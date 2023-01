Há uma nova aplicação que faz vistorias de viaturas à distância

Da deslocação à oficina até à avaliação do estado da viatura, as vistorias podem ser um processo moroso e chato — especialmente na hora de contratar seguros auto com coberturas de danos próprios. A boa notícia é que, agora, já pode fazer vistorias ao seu automóvel ou motociclo à distância, através do telemóvel e de forma tranquila.

A ok! seguros lançou uma inovadora aplicação que permite a todos os clientes efetuar uma vistoria à sua viatura remotamente, para aprovação de um seguro de danos próprios. Chama-se AutoDigital e é a primeira app no mercado que permite realizar vistorias onde e quando quiser, em poucos minutos, com recurso a vídeo e à tecnologia de realidade aumentada.

Sabia que…



É necessário fazer uma avaliação do estado da viatura a segurar sempre que incluir uma cobertura de danos próprios no seu seguro automóvel? Apenas os veículos novos (0km) adquiridos em stand estão dispensados deste procedimento.

Vistorias sem deslocações à oficina

À distância de um toque, o processo de vistoria ficou mais simplificado do que nunca. Garantindo o acompanhamento ao longo de todo o processo, as instruções são claras e fáceis de seguir. Basta simular e contratar um seguro de danos próprios no site da ok! seguros e fazer o download da app disponível em IOS e Android.

De seguida, deve utilizar o código que recebe por email para fazer a autenticação na aplicação e seguir todos os passos para fazer a vistoria digital. Confirme que se encontra num local bem iluminado e estacione longe de obstáculos à volta do veículo para conseguir circular livremente à volta do mesmo. Preparado para uma experiência imersiva e personalizada?

É fundamental cumprir as instruções e seguir as imagens que aparecem no ecrã para submeter a vistoria e contratar de forma 100% online a proteção extra associada a coberturas de danos próprios. A app permite ainda detetar se o telemóvel tem capacidade ou não de fazer a vistoria através de realidade aumentada e, caso não tenha, apresenta automaticamente a experiência por fotos, garantindo que a vistoria é sempre realizada.

ok! seguros vence nos Portugal Digital Awards 2022

Os Portugal Digital Awards, uma iniciativa da Axians e da IDC, distinguem as organizações e equipas que estão na linha da frente da transformação digital nos negócios. A ok! seguros foi uma das premiadas na 7ª edição dos prémios, na categoria Best Future of Customer & Consumers Project, com a app Auto Digital.

Próximo passo: peritagens remotas

O próximo passo será estender esta ferramenta a processos associados à gestão de sinistros e passar a permitir que as peritagens possam igualmente passar a ser feitas remotamente, num smartphone, com recurso à mesma tecnologia aplicada aos processos de vistorias. O objetivo é tornar o processo mais simples e cómodo para todos os clientes.

Inovação ao serviço do cliente

A AutoDigital foi desenvolvida com o recurso a algoritmos de inteligência artificial, usando a tecnologia computer vision, com o objetivo de mitigar a fraude e assegurar a automação na aceitação de um contrato de seguro através da identificação dos danos dos veículos e da matrícula. Só assim a ok! seguros consegue apostar cada vez mais na fluidez, agilidade e na melhoria da experiência do utilizador.

Não é novidade que a marca se diferencia pela qualidade de serviço e pela oferta de soluções inovadoras. Desde sempre, coloca as novas tecnologias ao dispor dos clientes, de modo a permitir-lhes uma maior comodidade, simplicidade e autonomia no acesso à simulação, à contratação e à gestão dos seus seguros. Afinal de contas, a palavra-chave da estratégia ok! seguros é personalização, através da oferta de soluções criadas à medida de cada um.

"Temos motivos para nos orgulhar: desenvolvemos um modelo único no mercado segurador, introduzindo um nível de sofisticação no processo de subscrição através da integração de inteligência artificial e na experiência de cliente com a realidade aumentada", diz Luís Gonçalves, coordenador do projeto.

A Via Directa, seguradora que gere a marca ok! seguros, desenvolveu este projeto num conceito de white label para que outras empresas também possam adquiri-la e customizá-la de forma simples. Por exemplo, ao alterar a experiência do vídeo em português, espanhol ou inglês, ao personalizar o logo e ao adaptar as opções cromáticas. Desde o lançamento, já é um verdadeiro sucesso.