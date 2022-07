Economia russa em risco de colapso?

Embora os responsáveis russos tenham publicamente relativizado a situação, a verdade é que o país já não entrava em incumprimento há mais de 100 anos, com esta situação a refletir as consequências das várias sanções que os países ocidentais têm colocado à Rússia desde o início da invasão à Ucrânia.

A Rússia continua com grande parte dos seus ativos congelados nos bancos centrais, como o BCE e Fed, e nem as receitas provenientes dos produtos energéticos têm sido suficientes para atenuar as consequências económicas das recentes medidas adotadas pelos países ocidentais.

Apesar de o país ser detentor de uma das maiores reservas mundiais de ouro, tem enfrentado vários desafios no que diz respeito a toda a logística que tem contribuído para que os russos não estejam a conseguir vender essas reservas estratégicas.

Os fluxos de capitais russos continuam a ser fundamentais, pois influenciam as variações do valor do rublo face às principais moedas (EUR/RUB e USD/RUB).

Saiba como se pode posicionar no mercado com a XTB

O enorme excedente da conta-corrente russa de 19 mil milhões de dólares, em janeiro, não foi capaz de evitar que o rublo tivesse uma depreciação de 3,5% mensal face ao USD, uma vez que as sanções à economia russa acabaram por provocar saídas de capital adicionais.

Embora os mercados antecipassem um potencial colapso da moeda devido a estas sanções, tornando impossível o país financiar a invasão à Ucrânia, os decisores de política monetária acabaram por intervir de modo que pudessem adotar ferramentas para mitigar os riscos de colapso da própria economia russa.

Junte-se à XTB e aprenda a desenvolver o mindset correto para encarar os períodos de maior incerteza.

O banco central russo aumentou as taxas de juro em 1050 pontos-base três dias após a invasão da Ucrânia no final de fevereiro. Como as sanções impedem as vendas de reservas cambiais, o banco central respondeu com controlos rigorosos de saída de capitais. Os residentes russos ficaram proibidos de transportar moeda estrangeira para o estrangeiro e enfrentam um limite rigoroso no montante de moeda estrangeira que podem retirar dos bancos russos durante os seis meses seguintes. As multinacionais russas que obtêm receitas em moeda estrangeira também foram obrigadas a fazer o câmbio das receitas em 80 por cento para rublos, e muitos oligarcas russos acabaram por ceder às pressões do governo de Putin, acabando por contribuir também para o próprio financiamento da guerra.





Evolução dos fluxos de capitais dentro da economia russa. Fonte: Tradingeconomics.

Mas até que ponto é que a economia russa irá conseguir contornar as sanções que continuam a aumentar cada vez mais e a pressionar a economia russa?

A falta de pagamento dos juros da dívida do dia 27 de junho pode ser interpretada como a primeira red flag que poderá espoletar outras tantas se as atuais circunstâncias permanecerem inalteradas.

Resta-nos perceber se existe efetivamente um risco de a economia russa entrar em "default" e se existe o risco sistémico para os restantes mercados. Acompanhe toda a atualidade dos mercados internacionais com as notícias e análises diárias da XTB.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.