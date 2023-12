iGaming: muito mais que uma indústria de entretenimento

A indústria do iGaming registou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por fatores como a crescente popularidade dos smartphones e tablets, a crescente disponibilidade de internet de alta velocidade e a legalização do jogo online em cada vez mais jurisdições.

Antes de avançar com mais detalhes, segue-se um breve enquadramento desta indústria.

Contexto da indústria do iGaming

O iGaming está enraizado na interconexão da tecnologia e na crescente procura de experiências de jogo convenientes.

Com o aumento dos dispositivos móveis e a acessibilidade da internet, os utilizadores podem desfrutar de uma vasta gama de jogos no conforto das suas casas. Esta fusão entre o virtual e o tangível transformou o iGaming numa indústria abrangente.

O género iGaming pode ser dividido em duas categorias principais:

Jogos a dinheiro real

Este segmento corresponde aos eventos transacionados em três principais focos de jogo online: póquer, casino e apostas desportivas. Este é o tipo mais popular de iGaming e representa a maioria das receitas da indústria.

Referir que foi o póquer que acabou por potenciar toda a componente online das operadoras de jogo. Apesar de o primeiro casino online, por assim dizer, ter surgido em 1994, foi a PokerStars a pioneira no que toca a criar uma plataforma especializada com todos os componentes necessários para uma aventura de jogo totalmente segura e fiável.

A plataforma, no seu início, era direcionada maioritariamente para o póquer e para as suas variantes de jogo, incluindo a mais popular e desafiante, a Texas Hold’em. Após o evoluir do mercado, moldou-se às necessidades dos utilizadores.

Muitas outras operadoras seguiram o exemplo e criaram, então, plataformas igualmente capacitadas e centradas nos focos referidos mais em cima.

Jogos sociais

É aqui que os utilizadores jogam jogos gratuitamente ou por moeda virtual que não pode ser trocada por dinheiro real. O jogo social está a tornar-se cada vez mais popular, uma vez que oferece uma experiência mais casual e social.

Aqui, o destaque vai para nichos como as Fantasy Leagues, Trading Card Games, ou até mesmo jogos casuais que pressupõem microtransações financeiras para o evoluir do próprio jogo.

Números que falam por si

Além desta componente lúdica, toda a indústria é uma autêntica máquina negocial e que se alimenta consoante o mercado.

Em termos de números, o setor do iGaming tem crescido significativamente nos últimos anos.

Só no ano de 2022, segundo o portal Trackier, o mercado global de iGaming foi avaliado em 229,39 mil milhões de dólares, sendo esperado que feche 2023 com um valor de 252,10 mil milhões de dólares. Os principais fatores para este crescimento e estrutura são:

• A crescente popularidade dos smartphones e tablets: os smartphones e os tablets são atualmente os dispositivos preferidos de muitos utilizadores online. Isto deve-se ao facto de serem práticos, portáteis e oferecerem uma boa experiência de jogo;

• Disponibilidade de internet de alta velocidade: a internet de alta velocidade é essencial para os jogos online, uma vez que permite aos utilizadores transmitir jogos e efetuar apostas de forma rápida e fácil;

• A legalização dos jogos online em cada vez mais jurisdições: à medida que cada vez mais jurisdições legalizam a indústria, o mercado de produtos e serviços iGaming está a expandir-se.

• Métodos de pagamento seguros: os métodos de pagamento nas plataformas de iGaming tornaram-se eficientes e seguros, aumentando a confiança dos jogadores e facilitando depósitos e levantamentos sem problemas. Esta facilidade de efetuar transações nas plataformas de iGaming contribuiu significativamente para o crescimento da indústria;

• Estratégias de marketing: os operadores de iGaming e as agências de marketing criaram campanhas de marketing inovadoras e de consciencialização, atraindo assim novos utilizadores.

Em termos de quota de mercado, as diferentes regiões contribuíram significativamente para o crescimento do iGaming.

A Europa, com a sua abordagem progressiva da regulamentação, emergiu como um dos maiores mercados. Portugal, inclusive, é dos principais motores deste crescimento. Pela mão do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), o mercado português tem crescido e cimentado a sua posição.

A América do Norte e a Ásia estão também a registar um crescimento constante, alimentado pela crescente aceitação social e, claro, por novas formas de divertimento.

Mais do que entretenimento: impacto socioeconómico

O iGaming não é apenas uma fonte de entretenimento. Tem também um impacto socioeconómico considerável.

A indústria gerou emprego numa variedade de setores, desde o desenvolvimento de software ao serviço ao cliente. Além disso, as receitas fiscais provenientes do iGaming contribuem para os cofres do governo, financiando programas sociais e projetos de infraestruturas.

No entanto, o impacto não se limita ao económico. O iGaming também desempenhou um papel na evolução das interações sociais.

As plataformas especializadas criaram comunidades virtuais em que os utilizadores partilham experiências, estratégias e participam em torneios internacionais.

Esta ligação virtual provou ser um catalisador para a construção de relações e para a superação de barreiras geográficas.

O futuro do iGaming

O futuro da indústria do iGaming parece risonho. Espera-se que a indústria continue a crescer nos próximos anos, impulsionada pelos fatores acima mencionados.

Além disso, o setor está em constante evolução, com novas tecnologias e inovações a surgirem constantemente.

Por exemplo, espera-se que o aumento da realidade virtual (RV) e da realidade aumentada (RA) tenha um grande impacto no setor do iGaming nos próximos anos. A RV e a RA podem proporcionar aos utilizadores uma experiência de jogo mais envolvente e realista.

Por outro lado, com o metaverso à porta, com cada vez mais integrações, principalmente no setor imobiliário, não será de estranhar que as operadoras de jogo online, procurem criar espaços virtuais de interação com os seus utilizadores.

Em suma, o iGaming evoluiu de uma forma de entretenimento para uma indústria global com um impacto económico e social significativo.

A sua capacidade de se adaptar às tendências tecnológicas e de satisfazer as novas exigências dos utilizadores posiciona-o como uma força motriz na convergência da tecnologia e do entretenimento.

Embora enfrentando desafios regulamentares, o iGaming continua a crescer e a deixar uma marca indelével na intersecção do entretenimento e do progresso.

