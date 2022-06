Gestão de alta produtividade com software de gestão online

A gestão das pequenas empresas não escapa ao desafio digital a que assistimos. O gestor precisa de dar resposta a inúmeras áreas distintas e tarefas diárias, exigências que consomem muito tempo.

Precisa ainda de ter um controlo total do negócio em tempo real e a garantia de que cumpre as obrigações fiscais sem falhas ou demoras, sem esquecer a segurança da sua empresa e dos seus clientes.

Até 2025, é esperado que 60% das organizações europeias modernizem os seus princípios de IT, incluindo sistemas de cloud, o que resulta em 25% de crescimento em produtividade.

Vai ainda ao encontro da crescente necessidade de mobilidade que hoje vivemos: permite que a sua empresa esteja acessível através do PC, smartphone ou tablet, onde e quando quiser.A utilização de ferramentas na cloud traduz-se num aumento de agilidade e robustez tecnológica, características cruciais para empresas – sobretudo pequenas – que querem crescer e adaptar-se às alterações constantes e imprevisíveis do mercado: estar na cloud é estar sempre mais à frente.

O facto de estar na cloud transforma o PHC GO num software de gestão ilimitado, sem problemas e sem investimento:

É ilimitado porque a capacidade da cloud é absoluta e segura; Não tem problemas porque está sempre atualizado, disponível e com os backups necessários; Não precisa de investimento inicial porque dispensa hardware e servidores que assegurem o seu bom funcionamento.

Enquanto sistema 100% online, o PHC GO permite-lhe aceder a todas as informações e análises do negócio com total garantia de confidencialidade e segurança.

Os canais digitais são fundamentais para a competitividade de todas as empresas. Há novos mercados, novos consumidores e mais atentos: sabia que 70% da customer journey – o percurso de venda do consumidor final – se define ainda antes de o consumidor entrar em contacto com um vendedor?

A realidade hoje é cada vez mais VUCA

O mundo está mais acelerado do que nunca e um software de gestão na cloud permite agir com o mesmo dinamismo.





Ao ter o controlo total do seu negócio, o gestor tem a oportunidade de estar um passo à frente da mudança e garantir a operacionalidade de todas as áreas da empresa através da automatização de muitas das tarefas rotineiras da empresa e do cumprimento de todas as exigências fiscais.





Sentir segurança no software de gestão que utiliza significa que tudo aquilo que anteriormente seria alvo de stress passa a garantia de confiança: só assim é possível que os gestores possam estar focados naquilo que realmente os diferencia e no acompanhamento privilegiado aos seus clientes.





Ganhe velocidade para o seu negócio através de um software na cloud, totalmente adaptado às suas necessidades.

O PHC GO é o software de gestão super-rápido para pequenas empresas que pensam em grande.

Acelere também o seu negócio com o PHC GO.

As pequenas empresas precisam de um software de gestão que lhes permita acreditar no crescimento e não na sobrevivência, e o PHC GO é a opção natural para a evolução do negócio.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela PHC