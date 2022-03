Descubra as Tech Trends para 2022

Como podem os líderes manter uma vantagem competitiva numa era de crescente complexidade tecnológica?

No dia 31 de março, a partir das 10 horas, a Deloitte apresenta em exclusivo no Jornal de Negócios o estudo Tech Trends 2022.

O estudo da Deloitte aborda as tendências suscetíveis de perturbar os negócios nos próximos 18 a 24 meses, incluindo novas oportunidades em automação, blockchain, partilha de dados, e outras áreas. O estudo mostra que as organizações pioneiras estão a desafiar as ortodoxias, trabalhando de forma mais inteligente e mudando o foco para impulsionar a inovação tanto internamente como através do seu ecossistema tecnológico.

Nesta edição, exploram sete tendências que estão a transformar as empresas e dão destaque ao Cyber AI e Data-sharing made easy que podem ser multiplicadores de forças para endereçar cada um dos desafios das organizações.

Para cada uma das tendências convidaram uma start-up a estar presente no evento, para dar a conhecer a tendência colocada em prática.

Conheça o programa completo:

• Boas-vindas

• Apresentação do estudo

- Bruno Batista, partner Deloitte

- Gonçalo Santos, associate partner Deloitte

• Sessão de debate – moderado por Tiago Durão, Partner Deloitte

- Jorge Simões, head of the Digital Factory, EDP

- Fernando Severino, group director planning & control, CTT

- Luís Morim, head of Data & Analytics, Banco Santander

- Hervê Silva, partner Deloitte

• Apresentação de start-ups ligadas às tendências

• Encerramento





Podemos contar consigo?