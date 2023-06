Global Business Solutions da BAT recebe nova distinção

O reconhecimento – atribuído pela Shared Services & Outsourcing Network (SSON) – baseia-se num dos mais valiosos estudos de referência na comunidade de serviços partilhados e de outsourcing, que reconhece o importante papel dos serviços de apoio às empresas. A presença contínua da BAT no top 20 da SSON demonstra que a empresa pode manter o seu desempenho, adaptando-se às mudanças e gerando valor num setor profundamente competitivo e dinâmico.

Ulla De Hondt, diretora da GBS, afirma: "Estamos muito orgulhosos por sermos incluídos no ranking SSON pelo quarto ano consecutivo. Sermos reconhecidos pela nossa excelência operacional, ano após ano, mostra que podemos executar, simplificar e inovar com excelência na nossa indústria. Só temos de agradecer a todas as nossas equipas GBS, pelo seu genuíno empenho em apoiar a empresa na sua jornada de transformação para construir Um Amanhã Melhor."

A GBS, que faz parte da função mais alargada de Soluções Empresariais Digitais da BAT, fornece apoio multifuncional e centralizado a processos de valor acrescentado para as sucursais BAT em todo o mundo, tirando partido da excelência operacional, da automatização e da análise. A equipa também ativa os melhores recursos nos centros globais para apoiar e permitir que o negócio cumpra a estratégia comercial definida pela empresa.

O extenso estudo de benchmarking da SSON incluiu questões sobre modelos de prestação de serviços, iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento, estratégia de automatização, objetivos estratégicos e principais conquistas. O estudo de 2022 incluiu 20 novas métricas, além das 16 iniciais, proporcionando uma avaliação mais granular da excelência operacional.

"Estamos muito orgulhosos por sermos incluídos no ranking SSON pelo quarto ano consecutivo. Sermos reconhecidos pela nossa excelência operacional, ano após ano, mostra que podemos executar, simplificar e inovar com excelência na nossa indústria", declara Ulla De Hondt, diretora da GBS da BAT.

Uma bem sucedida jornada de transformação

Com mais de 52 mil colaboradores em todo o mundo, a BAT está numa verdadeira jornada de transformação. A empresa líder mundial em multicategoria tem-se dedicado ao desenvolvimento e à comercialização de produtos sem combustão, com o objetivo de oferecer outras alternativas aos consumidores adultos.

Até 2030, a BAT ambiciona ter 50 milhões de consumidores de produtos sem combustão em todo o mundo. Atualmente, a empresa já possui 22,5 milhões de consumidores de produtos sem combustão e as receitas dessas soluções representam 14,8% do total de receitas do grupo.

Reduzir o impacto do seu negócios na saúde, colaborar para enfrentar as mudanças climáticas e alcançar a excelência em gestão ambiental estão entre as principais preocupações da BAT.

Diversidade e inclusão

Na BAT, por todo o mundo, indivíduos de mais de 140 nacionalidades ocupam cargos de gestão. E até 2025, a organização pretende alcançar pelo menos 50% de nacionalidades distintas em todas as principais equipas de liderança regionais/funcionais.

Além disso, a BAT também está comprometida com o seu programa Women in Leadership (WIL), cuja prioridade é aumentar a proporção de mulheres em equipas de liderança sénior para 40% e em cargos de gestão para 45% até 2025. Existem alguns exemplos do progresso da BAT, neste momento 41% das mulheres já ocupam cargos de gestão na empresa.

A estratégia de Diversidade e Inclusão (D&I) da BAT é uma das chaves para que todos os colaboradores possam prosperar – independentemente do seu género, etnia, cultura ou outras diferenças – e o segredo para o sucesso da empresa.