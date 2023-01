Estes serviços são a resposta para as empresas melhorarem a produtividade

O modelo de trabalho híbrido exige uma gestão complexa dos dispositivos e ferramentas de cada utilizador por parte das empresas. Com os colaboradores em movimento – divididos entre o escritório, as viagens e o trabalho à distância –, é cada vez mais difícil para os departamentos de Tecnologia de Informação (TI) dar o apoio e a manutenção necessários, com um impacto mínimo na produtividade.

É aqui que entra a HP Active Care, ajudando-os a alcançar o período de atividade ideal e a prestar um suporte com resolução rápida nos equipamentos, ao mesmo tempo que melhora a experiência de cada trabalhador, independentemente do local onde se encontra.

Prontos para o inesperado

O HP Active Care oferece um conjunto de serviços de proteção, suporte e reparação de equipamentos adaptado aos trabalhadores empresariais móveis, evitando o tempo de inatividade dos dispositivos e maximizando a produtividade dos utilizadores.

• Resolve rapidamente os problemas. O Suporte Técnico Remoto cria automaticamente um caso quando um problema é detetado, alertando o departamento de TI para agendar a reparação de imediato.

• Minimiza as interrupções. O Active Care da HP ativa o Apoio ao Cliente HP, de modo a acelerar o diagnóstico do problema e a fornecer uma rápida resolução para os PC continuarem a funcionar.

Antecipar os problemas

Ao contrário do tradicional apoio reativo – resolver o problema quando este ocorre –, o serviço HP Active Care não só consegue antecipar falhas como também fornece soluções rápidas para os incidentes antes que estes aconteçam.

Atuando como uma extensão da equipa de Tecnologia de Informação empresarial, utiliza a inteligência artificial HP TechPulse – uma eficiente plataforma de automatização que presta serviços de excelência através de informações relevantes impulsionadas por milhares de milhões de pontos de dados – para fornecer análises preditivas e alertas proativos. Assim, as equipas de TI já podem monitorar o status de integridade dos dispositivos e receber alertas sobre aqueles que precisam de reparações ou atualizações. E tudo num único painel.

A resposta não tarda e não falha

A excelência dos especialistas e a rapidez do serviço – com resposta no local no dia útil seguinte – são garantidas, bem como a recuperação da operacionalidade dos equipamentos.

Também a proteção contra danos acidentais está incluída, no caso de serem precisas peças ou quaisquer materiais necessários para assegurar o funcionamento dos equipamentos, assim como a retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito de forma a cumprir as regras de segurança.

Durante as viagens, os colaboradores da empresa terão acesso à ajuda de que necessitam para se manterem produtivos, com apoio in loco ou por telefone.

À medida de todas as empresas

Os serviços da HP Active Care ajustam-se a diferentes níveis de apoio e de necessidade. Seja nas empresas em nome individual, PME ou nos clientes empresariais, esta solução não só evita custos imprevistos para danos de equipamento fora de garantia, como ainda reduz os custos de apoio ao diminuir significativamente o número de horas que os departamentos de TI gastam na resolução de problemas e processos de reparação.

Last but not least, o valor do HP Active Care também pode ser quantificado em função do aumento da satisfação dos utilizadores que veem o seu tempo de inatividade reduzido e, consequentemente, a sua produtividade melhorada.