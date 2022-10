Estes são os melhores destinos em Portugal para trabalhar remotamente

O conceito não é novo. De forma alguma. Também não surgiu na pandemia, apesar de este período ter sido um grande impulsionador, pelo menos em Portugal. O trabalho remoto deixou de ser uma opção excêntrica para passar a ser uma escolha realizável e atual. Sim, não é um sonho, é realidade. O nomadismo digital tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e pelas razões certas: é um estilo de vida que permite desempenhar um trabalho sem restrições geográficas, o que significa trabalhar em qualquer lugar do mundo. E se nos perguntar agora qual é o melhor local em Portugal para se ser um nómada digital, a nossa resposta é simples e bastante rápida: o Centro de Portugal.

A qualidade de vida associada às vivências que uma cidade de dimensão mais pequena ou média oferece ganha um peso cada vez mais significativo. Ambientes seguros, custo de vida menor, comunidades nómadas já instaladas… Estes são os locais perfeitos para os nómadas digitais:

Não podemos falar desta região sem mencionar água, biodiversidade, arte e conforto. Este território convida à aventura. Os canais oferecem-nos uma das melhores formas de explorar a cidade, num clássico moliceiro, claro. Mas viver e trabalhar nesta região é também passear a pé ou de bicicleta por passadiços junto a paisagens lagunares únicas, caminhar por trilhos de reservas naturais, dar um salto às praias de areia dourada, desfrutar do termalismo, render-se ao património arquitetónico e cultural e degustar iguarias gastronómicas incontornáveis. Quem não gostaria de ter ali os famosos ovos moles sempre à mão? Sem falar no pão de ló de Ovar! Na região da Ria de Aveiro não faltam espaços para trabalhar remotamente, como o Trilhos da Terra ou o Fusion Cowork. Mas há mais.



Aveiro

Dizem que este é o destino certeiro para quem procura diversão ao ar livre aliada à sensação de bem-estar. Ainda para mais quando há águas minerais com propriedades únicas nas estâncias termais da região. O verde domina a paisagem e convida a perder-se (no bom sentido) pelos trilhos das montanhas de beleza indiscritível. Mas há ainda espaço para "locais secretos", como ribeiras encobertas e aldeias rurais charmosas. Estando neste fantástico território, não podem faltar os vinhos aveludados e encorpados do Dão, que acompanham na perfeição a gastronomia. Sugerimos arroz de míscaros para abrir o apetite e doce de Viriato para terminar em grande. Depois, nada melhor que um giro de bicicleta pela Ecopista do Dão ou do Vouga. Há incubadoras e espaços de cowork pela região que surgem como locais ideais para trabalhar remotamente. Conheça-os todos.



São Pedro do Sul

Toda a gente a conhece como uma das zonas verdes mais vastas de Portugal. Este é o local para viver e trabalhar em profunda comunhão com a natureza. O sossego, as aves fascinantes, os invernos divertidos, as águas fluviais de praias à beira de margens verdejantes ou terapêuticas de termas sempre relaxantes, e as gentes genuínas são o ponto de entrada para uma região que encanta de forma singular. Viver e trabalhar aqui é poder descobrir as Aldeias Históricas de Portugal, Aldeas do Xisto e Aldeias de Montanha. É viajar no tempo e "viver" os passos de quem moldou um território onde a lã e os lanifícios são trabalhados com mestria e paixão. É saber apreciar a vida. Saborear um delicioso vinho da Beira Interior e um apetitoso Queijo Serra da Estrela. Não faltam também aqui espaços de cowork e incubadoras, como o New Hand Lab ou a Cooperativa Cowork de Videmonte. E não só.



Fornos de Algodres

Esta é uma região de histórias e tradições, em que os costumes ditam as vivências. Os monumentos e lugares simbólicos e icónicos – como a Universidade de Coimbra, a Sé Velha, o Portugal dos Pequenitos ou a Quinta das Lágrimas – vivem em harmonia com um dos sítios arqueológicos mais ricos do país, as Ruínas de Conímbriga. Esta é a região perfeita para quem procura descobertas, experiências, conhecimento e cultura. Aqui, vive-se História e histórias. Desfruta-se de águas fluviais, calmas e frescas, onde se chega por serras e vales recortados de pitorescas aldeias. Apanham-se as ondas direitas mais longas da Europa em praias oceânicas de areal dourado. Saboreia-se um bom Leitão da Bairrada acompanhado por um excelente vinhos regional. Há espaço para cowork, residências artísticas, incubadoras, retiro de empresas, parques tecnológicos e centros empresariais onde pode trabalhar remotamente na região, como o Biocant Park ou o Cerdeira. E muitos mais.



