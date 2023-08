Empresa portuguesa conta o “segredo” para aumentar a produtividade dos colaboradores

O avanço digital está a revolucionar a sociedade como um todo e as empresas, mais do que nunca, têm de assumir uma posição proativa para inovar e se diferenciarem entre as demais. O mercado imobiliário tem sido um dos setores mais afetados por esta transformação, mas os desafios não acabam aqui.

A instabilidade política e económica causada por múltiplos cenários, desde a guerra na Ucrânia, ou ainda os efeitos residuais da pandemia da covid-19, ao desemprego, ao aumento da inflação e à escassez de materiais, está a impactar grandemente o mercado da habitação. Escassez de imóveis e subida em flecha dos preços são apenas alguns dos problemas.

A Zome, mediadora imobiliária 100% portuguesa, tem respondido a todos estes obstáculos externos fazendo uma ótima gestão dos seus recursos, investindo na aquisição constante de capital humano, na formação dos seus colaboradores e na incorporação de novas tecnologias no dia a dia. O resultado? Cada vez mais clientes depositam a sua confiança e listam os seus imóveis na mediadora fundada em 2019.

Patrícia Santos, presidente executiva (CEO) da Zome, destaca o "crescimento significativo" da empresa nos últimos anos, "num contexto altamente desafiante para o setor da habitação".

O sucesso está nos números

A Zome fechou o primeiro semestre do ano com um crescimento de mais 10,66%, e com uma faturação de 13,6 milhões de euros, com um total de 2.877 transações mediadas neste período. Nos primeiros seis meses do ano, registou-se ainda o aumento de 67% no número de angariações. O volume de negócios mediados atingiu os 499,5 milhões de euros.

Conquistas Zome Prémio Cinco Estrelas, na categoria de “Melhor Rede de Franchising” (janeiro de 2023).

Prémio Nacional de Inovação (PNI) na categoria “Web 3.0”, uma iniciativa do Jornal de Negócios, BPI e Claranet, em parceria com a Nova SBE e a Cotec Portugal (junho de 2023).

“Cada vez mais clientes nos confiam o seu imóvel para venda, o que nos deixa muito felizes. Num contexto de grandes desafios, em particular para o setor da habitação, foi com muito entusiasmo e orgulho que alcançámos, em junho, o melhor mês de sempre na Zome. E este crescimento de dois dígitos vai muito além dos números. É, acima de tudo, o reflexo da confiança no trabalho de todos aqueles que, diariamente, dedicam a sua energia ao projeto Zome”, sublinha Patrícia Santos.

A Zome tem consolidado o seu crescimento desde o primeiro dia e, durante o primeiro semestre, destaca-se também o aumento de transações de imóveis acima de 500 mil euros, o que tem reforçado o seu posicionamento num segmento com maior poder de compra.

A Zome foi criada em 2019. Em 2022 mediou um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros em mais de 5.700 transações, que originaram uma faturação de 27,5 milhões de euros.

“Destacamos ainda como um forte contributo para os resultados do semestre a menor exposição dos nossos clientes ao financiamento bancário. Só 70% dos nossos clientes necessitam e a elevada taxa de aprovação que conseguimos dos financiamentos – acima dos 90% –, para os clientes que pedem recurso ao crédito, deve-se à excelente preparação e profissionalismo dos nossos intermediários de crédito”, acrescenta a CEO.

Atração (e manutenção) de talento

Num mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e exigente, a Zome aposta na criação de programas especializados para quem está a iniciar a sua carreira e para todos os que buscam mudar de trajetória ou progredir profissionalmente.

De modo a nutrir novos talentos – bem como os consultores que já estão a trabalhar na empresa –, oferece ainda a oportunidade de experienciar quatro fases de integração: a formação inicial designada de Azimute Zero, seguida da entrada na Academia Startup e, numa fase posterior, a integração na Academia Lift e no programa T4, um modelo exclusivo da Zome para apoio à formação de equipas imobiliárias.

O Zome Ambition é um programa para a criação de uma bolsa de talentos para futuras oportunidades internas. Permite àqueles que sentem que podem ser mais felizes a desempenhar outras funções se candidatem às oportunidades em aberto. Trata-se de um programa disruptivo, que desafia o paradigma da cultura organizacional nas empresas deste setor.

Patrícia Santos aponta como principais objetivos estratégicos para 2023 "o reforço nas áreas de formação e da aposta da tecnologia, fortalecendo a componente de 'e-learning', da formação e desenvolvimento de carreiras dos consultores".



"Na Zome, acreditamos que a estabilidade do emprego para a vida está na evolução da descoberta de novas funções e de fazermos o que nos faz feliz. Ou seja, defendemos que pode não haver um emprego para a vida mas há uma Zome para a vida", partilha Patrícia Santos.



Investimento na tecnologia

Tendo sempre em vista facilitar e otimizar o trabalho dos seus colaboradores a Zome criou a app ZAP (Zome Actions Platform). A versão “mobile” da plataforma permite consultar e registar informação, de forma a tornar os processos dos consultores imobiliários mais ágeis, poupando tempo nas tarefas diárias e melhorando a sua performance.

“A utilização da ZAP (…) permite que um consultor, no seu dia a dia, poupe tempo para se dedicar aos detalhes que considera serem mais importantes numa angariação de um imóvel, ou numa visita", começa por revelar a CEO da Zome.

Nesta aplicação, os consultores podem agendar visitas em tempo real, inserir uma proposta e submeter documentos ainda na casa do cliente. Com esta aplicação, os agentes imobiliários têm também a possibilidade de tirar fotografias e guardá-las diretamente na sua base de dados, bem como inserir informações utilizando comandos de voz.

Zome NOW Pode fazer uma proposta online ou mesmo reservar diretamente qualquer imóvel habitacional listado para venda no site da Zome, num processo simples, acessível de imediato após o cliente clicar no botão Zome NOW.

Tornar o processo de compra e venda de imóveis também mais célere para o cliente é outra prioridade da empresa. Em março deste ano, a Zome anunciou a abertura do primeiro hub no metaverso e tornou-se na primeira mediadora imobiliária portuguesa a ter uma unidade de negócio nesta plataforma de realidade virtual. Em junho, lançou uma nova versão do seu site oficial para permitir aos utilizadores uma experiência mais ágil e personalizada com recurso a ferramentas de inteligência artificial.

A empresa tem atualmente 44 hubs ibéricos e pretende, este ano, superar o marco dos 50 hubs imobiliários.

"Esta evolução está alinhada com a nossa ambição de crescer em Portugal, mas também em Espanha, multiplicando o ADN Zome pela Península Ibérica. Acreditamos que, muito em breve, vamos assinalar o marco dos 50 hubs imobiliários", afirma Patrícia Santos, presidente da Zome.

O crescimento rápido da Zome refletiu-se paralelamente no crescimento da sua rede, e também o número de colaboradores teve um aumento expressivo de 62,4%. A Zome conta, neste momento, com cerca de 1.800 colaboradores. Durante e pós-pandemia, a empresa portuguesa prosperou e cresceu, criando postos de trabalho num período particularmente crítico para o país e para o mundo. Um processo exponencial de expansão que irá continuar.



A sua nova casa está na Zome (e quem sabe a sua carreira!).