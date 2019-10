Dez factos interessantes sobre negociar na bolsa americana

"The Big Board"

A New York Stock Exchange é a maior bolsa de valores do mundo, e por isso também conhecida pela alcunha "The Big Board". Esta bolsa de valores abriu as suas portas em 1792. Ao contrário do que se poderia esperar, não foram os EUA mas sim a Holanda o primeiro país a inaugurar uma bolsa de valores. A bolsa de valores de Amesterdão abriu portas em 1602 e foi a primeira verdadeira bolsa de valores a nível mundial.

Requisitos para listagem em bolsa

Se uma empresa quer estar listada na New York Stock Exchange ou NASDAQ, aplicam-se regras estritas. Para estar listada na NYSE, a empresa deverá ter 1,1 milhões de ações negociáveis ao público, bem como um valor total mínimo de mercado de 100 milhões de dólares. Para a NASDAQ, as empresas deverão ter 1,25 milhões de ações negociáveis ao público e um valor de mercado total de 45 milhões de dólares. Tanto na NYSE como na NASDAQ, o preço mínimo para listagem de títulos em bolsa é de $4.

Blue chips

Este termo foi criado em 1923 por um funcionário da Dow Jones, Oliver Gingold. Ele cunhou este termo inspirado pela ficha (chip) de póquer mais valiosa, a azul, para se referir a ações com preço elevado. Atualmente, o termo blue chip já não se refere às ações mais caras mas sim a ações de empresas conhecidas que passaram no teste do tempo. Empresas como a Apple, a Coca-Cola e a Boeing são exemplos de empresas blue chip.

FANG tornam-se FAANG

As ações mais populares no setor da tecnologia são coletivamente denominadas de FANG. Este acrónimo significa Facebook, Amazon, Netflix e Google (Alphabet). Um segundo "A" foi adicionado em 2017, referindo-se à Apple. Todas as cinco empresas FAANG são negociadas no mercado americano NASDAQ e estão presentes no NASDAQ100.

A ação mais cara na NYSE

A ação mais cara à venda na NYSE em termos de preço é a da Berkshire Hathaway. O CEO Warren Buffett e o vice-presidente Charlie Munger trabalharam ao longo de décadas para criar uma empresa notável, com estabilidade. Desde 12 de março de 2019, a capitalização de mercado vale 500 mil milhões de dólares, tornando-a uma das maiores empresas listadas no mundo. A razão para o preço ser elevado é o facto de as ações classe A deste conglomerado nunca terem sofrido um stock split.

O preço atual por ação classe A é superior a uns impressionantes $300.000. Não tem esse montante para gastar, mas continua interessado em ações Berkshire Hathaway? Então poderá investir em ações classe B, que estão a negociar a cerca de $200. Inicialmente, apenas estavam disponíveis ações classe A deste produto. Devido à elevada procura por uma alternativa com menor custo para investir na Berkshire Hathaway, Buffett e a administração da empresa decidiram oferecer ações classe B. As ações classe B têm menos direitos de voto do que as ações de classe A, e também estão sujeitas a stock splits. Adicionalmente, se um investidor detém ações classe A existirá a opção de as converter numa quantidade equivalente de ações classe B, caso o decida. No entanto, isto não se aplica no sentido contrário. Detentores de ações classe B não poderão converter as suas ações classe B em ações classe A de valor equivalente. Quer decida investir em classe A ou classe B, com a DEGIRO as comissões de transação são de apenas €0,50 + $0,004 por ação.

NASDAQ100 representa 103

O NASDAQ100 é um dos três índices mais importantes para os mercados dos EUA, e representa as 100 maiores empresas não financeiras negociadas na NASDAQ. Ao contrário do que o nome indica, não existem 100 mas sim 103 empresas na lista. Além de simplesmente estar no top 100, vários outros critérios serão aplicáveis para admissão nesse famoso índice. Por exemplo, para ser elegível o emissor deverá ter um volume médio de 200.000 ações por dia.

A origem do Dow Jones

O Dow Jones Industrial Average (DJIA) representa as 30 maiores empresas negociadas tanto na NYSE como na NASDAQ. O nome tem origem nos nomes do editor do Wall Street Journal, Charles Dow, e do seu colaborador Edward Jones.

Um homem pode mudar o mundo

A maior queda de preço de todos os tempos no Dow Jones foi espoletada por um único investidor. A 6 de maio de 2010, em apenas dois minutos, o índice Dow Jones caiu 10%. Algumas ações de empresas blue chip estiveram temporariamente a negociar por um penny. O que causou esta queda repentina foi um algoritmo de negociação que estava programado para ter em conta o volume de negociação, em vez de preço ou tempo. Isto levou a uma grande ordem de venda em futuros "e-mini" sobre o S&P 500, no valor de 4,1 mil milhões de dólares. Normalmente esta transação seria executada ao longo de várias horas, mas neste caso foi executada em 20 minutos. Este dia de negociação ficou conhecido como o Flash Crash de 2010.



Calças de ganga permitidas durante um dia

A New York Stock Exchange é conhecida pelo seu exigente código de vestuário. As regras estabelecem que não é aceitável que homens ou mulheres usem calças de ganga no piso de negociação, mesmo que se trate de um convidado. No entanto, foi feita uma exceção este ano com o lançamento da oferta pública inicial (IPO) da Levi Strauss & Co. a 21 de março.

Seja proprietário de um pedaço da New York Stock Exchange

Em 2006 a New York Stock Exchange tornou-se pública após lançar a sua própria IPO. Posteriormente, a NYSE realizou uma fusão com a Euronext, e mais tarde ambas se fundiram com a Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), que agora engloba 12 bolsas diferentes. Como tal, ao ter ações da NYSE:ICE, detém parte da NYSE e outras bolsas pelo mundo.