Universidade de Coimbra

Entre a serra e o mar, esta região oferece a dualidade perfeita para viver e trabalhar. De um lado, as praias de areia fina ou interiores de águas límpidas, as albufeiras, as nascentes. Do outro, as grutas, os castelos, o turismo industrial. Este é o local perfeito para respirar o ar saudável das matas, mas também a maresia do oceano. Não esquecendo a herança histórica que ergue majestosamente um Mosteiro, Património Mundial da Humanidade, descobrem-se lugares naturais onde cabem baloiços, passadiços e trilhos pedestres. Haverá melhor do que isto? Só a herança gastronómica com destaque para a morcela de arroz! Espaços de cowork, centros empresariais e incubadoras tornam a mudança irrecusável. Saiba quais são.



Pedrógão Grande

Há quem lhe chame um museu a céu aberto e não é para menos. Se já conhece as Aldeias do Xisto sabe que o charme rural da região é inegável. De estrada em estrada, de trilho em trilho, descobrem-se pedaços da história enraizados em cada castelo, em cada aldeia e em cada museu. Aqui vive-se magia. Também se sente a força da natureza, descobrem-se sabores inebriantes, observam-se fauna e avifauna como em nenhum outro lugar. Quem por aqui passa (e vive) encontra a beleza de viver (bem) devagar ao som de mãos que batem no adufe, com ritmo e tradição. Em Castelo Branco, os jardins e parques são o lugar perfeito para uma pausa refrescante. Na região há um Centro de Empresas Inovadoras, uma Fábrica da Criatividade e uma incubadora de base rural para trabalho remoto. Venha conhecê-los.



Idanha-a-Nova

Conforto e serenidade. A natureza tem aqui a primazia das atenções, com a Barragem de Castelo do Bode e a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, pontos obrigatórios de passagem. Mas nem só de natureza se vive aqui. Há também lugar para a História, com paragens em Castelos de encantar e no Convento de Cristo, em Tomar. Há ainda lugar para a fé no Santuário Mariano de Fátima, um dos mais importantes do mundo. Com tempo, descubra genuínos sabores como a fataça frita, os maranhos ou o bucho recheado, regados por um distinto Vinho do Tejo. Se os doces nunca podem faltar à mesa, delicie-se com a doçaria típica: a palha de Abrantes ou as fatias de Tomar. Qual escolhe? Ambos é a escolha certa! São várias as incubadoras, espaços de cowork, hubs criativos e espaços empresariais para trabalhar remotamente neste território, como o Tagus Valley. Conheça os outros.



Castelo de Torres Novas

Nesta região, o mar é o elemento mais marcante. As grandes ondas da Nazaré não passam despercebidas dentro e fora do País e colocam a região no mapa de um dos melhores destinos de surf no mundo. Tal como Peniche, onde acontecem importantes provas da modalidade ao mais alto nível internacional. Um pequeno desvio marítimo leva-nos às águas cristalinas das Berlengas, um paraíso que convida a mergulhos. Para deixar registada a pluralidade da região, não podemos esquecer o Mosteiro de Alcobaça, a vila medieval de Óbidos, nem a Fábrica de Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro. Já a região vitivinícola, de onde saem vinhos fortemente influenciados pelos ares atlânticos, partilha o aroma único da região. Nos sabores, a carta oferece mariscos, enguias e amêijoas "da casa". São cada vez mais os espaços de trabalho remoto que acolhem nómadas digitais, como o Selina Peniche, Ossos do Ofício ou PipeDream. E muitos outros.



Mosteiro de Alcobaça

Óbidos

Mudar-se para o interior Quem "foge" das grandes cidades e escolha viver no interior do País pode beneficiar de um conjunto de apoios que incentivam a mobilidade geográfica, como é o caso do Programa Emprego Interior MAIS ou o Programa Chave na Mão, e ainda benefícios fiscais em IRS.

Antes de dar o passo em frente na escolha de um novo destino, use e abuse de toda a informação reunida em workfrom.turismodocentro.pt. Este site é uma viagem pelo território e pelas histórias dos que escolheram o Centro para viver e trabalhar. Ninguém melhor do que as pessoas com interesse comum para descobrir tudo sobre estes lugares incríveis.