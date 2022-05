Ganhe mais tempo através de uma gestão a alta velocidade

Vivemos um mundo de mudança constante, com um impacto profundo tanto a nível económico quanto social em que o "mundo VUCA" traduz a realidade empresarial que hoje se vive: volátil, incerta, complexa e ambígua – Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity, em inglês.

Segundo as estimativas do Instituto Gartner, nos próximos cinco minutos o mundo irá gerar 9,1 mil terabytes de dados. Com um volume de informação tão grande, a velocidade no tratamento de dados nunca foi tão valorizada na tomada de decisão, nem tão determinante para a gestão de negócios como agora.

À velocidade da luz: PHC GO, o software de gestão que também é acelerador de negócios

O valor do PHC GO não está apenas nas funcionalidades que oferece, mas sim nos resultados que permite alcançar: a automatização das tarefas do dia a dia, mais do que um software de gestão, está a dar mais tempo aos seus clientes e rapidez ao seu negócio.

Hoje em dia, uma pequena empresa é pequena só no nome. O gestor precisa de dar resposta a inúmeras áreas e tarefas diárias, algo que lhe exige um elevado consumo de tempo. Com o PHC GO pode construir um ecossistema de gestão à medida da sua empresa, até nos pormenores que dão ao seu negócio o caráter particular que o caracteriza.

Ao permitir a automatização de muitas das tarefas rotineiras da empresa – envio de documentos, faturação e cobranças para agilizar, reconciliações bancárias, pagamentos e encomendas para garantir, obrigações legais para cumprir –, assegura a operacionalidade da empresa, a confidencialidade dos seus dados e o controlo do seu negócio em tempo real.

Apostar na segurança permite que tudo aquilo que anteriormente seria alvo de stress passe a ser foco de confiança: só assim é possível fazer um acompanhamento mais focado nos clientes e conseguir evoluir o seu negócio da melhor maneira.

É preciso criar mecanismos que transformem a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade num mundo de oportunidades, em que a velocidade, a flexibilidade, o controlo e a agilidade encontram lugar. Palavras que definem o PHC GO, um software na cloud para uma gestão a alta velocidade que acelera, diretamente, os resultados obtidos: mais tempo, menos erros e a segurança de estar em conformidade com a lei.

Desenvolvido para pequenas empresas que se focam no crescimento e não na sobrevivência, na evolução e não na estagnação, o PHC GO é o software ideal para fazer da mudança e adaptação, a opção mais natural para o seu negócio.

Ganhe velocidade para o seu negócio através de um software na cloud, totalmente adaptado às suas necessidades.

O PHC GO é o software de gestão super-rápido para pequenas empresas que pensam em grande.

Acelere também o seu negócio com o PHC GO

Este conteúdo foi produzido integralmente pela PHC