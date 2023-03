Inverno menos frio e verão mais fresco? É possível. Saiba como

O conforto da casa é indispensável durante todo o ano. Existem várias formas de combater os dois extremos do espetro térmico: no verão, os ares condicionados ou ventoinhas são as soluções habituais. No inverno, os aquecedores e as lareiras. Mas estas são opções que implicam um gasto recorrente. Temos boas notícias: acaba de chegar ao mercado um novo aliado para manter a casa fresca nos meses mais quentes e reter o calor nos meses mais frios. Com o isolamento certo, a casa manter-se-á com a temperatura ideal e vai, consequentemente, conseguir poupar no final do mês.

Na senda do progresso, a CIN acaba de alargar o seu portefólio com a apresentação de um novo sistema de isolamento de alto desempenho: o Isolareflex.

Esta recente aposta da marca permite uma maior eficiência energética dos edifícios face às soluções já disponíveis. Destaca-se ainda pelas suas características antissísmicas, uma vez que a elevada estabilidade do sistema possibilita a absorção dos movimentos, sem que ocorra a rutura da estrutura.

Principais vantagens do Isolareflex

Espessura reduzida



Resiste a impactos, vibrações e intempéries



Dissimula imperfeições na fachada e corrige defeitos de planimetria



Permite refletir até 98% do calor



Permite a utilização de um amplo leque cromático, incluindo cores escuras



Reduz a propagação de fungos



Ausência de condensação intersticial

Melhore o desempenho térmico todo o ano

O sistema Isolareflex, a nova solução CIN, contraria a passagem de calor e, por essa razão, é assegurado um excelente desempenho térmico tanto durante o verão, através da reflexão do calor para o exterior, como durante o inverno, mantendo o calor no interior.

Sabia que…

Isto acontece, não só pela tradicional redução da condutibilidade térmica, mas principalmente por radiação térmica, graças à reduzida emissividade do isolamento termorrefletor de alumínio que permite refletir até 98% do calor, garantindo um elevado conforto no interior das habitações.

Distinto pela sustentabilidade e eficiência

O Isolareflex é visto como único no mercado e responde a um conjunto alargado de questões que espelham a missão da CIN na edificação de construções de elevada qualidade e durabilidade, mais sustentáveis e termicamente eficientes.

Esta nova solução da CIN é ainda dotada com requisitos e capacidades que contribuem para o conforto acústico e para o aumento da resistência ao sismo. A ancoragem mecânica faz com que o sistema seja colaborativo com a estrutura do edifício, sendo este conjunto de fixações que asseguram a estabilidade, evitando o seu colapso.

Fácil de aplicar

Com a possibilidade de instalar em condições climáticas adversas (baixas temperaturas e elevado grau de humidade), o sistema Isolareflex é considerado de fácil aplicação devido aos seus elementos pré-fabricados.

Para elevar (mais ainda) o padrão de qualidade

Além das soluções mencionadas, esta nova solução da CIN corrige também defeitos de planimetria, tem uma elevada resistência a choques, é adequada para todos os tipos de suportes – mesmo os mais difíceis, como os revestimentos cerâmicos –, ajuda na ausência de condensação intersticial e possui uma elevada resistência a fissuração e rachaduras.

Durabilidade de pelo menos 25 anos

O Isolareflex acumula um conjunto de certificações de elevado grau de exigência e foi também distinguido com uma Avaliação Técnica Europeia – ETA –, na qual obteve alto desempenho, tendo garantido uma durabilidade estimada de, pelo menos, 25 anos.

A integração de todos estes pontos complexos num só sistema coloca o Isolareflex da CIN numa posição de liderança face às soluções de isolamento térmico existentes no mercado.