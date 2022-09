Estrela do MMA promove investimentos com a XTB

Nos novos anúncios, a XTB enfatiza que investir em diversos tipos de ativos é acessível a todos. Acrescenta ainda que a empresa disponibiliza aos seus clientes ferramentas que facilitam a entrada no mundo dos investimentos: uma plataforma de investimento online intuitiva, análises diárias de mercado e inúmeros materiais educativos.

A XTB promove uma ampla gama de soluções de investimento. Conor McGregor, como novo embaixador da marca, explica nos vídeos publicitários que, graças às soluções da XTB, o investimento está disponível não apenas para "players" experientes do mercado. A multipremiada plataforma xStation permite que os utilizadores invistam facilmente em vários tipos de ativos e foi projetada para atender às necessidades de investidores iniciados e mais experientes.

"O mercado de investimentos tem mudado continuamente nos últimos anos e essa transição acelerou recentemente de forma significativa. A volatilidade dos mercados e a preocupação com a inflação crescente fizeram com que as pessoas procurassem alternativas de investimento. A aprendizagem online e o uso de ferramentas digitais durante a pandemia levaram a um interesse crescente no uso de plataformas online e apps móveis, também visível nos investimentos. É por isso que enfatizamos a conveniência de usar a nossa plataforma, também disponível em dispositivos móveis para gerir os seus investimentos em qualquer lugar e a qualquer hora", refere Eduardo Silva, diretor da sucursal da XTB em Portugal.

Os vídeos publicitários usados na campanha foram filmados em Dublin, Irlanda. Ao colocar o cenário do vídeo do anúncio comercial numa barbearia, um local onde pessoas de várias origens se encontram com o mesmo objetivo em comum, a empresa quer reforçar que investir não é exclusivo apenas de "traders" profissionais. Graças a ferramentas fáceis de usar e materiais educativos combinados com cursos de investimento oferecidos pela XTB, todos podem obter as skills e o conhecimento para se tornarem investidores.

A XTB oferece aos investidores de retalho acesso rápido e fácil aos mercados financeiros de todo o mundo. Podem escolher entre mais de 5.500 instrumentos financeiros, desde ações de empresas das bolsas de valores mais importantes do mundo (sem comissão até 100.000 euros por mês), passando por contratos de derivados sobre matérias-primas, Forex, índices ou criptomoedas, até ETF. A XTB opera em 13 mercados em todo o mundo e tem mais de meio milhão de clientes.

A nova campanha é uma continuação da estratégia de marketing da XTB com o uso de figuras conhecidas como embaixadores globais da marca. Em 2020, a empresa anunciou José Mourinho, o famoso treinador de futebol, como seu embaixador. Recentemente, a XTB também tem atuado na área das artes marciais em particular. A empresa estabeleceu uma parceria com Joanna Jedrzejczyk e Jirí Procházka, respetivamente uma das lutadoras de MMA mais condecoradas e o atual campeão da UFC da categoria de peso médio.

Sobre o Grupo XTB O Grupo XTB é um fornecedor internacional de produtos, serviços e soluções tecnológicas de negociação e investimento. As entidades do Grupo XTB são supervisionadas pelos maiores reguladores do mundo, incluindo FCA, CySEC e KNF, e em Portugal pela CMVM. Por mais de 17 anos, o Grupo XTB forneceu aos investidores de retalho acesso imediato a centenas de mercados em todo o mundo. A XTB é uma "fintech" baseada em confiança, tecnologia e apoio ao cliente. Desde 2004, o Grupo XTB tem expandido os seus negócios, abrangendo atualmente 13 grandes mercados na Europa, América Latina e Ásia, conquistando a confiança de mais de 525.000 clientes. Usando as suas próprias plataformas premiadas xStation e xStation Mobile, as entidades do Grupo XTB oferecem acesso a mais de 5.400 instrumentos financeiros, incluindo ações, ETF e CFD sobre Forex, índices, matérias-primas, ações, ETF e criptomoedas. Por meio do X Open Hub, a XTB fornece tecnologia de ponta para instituições financeiras em todo o mundo. Saiba mais em www.xtb.pt

Este conteúdo foi produzido integralmente pela XTB