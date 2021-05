Frota para empresas: descubra como escolher o carro certo para cada negócio

Custos otimizados, condutores seguros, frota sustentável. Há "regras" a seguir para simplificar a gestão de frotas de uma empresa e a grande maioria deste "descomplicar" parte logo da escolha do carro certo para cada negócio. Uma boa análise da frota pode reduzir custos e melhorar mesmo a prestação de serviços. Mas quais são os fatores que devem pesar na escolha do carro para a frota da sua empresa?

1. Escolha em função das necessidades

Cada empresa deve escolher o tipo de veículo mais adequado para as operações e necessidades. O custo é importante, claro, mas deve ter ainda em conta o desempenho, a durabilidade e as características de cada carro (tamanho, "força", consumo por litro...).

A frota vai rodar em estrada ou apenas na cidade e nos centros urbanos? O transporte será de mercadorias, só pessoas ou pessoas e cargas em simultâneo? A ação da empresa implica a necessidade de um modelo executivo (mais eficiência, mais conforto, maior segurança)?

A variedade de oferta deve ser, por isso, um dos pontos fortes da marca escolhida para a frota que representa o negócio. Na ŠKODA encontra uma gama equipada com tudo o que precisa para adaptar a frota às necessidades de cada negócio. Com diferentes características, as soluções de mobilidade da marca podem revolucionar o dia a dia da empresa.

Elevado nível de conforto, tecnologia avançada, segurança, espaço e design moderno são os princípios a seguir para uma boa escolha na frota da sua empresa

2. Otimização de custos

Nem sempre uma empresa sabe quanto custa a frota de que dispõe. Um erro, crasso. E acredite que para alguns negócios, sobretudo para as empresas em crescimento, a gestão de uma frota pode representar a maior fatia de custos. Fazer uma ótima gestão da frota pode, assim, ter um grande impacto nos resultados finais de cada empresa.

No momento da compra, tenha em conta o tipo de combustível (dê preferência a veículos mais eficientes), a quilometragem esperada (e o nível e manutenção que implica, assim como a desvalorização) e o impacto fiscal – conforme a tipologia e a motorização, pode deduzir o IVA do veículo e dos custos associados, sabia?

ŠKODA até €27.500 OCTAVIA

• Itens de conforto e segurança • 640 litros de capacidade de bagageira (versão Break) • Excelente relação qualidade-preço Perfeito para o dia a dia

Motor 2.0 TDI 116 cv, desde €24.999 1º Patamar de tributação autónoma, 10% Mais velocidade e desempenho dinâmico

Motor 2.0 TDI 150 cv Caixa DSG, desde €27.490 1º Patamar de tributação autónoma, 10%



KAROQ





Ideal para quem tem a ambição de crescer

Motor 2.0 TDI 150 cv, desde €27.490 1º patamar de tributação autónoma, 10%

• Elevado nível de equipamento • Espaço interno • Motorização de elevado desempenho

ŠKODA até €35.000 KODIAQ Topo de gama: o melhor exemplo do que um SUV pode oferecer

Motor 2.0 TDI 150 cv Ambition DSG, desde €34.990 2º Patamar de tributação autónoma, 27,5%

• Oferta 7 lugares • Classificação de portagens: classe 1 (com Via Verde)



SUPERB



Topo de gama: ótima impressão nos clientes sem risco de ostentação

Motor 2.0 TDI 150 cv, inferior a €35.000 2º patamar de tributação autónoma, 27,5%

• Elegante • Dotado do máximo conforto • Habitabilidade

Além da escolha do carro certo, é imperativo ter em conta o seguro com a cobertura adequada para cada negócio/estilo de condução e a forma como é garantida a assistência, manutenção e reparação dos carros.

Muitas vezes, é até aconselhado substituir a frota dois a três anos depois, uma opção que pode pensar que equivale a um custo mais elevado, mas que na prática até pode ser o equivalente a uma poupança – tenha em conta a desvalorização (pode optar por renovar a frota enquanto está com um bom valor de retoma) e os custos de manutenção que aumentam significativamente (a manutenção pode ser preventiva ou corretiva: peças desgastadas, filtros sujos, pneus desalinhados...).

3. Sustentabilidade

Descarbonizar a frota de veículos é, cada vez mais, um ponto prioritário para muitas empresas. Se está a pensar em renovar a frota para reduzir substancialmente os impactos ambientais ou dar vida à frota de uma nova empresa tendo em conta já este princípio da sustentabilidade, tire o melhor partido da tecnologia existente e aposte numa frota elétrica e híbrida.

Esta opção é uma alternativa ao gasóleo/diesel e gasolina (hoje em dia com valores menos díspares), tendo ainda a vantagem dos benefícios fiscais que só se aplicam aos motores elétricos ou híbridos. Com as energias alternativas a ganharem cada vez maior expressão, é importante conhecer bem o motor e o veículo que melhor se adaptam à vida real da empresa.

ŠKODA Híbridos Até €27.500 OCTAVIA



Motor 1.4 TSI 204 cv Plug-in Hybrid, desde €24.999 + IVA (dedutível)

• Alta performance • Experiência de condução irrepreensível • Segurança e espaço a bordo (660 litros de capacidade da bagageira na versão Break) • Autonomia superior a 50 km (69 km) e emissões inferiores a 50 g/km (22 a 24 g/km)



SUPERB

Motor 1.4 TSI 218 cv Plug-in Hybrid, desde €27.490 + IVA (dedutível) 1º Patamar de tributação autónoma, 5%

• Elegância • Conforto • Habitabilidade e espaço (660 litros de capacidade na versão Break) • Autonomia superior a 50 km (69 km) e emissões inferiores a 50 g/km (22 a 24 g/km)