Grupo Abegoaria sustenta crescimento em tecnologia PRIMAVERA

Portugal é conhecido pelos seus sabores únicos e o Grupo Abegoaria em muito tem contribuído para tal, levando a portugalidade aos vários cantos do mundo. O Grupo possui um vasto portefólio de produtos com sabores para todos os gostos, particularmente no que respeita aos vinhos, abrangendo a quase totalidade das regiões demarcadas, estendendo-se desde o Alentejo ao Minho, passando pelo Douro, Lisboa, Tejo ou Dão, seguindo-se brevemente o Algarve e os Açores.

São muitas as insígnias produzidas nas regiões com denominação de origem controlada (DOC) e o mais difícil é mesmo escolher. Portal de São Braz, Piteira, Maria Ana, Granja Amareleja, Abelharuco ou Fonte da Perdiz fazem parte de uma lista de marcas produzidas e comercializadas pelo Grupo, considerando outros produtos como azeites, enchidos ou queijos.

A visão de futuro e ambição está na génese da marca, que este ano adquiriu a Vidigal Wines, especialista na produção de vinhos da região de Lisboa, e que exporta 90% da produção. Com esta aquisição, o Grupo adiciona conhecimento do mercado externo, abrindo-se um enorme leque de possibilidades além-fronteiras. Todavia, para que as oportunidades se transformem em resultados, a Abegoaria está a munir-se de soluções tecnológicas que sustentem a tomada de decisão. E nesse particular, o CEO do Grupo, Manuel Bio, não deixa nada ao acaso. "Ou temos um sistema de informação de P&L (Profit and Loss) apurado ou corremos o risco de em algum processo estarmos a perder dinheiro e isso para nós é impensável. Temos necessidade de analisar muito bem a informação para podermos tomar atempadamente medidas correctivas e isso só se faz com sistemas automatizados que nos deem essa resposta imediata", explica o CEO.





O ERP PRIMAVERA touxe-nos bastantes vantagens pela facilidade com que conseguimos implementar as regras em termos de gestão financeira e de procedimentos operacionais, na produção e em termos logísticos. e com isso conseguimos controlar toda a informação de negócios Marco Sequeira, diretor de sistemas de informação

Informação integrada, desde a produção à venda

Num grupo constituído por 15 empresas, que produz e gere cerca de 300 SKU (Stock Keeping Units) e que apresenta um modelo de produção verticalizada, contemplando todas as etapas do processo produtivo, desde a produção, passando pela transformação, até à venda aos retalhistas, a robustez e a capacidade de integração da tecnologia são fatores críticos. Foi por essa razão que escolheram a tecnologia Primavera.

Neste momento, todasas operações de compra de matéria-prima, transformação, embalamento e distribuição são controladas a partir do ERP PRIMAVERA, com o apoio de alguns sistemas auxiliares, estando prevista para breve a integração de uma nova empresa do grupo que fatura cerca de 15 milhões de euros.

Esta nova integração não traz qualquer insegurança ao diretor de Sistemas de Informação do grupo, Marco Sequeira. "Desde 2014 que gerimos todo o negócio assente em PRIMAVERA. É neste ERP que está o motor que gera toda a informação de suporte à gestão, desde uma visão mais global e consolidada de grupo até uma visão micro de determinado componente de um produto, integrando informação proveniente de vários sistemas, desde sistema da produção até sistema de GS1, passando por um sistema de picking. E estamos seguros de que a integração da nova empresa irá correr bem", afirma.

Flexibilidade e robustez diferenciam tecnologia usada

No Grupo Abegoaria não há impossíveis no que toca à tecnologia e Marco Sequeira tem, inclusive, um lema: "É sempre possível, nós é que ainda não chegámos lá." Esse espírito sente-se na personalização feita sobre o ERP PRIMAVERA.

"Encontrámos no ERP PRIMAVERA a base sólida sobre a qual construímos um fato à medida das especificidades do negócio do grupo, o que nos permite agora extrair, moldar e cruzar dados à medida das nossas necessidades. Montámos um cubo e desse cubo tiramos a informação o mais detalhada possível", refere.





No fim do dia precisamos de saber quanto gastámos, quanto ganhámos e quanto lucrámos. Através das soluções PRIMAVERA e dos suportes adicionais, conseguimos ter uma visão detalhada de todas as variáveis financeiras, seja de custos, seja de proveitos, e como é que elas contribuem para o consolidado Manuel Bio, CEO do Grupo Abegoaria

Informação financeira num tablet, sempre à mão



Como a informação na empresa tem de ser rigorosa, foi desenvolvida uma aplicação ágil que vai beber os dados ao ERP PRIMAVERA. "Desenvolvemos um agregador da informação que permite ter uma imagem integrada do Grupo. Neste momento, a administração consegue ver num tablet o status quo de cada uma das empresas ao minuto, em termos de vendas e contas-correntes com clientes e fornecedores. Tudo numa única aplicação", destaca Marco Sequeira.

Rastreabilidade, um fator decisivo para a qualidade

Entre os méritos da PRIMAVERA estão igualmente o rigor na rastreabilidade. Ou seja: se houver um problema com um azeite ou com um vinho, o sistema permite saber a origem desse mesmo problema.



Registe-se que o Grupo trabalha para a certificação e recentemente integrou uma nova empresa que detém a rara certificação internacional IFS FOOD, atribuída pelo Bureau Veritas. A rastreabilidade é, por isso, absolutamente decisiva.





A par do controlo de qualidade, a rastreabilidade também é fundamental para um rigoroso controlo de gestão. "Precisamos de informação exata para conseguimos definir a estratégia correta em linha com aquilo que são os objetivos do grupo", explica Manuel Bio.





Fiabilidade da informação e atualização contínua

Uma nota também para o facto de o volume de dados gerado pelas 15 empresas ser muito elevado. Por isso, o sistema central de gestão precisa de ser robusto e de garantir alta performance. As soluções PRIMAVERA asseguram-no. "O ERP PRIMAVERA garante-me fiabilidade. Tenho a certeza que os números estão corretos. Se houver alguma falha, olhamos para trás para perceber onde houve erro ao introduzir os dados, porque o sistema mantém-se sempre coerente e isso dá-me muita tranquilidade quando tenho de apresentar resultados", destaca Marco Sequeira.





O responsável pelos Sistemas de Informação da Abegoaria recorda ainda a importância que teve a PRIMAVERA durante a pandemia, quando houve diversas "alterações ao nível do processamento salarial". "O apoio foi fantástico. É uma das grandes vantagens de termos um software de génese nacional, no momento certo é atualizado. E isso dá-me uma tranquilidade imensa".





Seguindo a sua trajetória digital, a Abegoaria tem neste momento em curso a implementação de uma solução de gestão documental que irá eliminar a circulação de papel na instituição. E para 2022 está já pensada a migração para a mais recente versão das soluções PRIMAVERA.



Conheça este caso de sucesso potenciado pelas soluções PRIMAVERA aqui.







Grupo Abegoaria em números:



20 milhões

litros de vinho produzidos por ano





8 milhões de quilos

de azeitona transformada anualmente





50 milhões de euros

volume de negócios estimado para 2021



200

colaboradores