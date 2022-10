Inflação ataca novamente. A recuperação, essa, fica para trás

O índice de preços no consumidor (IPC) do mês de agosto saiu acima do esperado a 13 de setembro, desencadeando a maior queda diária no S&P 500 em mais de dois anos e elevando as expectativas das taxas de juro. As pressões sobre os preços continuam a desafiar a Fed a manter o aperto das condições monetárias e sugerem que o caminho para a meta dos 2% provavelmente será mais longo, podendo incluir uma recessão económica pelo meio. Mas ainda há alguma esperança de que a tendência da inflação subjacente provavelmente cairá nos próximos trimestres.

O que estava no relatório de inflação de agosto?

Apesar das expectativas de uma pequena queda mensal na inflação, o IPC surpreendeu positivamente, ao subir 0,1% em agosto em relação a julho. A taxa de inflação do ano anterior caiu de 8,5% para 8,3%, mas ainda foi superior aos 8,1% esperados. Mais preocupante, e a principal preocupação dos bancos centrais, foi a chamada inflação subjacente, que exclui as categorias voláteis de alimentos e energia, e que acelerou de 5,9% em julho para 6,3% em agosto.





Evolução do IPC e do IPC subjacente nos EUA. Fonte: YC

O gráfico acima mostra o índice de preços no consumidor (IPC) dos EUA. A pequena queda na inflação é bem-vinda. No entanto, é improvável que traga uma melhoria nas perspetivas já que foi, em grande parte, impulsionada pela queda nos preços da energia (os preços da gasolina caíram 10,6% em agosto). Até agora, a inflação de serviços básicos, e a habitação em particular, continua a aumentar a pressão. A habitação, que totaliza quase um terço do peso do IPC, aumentou 0,7% em relação ao mês anterior e 6,2% em relação ao ano anterior, ambas as leituras mais altas desde o início da década de 1990. E as tendências da inflação de bens não ajudaram muito. Os preços dos carros usados caíram 0,1%, mas os dos carros novos subiram 0,8%.

O que esperar daqui em diante?

A persistência e a amplitude da inflação sugerem que o caminho para o objetivo dos 2% da Fed será longo. A inflação habitacional continua a persistir e os salários mais altos estão a pressionar em alta a inflação de serviços. No entanto, há sinais de que o aperto no mercado laboral está a diminuir lentamente, as cadeias de abastecimento estão a normalizar, os preços das matérias-primas continuam a cair e a procura do consumidor está mais moderada à medida que os aumentos das taxas da Fed desaceleram a economia. Por esses motivos, esperamos que a trajetória da inflação seja menor nos próximos meses, mas não em linha reta.

Os dados de agosto são, sem dúvida, dececionantes, mas não nos devemos esquecer de que são precedidos de uma surpresa inflacionária negativa em julho. Nos próximos meses, esperamos uma "guerra" entre a inflação de serviços e de bens. Os fatores que suportam um maior afrouxamento da inflação de bens incluem:

• Alívio dos preços da energia, com a queda que ainda persiste até aos dias de hoje. O preço médio da gasolina caiu para US$ 3,70 de um pico de US$ 5,051;

• Evidências de que as cadeias de abastecimento continuam a melhorar, enquanto a procura por bens está a diminuir, à medida que os consumidores gastam menos em itens discricionários;

• Os prazos de entrega estão a melhorar, conforme evidenciado pelos dados do PMI;

• As taxas de envio da Ásia para os EUA estão 60% abaixo do pico, mas ainda elevadas;

• O Índice Global de Pressão da Cadeia de Abastecimento da Fed de Nova Iorque caiu por quatro meses consecutivos para o menor nível desde janeiro de 2021;

• Os preços pagos pelas empresas de manufatura pelas matérias-primas caíram para o menor nível desde junho de 2020, e os preços pagos pelas empresas de serviços para o menor desde janeiro de 2021;

•Os maiores stocks estão a começar a pressionar os preços dos carros usados.

Que implicações tem tudo isto para os mercados?

A maior incerteza sobre a rapidez com que a inflação arrefecerá significa maior volatilidade nos mercados financeiros. Mas os investidores não devem reagir exageradamente a um único relatório. Embora os dados do IPC de agosto nos afastem um pouco do melhor cenário, isso não altera necessariamente a probabilidade de que a taxa de inflação diminua nos próximos meses, impulsionada pela melhoria da dinâmica de oferta e procura. Este último foi claramente um revés, mas não uma reversão completa da narrativa do pico de inflação, que provavelmente ganhará força mais tarde.

No curto prazo, a pressão ascendente sobre as "yields" pode desencadear alguma fraqueza nos segmentos de crescimento do mercado. Até que um padrão de leituras de inflação mais baixas seja estabelecido (provavelmente três ou mais), o mercado acionista terá dificuldade em construir uma recuperação sustentável. Mas os investidores de longo prazo devem considerar o seguinte:

• Provavelmente há mais quedas nas estimativas de lucros para este ano (a FedEx reviu em baixa a sua previsão de lucro, arrastando o mercado para baixo), mas a maior parte das revisões de estimativas parece já ter sido feita nas avaliações. Nos últimos 26 anos, o rácio PER (Price-to-Earnings) contraiu 24%, em média, durante crises consideráveis ??do mercado. A queda de 26% deste ano no índice S&P 500 parece refletir adequadamente os riscos negativos;

• As ações antecipam o mercado, e historicamente tendem a cair antes de os dados começarem a melhorar. Desde a Segunda Guerra Mundial que a média de um "bear market" é de 11 meses;

• A queda dolorosa deste ano nas obrigações e ações melhorou os retornos futuros de longo prazo. Os pontos de partida nos rendimentos dos títulos e nas avaliações das ações são agora muito diferentes em relação ao início do ano.

Com a Fed firme na sua intenção de arrefecer a inflação, o cenário macroeconómico continua desafiador, exigindo paciência dos investidores. Os mercados podem permanecer a negociar em "range" por um tempo, mas devem eventualmente começar a recuperar à medida que os bancos centrais se tornem menos "hawkish". Qualquer retração adicional desencadeada pelos dados de inflação pode ser vista como uma oportunidade para reequilibrar as carteiras e adicionar investimentos de qualidade a preços mais favoráveis.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela XTB

