Em tempos voláteis, negoceie a própria volatilidade

O índice VIX, também conhecido como o "índice do medo", permite que os investidores obtenham lucros a partir da volatilidade do índice americano S&P 500. Quanto maior a extensão do pânico, mais o VIX sobe, pois os investidores antecipam quedas nos preços dos ativos. A negociação no VIX também permite obter lucros quando a tendência inverte e o sentimento positivo regressa ao mercado.

É por isso que a negociação do VIX se tornou muito popular entre os traders que tentam encontrar os extremos da curva de sentimento, a euforia e o pânico, e os traders que negoceiam estratégias baseadas em previsões de eventos que podem afetar a economia.

Saiba mais como funciona o índice da bolsa de valores e como negociar índices.

O que é o índice VIX?

O VIX é conhecido como o Índice de Volatilidade e foi criado pela Chicago Board Options Exchange (CBOE). O índice reflete as expectativas de volatilidade do mercado e é construído de forma a representar a volatilidade implícita do índice S&P 500. Este índice acaba por funcionar como um proxy para todo o mercado de ações dos EUA, apesar de o seu benchmark ser apenas o índice S&P 500.

O VIX é calculado a partir dos preços das opções sobre o índice S&P 500 e é expresso em percentagem. Se o valor do índice de volatilidade estiver a subir, é muito provável que o índice S&P 500 esteja a cair. Se, pelo contrário, o VIX estiver a cair, o S&P 500 provavelmente está a consolidar ou a subir.

Perceber o VIX

Existe uma correlação bastante negativa entre o VIX e o retorno do mercado acionista. Se o VIX estiver a subir, é provável que o S&P 500 esteja a cair devido aos receios crescentes dos investidores e o investimento em ações torna-se temporariamente menos lucrativo, à medida que o grande capital foge dos ativos de risco e procura ativos de refúgio.

Por outro lado, quando o índice de volatilidade cai, é provável que o S&P 500 tenha ganhos ou consolide, de modo que o mercado de ações continue a oferecer retornos satisfatórios. No entanto, a volatilidade nem sempre é sinónimo de quedas do mercado, pois é possível que o mercado de ações caia, mas a volatilidade permaneça relativamente baixa. Apenas eventos significativos, tais como eventos geopolíticos, políticos, macroeconómicos, podem aumentar a volatilidade do mercado. Normalmente, são os eventos que são incorporados negativamente pelos investidores que geram a maior volatilidade dos preços.





Correlação negativa entre o índice S&P 500 e o índice de volatilidade VIX. Fonte: xStation

A volatilidade é, portanto, uma medida do movimento do preço de um ativo, não uma medida do preço do ativo em si. Na prática, isso significa que quando se negoceia volatilidade no mercado, através da abertura de posições no VIX, o investidor não deve apenas concentrar-se na direção, mas também em quanto o mercado se moveu e quais são as perspetivas para novos grandes movimentos. Esta é a razão pela qual o VIX é cotado em pontos percentuais.

Valores do índice abaixo dos 20 pontos percentuais são vistos como um sinal de estabilidade e quando o nível sobe acima dos 30 pontos o mercado indica uma alta volatilidade de preços.

Para os investidores que tentam antecipar os máximos e mínimos do S&P 500, quando o VIX atinge máximos extremos é visto como um sinal de inversão de tendência e regresso às subidas do S&P 500. Por outro lado, quando o índice atinge mínimos extremos, isso pode ser visto como um regresso às quedas do S&P 500. Isto cria oportunidades de investimento para "investidores contrários" que tentam bater o mercado.

Melhor altura para negociar o VIX

A melhor altura para se negociar os futuros do VIX no curto prazo é durante os períodos de maior volatilidade como a earnings season, reuniões de bancos centrais ou divulgação de dados macro importantes. A volatilidade prevista está correlacionada com o medo no mercado. Assim, se os investidores esperarem quedas no mercado, o VIX tende a subir. Este é o período em que muitos traders esperam oportunidades para negociar ativamente o instrumento. Quando o mercado está calmo e há movimentos de alta, o preço do VIX quase não se mexe e a sua volatilidade é limitada.

Como começar a negociar o VIX

A negociação do VIX está disponível na plataforma de negociação da XTB, a xStation, e poderá negociar o índice de volatilidade através de CFD (contratos por diferença) sobre o instrumento VIX e usando alavancagem. A alavancagem pode multiplicar os lucros de um day trader, mas tenha em atenção que é bastante arriscada. A negociação do VIX é sobretudo para traders ativos que gostam de risco e volatilidade de preços. Graças à alavancagem de 1:5, precisará apenas de 20% de margem para abrir uma posição. A utilização de CFD sobre o VIX oferece também a possibilidade de os traders abrirem posições curtas e longas. As posições curtas dão aos traders a oportunidade de lucrar quando os preços estão a cair.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e Diretiva 2011/61/UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. – Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.