.

#4 "E se não fosse preciso aceder aos sites dos Bancos à procura de recebimentos?"

Se inicia a jornada de trabalho a consultar o extrato bancário para verificar, entre outros movimentos, se já recebeu o dinheiro dos seus clientes, não está sozinho. É assim que grande parte dos empresários começam o seu dia. No entanto, se tiver várias contas bancárias associadas ao negócio, a tarefa é mais morosa, uma vez que tem de efetuar o acesso bancário às diversas contas.

Solução: Extrato integrado

O iziBizi permite o acesso a todas as contas bancárias e, através da tecnologia open banking – que permite a partilha de dados e serviços entre instituições bancárias de forma segura – pode aceder a qualquer conta bancária sem ter de sair do programa.

#5 "Como perder menos tempo com os pagamentos a fornecedores e garantir que estão em dia?"

Os mecanismos manuais de registo e controlo das faturas conduzem a erros, falta de pagamento, transações em duplicado e até cortes de fornecimento por atrasos nos pagamentos.

Solução: Pagamentos simplificados num click

Como sistema inteligente, o iziBizi permite o registo automático e inteligente das faturas de compra e despesa. A partir deste momento, os documentos ficam guardados em formato digital e o empresário consegue, a qualquer momento e de forma atualizada, aceder a todas as faturas pendentes, vencidas e não vencidas, e processar todos os pagamentos, individualmente com o botão "Pagar documento" ou até mesmo pagar em lote aos seus fornecedores, por transferências bancárias, referências multibanco ou débitos diretos. No final do processo, o programa emite automaticamente as notas de pagamento das faturas e atualiza o extrato de movimentos com os pagamentos realizados.

#6 "Como agilizar o processamento de salários?"

Frequentemente os empresários contratam um contabilista externo para tratar, entre outros temas, do processamento dos salários. Esta tarefa fundamental fica, assim, dependente do contabilista, ficando sujeito a atrasos ou erros no processamento de prémios, subsídios ou faltas.

Solução: Processamento de salários

Com o iziBizi, pode aceder à informação atualizada dos seus colaboradores e realizar o processamento dos salários de forma segura, libertando o contabilista desta tarefa burocrática, para que lhe possa dar apoio no que é especialista. Numa só plataforma, pode submeter as declarações automáticas e pagamentos simplificados de salários, assim como pagar os impostos (IRS e IRC) e as contribuições à Segurança Social.

#7 "E se fosse possível ter a contabilidade da minha empresa sempre em dia?"

A relação entre empresário e contabilista é essencial para o bom funcionamento da empresa. Quando estas duas figuras essenciais trabalham em softwares distintos podem acontecer falhas de comunicação, atrasos nos pagamentos a fornecedores, colaboradores e impostos, multas e coimas, duplicação de tarefas, pouca produtividade e falta de informação em tempo real. Além disso, sempre que o empresário necessita de algum documento da contabilidade tem de pedir ao contabilista, o que nem sempre se traduz em produtividade para ambas as partes.

Solução: Contabilidade em dia

O iziBizi promove a contabilidade colaborativa, permitindo que empresário e contabilista trabalhem online, e em conjunto, na mesma plataforma de contabilidade. Assim, o empresário pode ter acesso às faturas, balancetes, demonstrações financeiras e outras análises contabilísticas de forma autónoma.

#8 "Quero ter acesso ao software de gestão e faturação da minha empresa onde e quando quiser"

O mercado em Portugal está assente em softwares de gestão e faturação tradicionais, instalados localmente, numa só máquina, o que comporta muitas desvantagens para o empresário. Além de conferir pouca flexibilidade, implica custos elevados de manutenção e de atualizações.

Solução: Plataforma online com atualizações automáticas

O iziBizi é um programa que funciona totalmente online, ao qual os empresários podem aceder em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo. Além disso, por se tratar de um software as a service, garante todas as atualizações, de forma automática, sem custos adicionais. Assegura, ainda, um serviço de apoio técnico totalmente gratuito.

O iziBizi é uma solução inovadora que pretende apoiar os empresários no dia a dia, ao simplificar processos burocráticos, agilizar os recebimentos e, ainda, permitir que tenha acesso às contas bancárias e a softwares de gestão e faturação num só local.

Ficou interessado? Esteja atento ao Negócios nas próximas semanas, pois iremos explicar mais em detalhe como funciona este programa e como pode ser a solução para os seus problemas.