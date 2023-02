Estrela elétrica da Nissan é o veículo do futuro para muitos negócios

Os veículos comerciais ligeiros elétricos estão finalmente prontos para enfrentar dias mais longos de trabalho e para responder às necessidades de negócios, como entrega imediata, resposta pronta e serviço personalizado.

Com a nova Nissan Townstar, os dias são cheios e os negócios exigentes, mas com o conforto, a versatilidade, a capacidade e a segurança de um veículo comercial – condições necessárias para garantir a qualidade do serviço e o futuro dos negócios.

O futuro dos comerciais ligeiros

A nova Nissan Townstar garante a redução dos custos de circulação e manutenção, com uma autonomia até 301 Km e zero emissões. Chegou o veículo do futuro para muitos negócios.

A nova Nissan Townstar, que chega a Portugal na versão furgão elétrico, foi totalmente projetada para ser um veículo confiável, confortável e eficiente para a mobilidade comercial. Por ser elétrica, a Townstar é ecológica, silenciosa e com uma circulação e manutenção bastante mais baratas do que as dos veículos com motores de combustão interna.

Hoje em dia conduzir um veículo elétrico significa não só beneficiar de uma considerável redução de custos como beneficiar de uma reputação de sustentabilidade junto de clientes e parceiros.

"Com a mudança acelerada para a eletrificação no segmento de veículos comerciais ligeiros reafirmamos o nosso compromisso em apoiar os nossos clientes na jornada para um futuro mais sustentável", afirma Emmanuelle Serazin, diretora de vendas empresariais na Nissan Europa.

Pensada para o exigente ambiente urbano

A Townstar elétrica está equipada com uma bateria de 44 kWh e tecnologia avançada, e adequa-se particularmente bem ao ritmo de negócios urbanos com múltiplas viagens curtas. O carregamento elétrico durante a noite garante flexibilidade e previne paragens ou interrupções no trabalho. A Townstar é compacta, o que permite navegar as ruas da cidade e trabalhar eficazmente em situações de grande trânsito.

A câmara inteligente de visão 360° facilita enormemente o estacionamento e as grandes portas deslizantes em ambos os lados oferecem opções práticas de carga e descarga numa multiplicidade de circunstâncias. Acresce que, com 3,9 m3 de espaço de carga, a Townstar pode transportar facilmente duas europaletes, suporta até 800 kg de carga, e consegue rebocar até 1.500 quilos. A área de carga tem uma enorme flexibilidade, com vários pontos de arnês e a possibilidade de escolha de antepara, entre outras opções, o que torna a Townstar adequada a múltiplos tipos de negócio, mesmo que tenham requisitos muito específicos.

Especificações da Nissan Townstar



Capacidade da bateria (útil)

44 kWh



Potência máxima

90 kW (122 cv)



Binário máximo

245 Nm



Autonomia

Até 285 km



Carregamento em AC

11 kw de série, 22 kw opciona



Carregamento em DC/ficha

75 kW / CCS



Tempo de carga em DC

0 a 80% em 42 minutos



Arrefecimento da bateria

Sim em carregamento 22 kW, opcional para 11 kW

Nova tecnologia aumenta segurança

Na Townstar, a segurança é uma prioridade absoluta, com novos recursos tecnológicos e de assistência ao condutor. Incorpora sistemas para situações de ventos laterais ou de oscilação do reboque, bem como para travagem inteligente de emergência (com deteção de peões e ciclistas), assistência em cruzamentos, estacionamento automático e cruise control inteligente, permitindo uma experiência de condução reconfortante e confiante.

De notar que a Townstar vem estrear a tecnologia de câmara de visão 360° no segmento de furgões compactos, democratizando esta tecnologia de ponta. O sistema de câmaras exibe uma visão geral de 360 graus da área ao redor do automóvel, proporcionando aos condutores uma muito necessária tranquilidade nas manobras em cidade.

A nova carrinha dispõe igualmente de um inovador sistema avançado de assistência ao condutor Nissan ProPILOT, que apoia a condução em autoestradas, alinhando automaticamente a velocidade pelo veículo da frente, e mantendo o veículo alinhado com a faixa de rodagem, mesmo em curvas.

Conforto para as longas horas de trabalho

Mas nem tudo é eficiência, porque o conforto é importante para quem trabalha muitas horas em ambientes exigentes, como o trânsito nas áreas urbanas. Por isso, a Nissan dotou a Townstar com o conforto de um automóvel de passageiros, com bancos e portas refinados e recursos de conectividade convenientes, como E-Call, Apple CarPlay/Android Auto e carregamento de telefones sem fio, entre outros serviços conectados.

Todos estes serviços estão disponíveis num ecrã sensível ao toque de oito polegadas, que está sincronizado com um painel de instrumentos digital de 10 polegadas, na frente do condutor.

Garantias e serviços de apoio que dão tranquilidade

A Townstar é produzida pela Nissan, um dos líderes da indústria automóvel e uma empresa comprometida com a qualidade e empenhada em merecer a confiança dos seus clientes. Beneficia de uma garantia de cinco anos (ou 160 mil quilómetros) e a bateria tem uma garantia de oito anos (ou 160 mil quilómetros).

Recorde-se que a Nissan não só disponibiliza um conjunto amplo de garantias e de serviços ao cliente, como tem já no mercado uma vasta gama de veículos elétricos, alguns deles pioneiros nos seus segmentos, que materializam uma aposta clara na mobilidade elétrica nos principais segmentos de mercado e contribuem para o objetivo de neutralidade carbónica até 2050 assumido pela marca.

"Com normas de emissões mais rígidas, maiores restrições no acesso às áreas urbanas, e uma procura crescente de serviços de entregas, as empresas, grandes e pequenas, precisam de encontrar soluções eficazes e sustentáveis para se manterem competitivas e otimizar as suas operações", afirmou Emmanuelle Serazin.