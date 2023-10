Gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança é fundamental para as empresas

A gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança é fundamental para as organizações e empresas nos tempos atuais. A sua relevância para a operacionalização de um sistema de gestão de segurança da informação ou de uma "framework de governance", gestão e operação de segurança da informação e cibersegurança, é fundamental.

O pensamento baseado em risco deve ser um postulado para a gestão e é fundamental para as organizações – no âmbito da adoção de um sistema de gestão da qualidade, no planeamento e execução de projetos, na proteção de dados pessoais – e tem enorme relevância no âmbito da gestão de segurança da informação e da cibersegurança.

A gestão do risco é nuclear para assegurar uma eficiente gestão de segurança da informação e cibersegurança. Definindo-se esta como: planear, organizar, dirigir e controlar as atividades necessárias para assegurar a confidencialidade, a integridade e disponibilidade (CID) da informação e dos ativos que a armazenam, processam e transmitem (tecnologias e sistemas de informação).

Para isso, as organizações devem utilizar controlos de vários tipos ("governance" e gestão, físicos, humanos e tecnológicos), com diferentes objetivos (prevenir, detetar e identificar, deter ou desviar, responder e recuperar) e princípios de segurança (defesa em profundidade, necessidade de conhecer e mínimo privilégio, simplicidade).

Neste âmbito, considera-se o risco de segurança da informação como a probabilidade/possibilidade de uma ameaça/método de ataque ocorrer, explorar uma ou mais vulnerabilidades de um ativo de uma organização e o impacto negativo que lhe causará. Quer nas propriedades de segurança da informação (CID), quer no negócio (ex.: perdas financeiras, danos na imagem e reputacionais).

A necessidade de identificar, analisar, avaliar e tratar este tipo de risco é fundamental perante a:

• Realidade dos ciberataques atuais e do seu elevado impacto nas organizações. Cujos ataques se centram nos principais ativos/componentes dos sistemas de informação, como demonstra o mais recente em Portugal, o do Hospital Central do Funchal – Dr. Nélio Mendonça, entre outros;

• Obrigatoriedade de cumprir com legislação nacional e europeia (ex. Decreto-Lei n.º 65/2021; Diretiva NIS 2/2022 da União Europeia);

• Automatização cada vez maior dos processos de negócio, o seu suporte em tecnologias e sistemas de informação e a realidade da cloud;

• Introdução nas organizações de tecnologias emergentes (ex.: sistemas de aprendizagem automatizada), cujos efeitos ainda não são totalmente claros em termos de segurança da informação e cibersegurança.

Para abordar a gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança nas organizações existem várias abordagens, normas, boas práticas, frameworks, modelos e metodologias, que as organizações podem utilizar, como sejam a título exemplificativo: ISO 31000; ISO 31010; ISO/IEC 27005; NIST 800-30; Octave Forte; EBIOS; CRAMM; FAIR; CORAS; COBIT 5 for Risk; LAVA; DREAD; ENISA (recomendações); IT Security Risks; (xvi) e MAGERIT.

Esta temática, no caso português, é tratada e descrita no "guia para a gestão dos riscos em matérias de segurança da informação e cibersegurança" do Centro Nacional de Cibersegurança.

Nestas abordagens, as principais variáveis a considerar estão identificadas no modelo representado na Figura 1 (Mayer, 2009), que são definidas, embora com ligeiras diferenças e nem sempre coincidentes nas abordagens anteriormente referenciadas, especialmente na norma internacional ISO 31000 e ISO/IEC 27005.

Modelo de Gestão dos Riscos de Segurança dos Sistemas de Informação. Fonte: adaptado de Mayer (2009, p. 105)

A seleção de uma metodologia ou abordagem de gestão do risco de segurança de informação e cibersegurança por uma organização é uma decisão estratégica. Como tal, deve basear-se em critérios claramente definidos, como, por exemplo: os recursos que são necessários para a sua aplicação; a necessidade de recolha de informação; o custo associado à sua aplicação; o tempo necessário para a preparação e execução; a simplicidade da sua aplicação.

Nas abordagens de gestão do risco anteriormente referenciadas, estão identificadas e descritas as principais atividades, das quais se salientam e devem ser preocupação das organizações: a identificação dos riscos; a análise; a avaliação; e o seu tratamento (mitigar, aceitar, transferir ou evitar).

Outras atividades complementares são também importantes, pois contribuem para a eficiência da operação e a integração deste processo no negócio, das quais se salientam a: monitorização; auditoria; revisão; comunicação; e o reportar dos riscos de segurança da informação e cibersegurança.

Daqui se deduz que a dificuldade da implementação de um processo de gestão do risco, certamente, não se deve à inexistência de referenciais de suporte e modelos teóricos, mas sim no assegurar a conceção de um processo que responda realisticamente ao: que fazer, porque fazer e como fazer? E que esteja ligado ao negócio.

