HP Wolf Security: uma nova geração de segurança

Isolamento de aplicações

Segurança e resiliência do firmware

Persistência de aplicações

Antivírus da próxima geração

Ecrã de privacidade

Resiliência do sistema operativo

Administração do firmware

Hardware Root of Trust

Inclui um conjunto de soluções de segurança que são incorporadas no hardware.Com o HP Sure Click , os ficheiros, aplicações e páginas de web são abertas dentro de microcontentores VM que retêm o malware, mantendo, assim, os endpoints e os dados do utilizador seguros.O HP Sure Start, o primeiro BIOS do mundo com capacidade de autorrecuperação, recupera automaticamente de ataques ou corrupção do firmware ao reiniciar com uma cópia segura do BIOS.O HP Sure Run mantém os processos de segurança fundamentais em pleno funcionamento, mesmo quando o malware tenta encerrá-los.O HP Sure Sense, uma defesa contra ameaças inteligentes, utiliza inteligência artificial de aprendizagem profunda, identifica e neutraliza o malware e o ransomware.Com o toque de um botão, protege informação sensível de olhos curiosos com o HP Sure View.O HP Sure Recover permite aos utilizadores restaurar automaticamente o sistema operativo usando apenas a ligação de rede, não sendo necessário recorrer à equipa de TI.O HP Sure Admin cria uma assinatura digital que permite aos administradores de TI gerir em segurança as definições do BIOS através da rede.O HP Endpoint Security Controller permite-lhe recuperar rapidamente o PC de ataques com um chip isolado que funciona como um centro de controlo para monitorização de vulnerabilidades.