Emissão de Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029 já arrancou

A Greenvolt compromete-se a utilizar os fundos obtidos através da emissão de Obrigações Verdes Greenvolt 2029, exclusivamente, no financiamento e/ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis nos termos previstos no Green Bond Framework da Greenvolt de outubro de 2021, que se encontra disponível no sítio web da Greenvolt, incluindo projetos de energia renovável novos e/ou existentes e projetos de eficiência energética, prevenção e controlo integrado de poluição, e operações de fusão e aquisição no setor das energias renováveis.

Poderá subscrever as Obrigações Verdes Greenvolt 2029 entre as 8:30 horas de 29 de janeiro de 2024 e as 15:00 horas do dia 9 de fevereiro de 2024.

O preço de subscrição por Obrigação Verde Greenvolt 2029 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500, correspondente a cinco Obrigações Verdes Greenvolt 2029.

*Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Greenvolt e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

Este conteúdo foi produzido integralmente por Greenvolt.