Estudo revela como potenciar a produtividade e o pensamento através da tecnologia

A tecnologia assume um grande papel na produtividade hoje em dia e os últimos dois anos foram um teste a esta, seja por esgotamento, stress ou a fadiga mental que esses tempos mais incertos trouxeram. Tendo isto em conta, e em honra dos 30 anos do ThinkPad, a Lenovo realiza um estudo de investigação global para compreender hábitos, identificar lacunas de pensamento e descobrir novas formas de raciocinar através da tecnologia que podem melhorar o futuro da humanidade.

A Lenovo reconhece a importância de educar as pessoas na força de trabalho relativamente à importância do "pensamento real", permitindo utilizar a tecnologia de forma mais inteligente e colaborativa – menos intrusiva, de uma forma não distrativa e que permita o crescimento. É precisamente este o objetivo do Think Report, o estudo da Lenovo que entrevistou mais de 5.700 pessoas, desde os Estados Unidos ao Reino Unido, Alemanha e Japão. Os resultados do Think Report centram-se em cinco secções: a lacuna do pensamento, o poder do pensamento, os hábitos de pensamento, melhor pensar com poder tecnológico e o pensamento para a humanidade.

"Ao celebrarmos o 30º aniversário do ThinkPad, vimos que era o momento crucial para reavaliar como a tecnologia centrada no ser humano pode catalisar um melhor pensamento em todos os aspetos das nossas vidas – da casa ao trabalho, à escola e muito mais" comenta Emily Ketchen, VP e CMO da Intelligent Devices Group da Lenovo.

Maioria dos inquiridos acredita que carga de stress vai continuar

Para a primeira seção do relatório, os inquiridos consideraram que os acontecimentos externos dos últimos anos (como a covid-19, as perturbações económicas, etc.) estão a contribuir e a exacerbar as distrações, o aumento das multitarefas e do cansaço, o que prejudica a qualidade do seu pensamento. Em conjunto, a maioria dos inquiridos sente que a situação não está a melhorar – projetando que as suas vidas não ficarão mais fáceis ou com menor carga de stress nos próximos anos.

Em relação ao poder de pensamento, 65% dos inquiridos acreditam que o envolvimento num pensamento claro, profundo e produtivo irá ajudá-los a tomar melhores decisões e 79% de inquiridos nos Estados Unidos consideram o pensamento crítico "extremo" ou "muito importante".

Clareza de pensamento está dependente do ambiente que rodeia trabalhadores

Com o Think Report, viu-se que 37% dos americanos inquiridos e 24% dos inquiridos no Reino Unido consideram ter mais clareza de pensamento à noite ou bem cedo de manhã, enquanto 25% dos inquiridos japoneses indicam o meio da manhã. Por outro lado, 35% dos alemães dizem pensar com maior clareza à noite. Isto leva a concluir que os momentos ideais de pensamento produtivo variam muito dependendo da região e nem sempre se alinham com o tradicional dia de trabalho das 9h às 17h. De um modo geral, os inquiridos acreditam que para clareza de pensamento é necessário, em primeiro lugar, um ambiente tranquilo – e os inquiridos nos EUA, Reino Unido e Alemanha expressaram que as tecnologias de cancelamento de ruído são mais valorizadas para ajudar a um pensamento mais profundo.

Fórmula para melhorar hábitos

Com base no estudo, revelou-se que as evoluções nas tecnologias de comunicação e colaboração são consideradas como as características mais úteis para promover um melhor pensamento. Além disso, aprender a utilizar a tecnologia de forma mais intencional – incluindo o estabelecimento de alguns limites, a limitação das distrações e a diminuição da confusão de informação – pode ajudar a construir melhores hábitos de raciocínio.

De forma geral, os decisores de TI inquiridos sentem-se otimistas acerca da tecnologia a que os colegas de trabalho têm acesso e de como esta permite um pensamento claro para os funcionários e organizações, quer seja o tempo apertado para cumprir prazos, a necessidade de reunir frequentemente ou a oportunidade de inventar. Mais de 60% dos inquiridos acreditam que a tecnologia ajuda os indivíduos a envolverem-se de forma crítica, reflexiva, colaborativa, expansiva/exploratória e/ou novos tipos de pensamento.

Pensamento mais claro pode ter impacto no futuro da humanidade

Por último, de um modo geral, os indivíduos inquiridos acreditam que a melhoria do pensamento tem o potencial de deixar impactos duradouros – 62% de inquiridos nos EUA, 54% no Reino Unido e 52% na Alemanha dizem que a nossa sociedade seria mais agradável se nos empenhássemos num pensamento mais claro, profundo e produtivo.

A maioria dos inquiridos concorda que um melhor pensamento aumentaria a nossa humanidade coletiva e estaríamos mais perto de resolver os desafios que a humanidade e a sociedade enfrentam para as gerações vindouras.

Lenovo potencia produtividade com Windows 11

Com os resultados do Think Report, a Lenovo ambiciona, em honra dos 30 anos do ThinkPad, potenciar a produtividade através da tecnologia. Os equipamentos da Lenovo incluem o Windows 11, concebido para potenciar a produtividade, a criatividade e a organização das tarefas diárias. O Windows 11 reinventou a forma como um PC deve funcionar, permitindo uma ligação instantânea quer com colegas de trabalho ou clientes, trazendo potência para os colaboradores e consistência para a equipa de TI.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Lenovo