Conheça o site de encontros português que tem de experimentar

O Felizes.pt foi criado em 2014 com a missão de fazer frente aos sites de encontros já existentes no mercado e tornar o processo mais positivo para os mais de 540 mil utilizadores a passar pelo site. No Felizes.pt, todos são bem-vindos, mas se não está à procura de um relacionamento duradouro, este não é o lugar para si.

Média de idades superior

Além de acolher jovens solteiros, esta plataforma foca-se em ajudar pessoas com mais de 30 anos que procuram uma segunda oportunidade no amor. Assim, esta faixa etária encontra um ponto de encontro num site em que a idade média dos utilizadores se situa nos 41,4 anos – um fator diferenciador das plataformas de online dating que existem atualmente, cujas idades dos inscritos estão entre os 25 e os 34 anos.

"Encontrei alguém que me mostrou que ainda é possível e que afinal ainda vale a pena acreditar. Quando arriscamos e saímos da nossa zona de conforto, o céu é o limite! Encontrei o amor aos 51 anos e não podia estar mais feliz. Obrigada a vocês ‘Felizes’, por me levarem a conhecer todo um novo universo do mundo dos encontros", diz Asa Almada, 51 anos, utilizadora do Felizes.pt.

Público feminino protegido

Além de canalizar esforços para satisfazer um público mais sénior, este site também está direcionado para corresponder às necessidades do público feminino, diferenciando-se da concorrência que não tem em conta as particularidades dessa audiência.

Muitos estudos sugerem que as mulheres correm um risco mais elevado de se tornarem vítimas de fraude online do que outros géneros, desde difamação e envio de nudez não autorizada a falsos romances que se podem tornar em autênticos pesadelos financeiros.

"Estes scammers atormentam todos aqueles que procuram o amor online, convertendo o que parece ser uma relação com futuro num pedido de dinheiro para ajudar o indivíduo a sair de alguma crise financeira. As histórias e os sentimentos podem ser convincentes, e as perdas podem ser enormes. No Felizes.pt, passámos muitos anos a desenvolver e a aperfeiçoar sistemas de proteção, tendo em mente o nosso empenho e compromisso em manter uma comunidade de pessoas sérias, honestas e coletivamente interessadas num relacionamento sério", diz Rui Sousa, CEO do Felizes.pt

Para combater os números de fraude, o site de encontros Felizes.pt tem um sistema complexo que usa modelos de inteligência artificial, alimentados por um conjunto de dados que analisam em tempo real a probabilidade de um determinado perfil ser um perfil falso ou mal-intencionado (como scammer, prostituição ou extorsão).

Os dados utilizados como entrada do algoritmo dividem-se entre dados de registo, dados de interação do utilizador e também metadados como IP, cookies, storage e outros. Em 2022, no Felizes.pt, foram apagados de forma automática mais de 3 mil novos perfis, e de forma manual mais de 800 perfis (cerca de 5% do total dos registos do ano passado).

Descrição pessoal obrigatória

Outro elemento distintivo face a demais apps e sites de encontros online é o facto de não ser obrigatório o upload de imagens no perfil, podendo ser substituído por um avatar. Já a descrição do utilizador é mandatória: inclui características físicas, bem como outras questões sobre interesses pessoais, com vista à proteção e segurança dos restantes utilizadores. Esse fator promove maior seriedade e maturidade à plataforma, privilegiando a personalidade sobre o aspeto físico.

"Recomendo este site a todos os que procuram o amor. Conheci um homem muito interessante tanto fisicamente como intelectualmente. Estou muito feliz porque corresponde exatamente ao perfil de homem que eu procurava. Obrigada ao Felizes.pt pelo serviço fantástico prestado", diz Maria Lisboa, utilizadora da plataforma.

Mais de 15 mil casais juntos graças ao Felizes.pt comprovam que esta é a plataforma portuguesa ideal para conhecer pessoas novas, criar ligações inesperadas e, quem sabe, aventurar-se no início de uma viagem com um final feliz.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Felizes.pt