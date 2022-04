Inovação no setor financeiro pressiona os bancos centrais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao longo destes anos, sobretudo nos últimos dois, tem-se verificado uma nova tendência nos mercados, onde este novo ecossistema tem vindo a ganhar cada vez mais relevância para os investidores, mas também para as próprias instituições financeiras (e não só). A curva da adoção tem sido apoiada sobretudo pelos países emergentes, nomeadamente nas economias em que a inflação é um problema e a moeda tende a desvalorizar de forma substancial, mas os países desenvolvidos também já começam a investigar formas de regulamentar este novo ecossistema, como os EUA, países europeus como o Reino Unido, e Japão.

Conheça a nossa vasta gama de criptomoedas e saiba como pode ganhar exposição ao mercado dos criptoativos.

Recentemente, tem-se assistido a um novo crescimento na adoção deste novo ecossistema, embora não pelos melhores motivos, uma vez que os oligarcas russos têm optado pelas criptomoedas como forma de contornar as recentes sanções aplicadas à Rússia por parte dos países ocidentais. Esta procura desenfreada tem preocupado principalmente os reguladores e os bancos centrais, que se veem completamente impotentes na aplicação de medidas que possam travar esta recente tendência de "fuga de capitais" do sistema financeiro tradicional. Apesar dos pedidos e avisos às exchanges de criptomoedas, a verdade é que existem alternativas a essas exchanges que impedem totalmente a ação dos reguladores - esta é uma das características que já define a tecnologia blockchain desde o início: o facto de ser um sistema descentralizado, impossível de ser corrompido, dado que todas as transações são realizadas de forma encriptada e armazenadas na rede blockchain.

Ora, o sistema financeiro tem sido adverso à mudança e à inovação, pelo que a implementação da tecnologia blockchain tem suscitado algumas divisões e opiniões sobre a sua utilidade neste setor, embora seja usado noutros (como é o caso da saúde por exemplo). A mudança nunca foi tão disruptiva e acelerada como agora no que diz respeito aos meios de pagamento devido ao aparecimento das criptomoedas. Os nossos players no mercado (como as fintech) têm pressionado também estas mudanças.

Acompanhe de perto a atualidade do mercado com notícias e análises diárias.

A atual transição para uma maior digitalização do setor financeiro tem pressionado os bancos centrais também a inovarem, e a implementação de um euro digital ou dólar digital, as chamadas CBDC (Central Bank Digital Currency), parece ser cada vez mais uma realidade e o caminho a seguir.

Deixamos, então, aqui algumas questões: até que ponto é que os bancos centrais vão conseguir acompanhar esta nova tendência sem comprometer a soberania das suas próprias decisões, já que estão a tentar competir com um sistema completamente diferente do tradicional?

A utilização das CBDC pode ser um sinal de inovação mas continua a ser baseada num sistema centralizado, no qual a maior parte dos investidores deste novo ecossistema defende não ser viável nem sustentável a longo prazo. Poderá esta tentativa de inovação revelar-se um desastre ou será suficiente para acompanhar esta nova tendência?

Evolução do Market cap das criptomoedas. | Fonte: statista

A XTB S.A. não se responsabiliza por decisões de investimento que se baseiem em informações contidas nestes conteúdos. Nenhuma da informação aqui contida deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor. Os investimentos baseados no uso de produtos derivados com alavancagem financeira são, por natureza, especulativos e poderão resultar tanto em lucros como em perdas significativas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco. Os investimentos em instrumentos financeiros apresentam um risco elevado.