Existem à partida aspetos nucleares a ter em consideração na conceção, implementação e operação da gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança em organizações. A referência a alguns dos principais no Quadro 1 é sustentada em experiência profissional e nas lições aprendidas em projetos de conceção, implementação e operação de sistemas ou de "frameworks de governance" e gestão de segurança da informação.

Partilha-se uma lista parcial (Quadro 1), que pretende contribuir para a conceção, implementação e operação de um processo de gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança numa organização.

Quadro 1 – Itens Fundamentais para a Conceção, Implementação e Operação de um Processo de Gestão do Risco de Segurança da Informação e Cibersegurança

1. Conhecer a organização (o "terreno onde o combate se vai desenrolar", os ativos/alvos, especialmente os críticos e as suas vulnerabilidades), o seu nível de maturidade de segurança (controlos implementados – "as is") e o adversário (vetores e ameaças/métodos de ataque).

2. Escolher a abordagem/metodologia de gestão do risco de segurança da informação e cibersegurança, que melhor se adequa à realidade da organização e à sua cultura.

3. Integrar a abordagem/metodologia selecionada com a entreprise risk management e considerar as políticas de segurança da informação e de gestão do risco da organização.

4. Identificar e definir os critérios de gestão do risco (ex.: "appetite e tolerance") e assegurar o seu conhecimento por todos os colaboradores, essencialmente pelos donos do risco e o apoio da gestão (ex.: conselho diretivo).

5. Definir a estrutura organizacional para realizar a gestão do risco, que deve estar alinhada e integrada com o sistema de gestão de segurança da informação e a cibersegurança (se este existir!) e definir as funções e responsabilidades que lhe estão associadas (ex.: chief risk officer, chief information security officer, risk owner).

6. Realizar a conceção do processo/procedimento(s) de gestão do risco e definir/descrever as principais atividades/tarefas a executar (a sua sequência, as entradas, as saídas, o controlo e os recursos necessários).

7. Conceber o modelo de registo dos riscos, tendo em consideração os requisitos de segurança da informação e cibersegurança da Organização (ex.: os associados a normas técnicas a cumprir, os legais e regulamentares, os das partes interessadas), e ainda assegurar a automatização da sua gestão e segurança.

8. Conceber e definir os key performance indicators do processo e os key risk indicators ("flags" de alerta), que devem ser permanentemente monitorizados/auditados, revistos e ajustados à dinâmica da organização e ao meio envolvente (ex.: surgir de novas ameaças, a utilização de tecnologias emergentes).

9. Definir os descritores associados às principais variáveis do processo de gestão do risco (ex.: probabilidade de a ameaça ocorrer, escala de impacto, níveis do risco inerente e residual).

10. Definir a priori taxonomias de ameaças/métodos de ataque, tendo em consideração os principais vetores de ataque de um adversário (organizacional, físico, humano e o tecnológico, com os seus vários "layers") e aplicar, se necessário, técnicas de cenarização (ex.: modelação de métodos de ataque).

11. Identificar e selecionar os referenciais de controlos de segurança da informação e cibersegurança para mitigação dos riscos (ex.: ISO/IEC 27001, NIST 800-53). Não esquecer de analisar os controlos já existentes ("as is") e o seu nível de maturidade.

12. Desenvolver uma matriz de apoio à tomada de decisão para ajudar a selecionar a estratégia de tratamento do risco, que deve considerar no mínimo os seguintes vetores: o nível do risco; o esforço, o custo e a complexidade de implementação da estratégia; e os critérios de gestão do risco.

13. Integrar o processo de gestão do risco, com outros processos>, que são fundamentais para a segurança da informação e cibersegurança, como sejam os de: "threat intelligence", gestão de incidentes e o de lições aprendidas (exemplos óbvios).

14. Assegurar um método sistemático e racional para a sua aplicação na organização (ex.: através da execução de um conjunto de entrevistas, preenchimento de questionários automatizados, realização de "focus group" ou de painéis de especialistas).

15. Planear e executar ações de formação, sensibilização e treino para os colaboradores, no âmbito do risco da segurança da informação e cibersegurança.

16. Definir as ações de administração e de segurança na utilização da ferramenta de gestão dos riscos, que é utilizada pela organização, tendo em consideração os princípios da necessidade de conhecer, do mínimo privilégio e a segregação de funções.

17. Consultar e informar sempre que necessário as entidades referenciadas na matriz RACI ("Responsible, Accountable, Consultant, Informed") do processo de gestão do risco, assegurando uma ligação estreita com o CISO da organização ("o estratega" da segurança da informação e cibersegurança) e com o encarregado de proteção de dados (para os dados pessoais, subconjunto da informação da organização).

18. Monitorizar, auditar e rever o processo de modo a assegurar: a melhoria contínua; e a resposta em tempo útil.