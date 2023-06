É aqui que vai encontrar o seu próximo carro (ao melhor preço, claro)

Todo o cuidado é pouco ao comprar um carro novo, sobretudo quando se trata de um veículo usado. Afinal, trata-se de uma aquisição que pode impactar bastante no orçamento pessoal, daí ser necessário fazer a escolha com o melhor custo-benefício. Há uma plataforma online que reúne num só sítio veículos usados de profissionais de todas as zonas do país, assim como de particulares, com opções para todos os gostos, diferentes marcas, modelos, cores, tamanhos e funcionalidades. Para quem quer vender, o anúnico é grátis.

Da mesma forma que antes de trocar de faixa, a primeira coisa que faz é ligar o pisca do carro, o motor de busca Pisca Pisca mudou a sua direção rumo ao futuro.

No passado dia 2 de março, data em que o Pisca Pisca assinalou o 3.º aniversário, anunciou que iria passar a gerir o marketplace "Volante SIC". As duas marcas decidiram juntar-se, de forma a potenciar sinergias, dando origem ao "Volante SIC conduzido por Pisca Pisca.pt".

Ao auxiliar os portugueses no processo de compra e venda, esta parceria de sucesso traz assim valor acrescentado ao mercado de usados nacional e reforça a posição do Pisca Pisca no setor.

A plataforma representa a vontade de aliar o histórico notável e de grande visibilidade do Volante SIC no mercado automóvel à inovação constante do Pisca Pisca, focado em garantir o máximo de oferta para o consumidor, de forma simples e eficiente.

Porque deve escolher o Pisca Pisca

De confiança, inclusivo e na vanguarda da mudança, longe vão os tempos em que tinha de ir de stand em stand até encontrar o “tal”. Agora, através de uma pesquisa online rápida pode encontrar o carro que procura, perfeito para viagens a solo, com a família, aventuras urbanas, para lazer ou trabalho.

Dez dicas para comprar um carro usado:

• Estipule um orçamento;

• Simule quanto irá pagar de seguro;

• Certifique-se de que toda a documentação do veículo está em ordem;

• Confirme a garantia;

• Faça um test-drive;

• Tenha em atenção a quilometragem;

• Faça uma análise do estado de conservação do veículo tendo em conta as componentes externas e internas deste;

• Compre um carro adequado às suas necessidades. Pondere bem o que realmente quer e precisa;

• Escolha uma plataforma de confiança para comprar o seu carro, como o Pisca Pisca;

• Escolha a melhor solução de financiamento.

Encontre todo o tipo de automóveis

O Pisca Pisca tem o carro ideal para todos. O motor de busca surge como uma lufada de ar fresco no setor automóvel, apostando em estilos variados e irreverentes e também na inovação de cores.

Os carros disponíveis vão desde os tons mais clássicos às últimas tendências. Aqui pode comprar veículos em rosa-fúchsia, verde ou azul-elétrico e muito mais. A missão da marca é falar com todo o tipo de consumidores, independentemente do género ou da idade.

Com o lema “Quem Pisca Pisca não arrisca”, a plataforma que conta com mais de 45 mil veículos facilita e simplifica diariamente o processo de compra de milhares de portugueses.

Carros certificados

Todos os carros existentes no Pisca Pisca são carregados pela matrícula ou VIN, o que garante a veracidade dos elementos técnicos do veículo e das fotografias.

Já a certificação da rede de parceiros, como intermediários de crédito pelo Banco de Portugal e associados da APDCA – Associação Portuguesa do Comércio Automóvel assegura as boas práticas dos seus associados. O Banco Credibom é um destes parceiros que se diferencia pela confiança.

A este conjunto de fatores somam-se outras iniciativas, como, por exemplo, o lançamento do programa de certificação de veículos usados e a parceria estabelecida com a DECO Proteste.

Atento às necessidades dos consumidores, pelo segundo ano consecutivo, o motor de busca Pisca Pisca foi reconhecido com o Prémio Cinco Estrelas, na categoria de Plataforma de Classificados. Lançado em março de 2020, em plena pandemia, conseguiu responder aos desafios e às dificuldades enfrentadas pelos portugueses, proporcionando uma experiência revolucionária e credível de compra e venda de automóveis.

Visite o site do Pisca Pisca e na página inicial selecione no simulador as características que procura no seu próximo carro. Não espere mais, ponha a mudança e carregue no acelerador.