Famosos partilham a chave da confiança

Um sorriso ou uma gargalhada são formas de linguagem universais que transmitem uma mensagem compreendida por todos. Não importa o idioma falado, a hora ou o lugar. Um sorriso é transversal à cultura, é inato e é também uma arte. "Não há dois sorrisos iguais", já dizia Saramago.

"Temos o sorriso de troça, o sorriso superior e o seu contrário humilde, o de ternura, o de ceticismo, o amargo e o irónico, o sorriso de esperança, o de condescendência, o deslumbrado, o de embaraço (...) E há muitos mais", escreveu o Nobel português da Literatura em "Deste Mundo e do Outro" (1971). No término do livro, o escritor parte numa incursão pelo dicionário, em busca de "sorriso", e descobre aquilo que considera uma "pobre definição". Assim começa o devaneio: "Recuso-me a aceitar que o sorriso seja um ato intransmissível."

Não chegámos a perguntar a estes embaixadores da Arte de Criar Sorrisos se concordam, ou não, com José Saramago, mas arriscamos a dizer que sim. Cada um, à sua medida, na respetiva arte que abraça com paixão, transmite e partilha sorrisos. Uns pelos palcos, outros pelos pratos. Uns pelas ondas do mar, outros pelas ondas sonoras.

"Sempre que contagiamos alguém com um sorriso sincero, ganhamos em dobro… esta é a arte de dar e receber", comenta o ator Paulo Pires. Já Alexandra Lencastre clama que, "no palco da vida, um sorriso saudável abre portas inimagináveis". Rui Veloso entoa que "sorrisos e abraços espontâneos emocionam e conquistam". Manuel Luís Goucha deixa a explicação: "É com o meu sorriso que conquisto a vida." Entre colheradas, é a vez de o chef Kiko Martins indicar o sorriso como "o ingrediente principal da receita para a felicidade". E, ainda, de volta aos palcos, José Raposo confessa: "Sorrir e fazer sorrir, no palco e na vida, é uma sensação única."

Estes excertos são parte dos testemunhos da confiança que estes famosos depositam no grupo dentário 100% português que há 24 anos cria e recria sorrisos. À MALO CLINIC, os embaixadores deixam um obrigado e expressam um sonoro #euconfio.

Para celebrar o 24º aniversário, a MALO CLINIC tomou como palavra-chave a confiança. Porque a confiança é a base de tudo. É um bem precioso que só se entrega a quem merece. Confiança é imprescindível quando se trata de criar um sorriso saudável e cativante. E sorrir com confiança para os que nos rodeiam e para o futuro é uma sensação sem igual, que todos merecem vivenciar.