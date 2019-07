Impressões ecológicas de excelência

Antes de voltar a repor os consumíveis da impressora, lembre-se de que em causa não está apenas a qualidade de uma impressão mas a vida do equipamento a médio ou longo prazo. Só um consumível original da mesma marca consegue assegurar uma impressão de excelente qualidade e, em simultâneo, funcionar na perfeição na impressora, página após página, e os motivos são óbvios.

Ciência por trás dos consumíveis

Por trás de cada consumível estão centenas de horas de testes e anos de engenharia e ciência, com o objetivo de oferecer aos clientes uma experiência de impressão impressionante. Com a evolução da tecnologia e uma necessidade cada vez maior de aproximação às necessidades do cliente, hoje já existem vários tipos de consumíveis que se adaptam a diferentes contextos e que permitem rentabilizar os custos envolvidos na manutenção das impressoras. Consulte aqui a oferta da HP.

Os HP Toners são consumíveis indicados para as impressoras a laser, nomeadamente a HP LaserJet Pro e a LaserJet Enterprise.

Diferentes contextos, diferentes consumíveis

Os consumíveis normais adequam-se a um volume de impressão esporádica a um preço acessível. Já os consumíveis de elevado rendimento são a opção ideal quando há um volume de impressão elevado, sendo que este tipo de impressão tem um custo mais baixo, por página. Para impressoras de uso frequente, existem os conjuntos que incluem vários consumíveis que oferecem a melhor relação custo-benefício. Por exemplo, um toner HP 305A de três cores tem o valor de 397€, enquanto as três cores individuais custariam 465€.

Impressões eco-friendly

Concebidos a pensar no meio ambiente, todos os cartuchos de toner HP para a impressora LaserJet são produzidos com plástico reciclado. Paralelamente, o programa HP Planet Partners lançado pela HP, em 2016, permite reciclar todos os toners da marca. O procedimento é simples e rápido: todos os recursos para realizar a reciclagem dos cartuchos de tinta estão disponíveis à distância de um clique. O pedido das caixas de recolha pode ser feito online e existem serviços gratuitos de recolha e de reciclagem em várias zonas do país.

Comece já a reciclar!



Peça aqui as caixas de recolha e aproveite os serviços gratuitos de recolha e de reciclagem na sua zona.