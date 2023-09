Jornal de Negócios e Academia de Bolsa realizam workshop sobre investir na bolsa

Ações, obrigações ou ETF. O mercado de capitais é um mundo fascinante, recheado de oportunidades, mas, para muitos, é um terreno desconhecido, o que pode afastar investidores menos propensos ao risco. Para ajudar a ultrapassar estas barreiras e a inspirar novos investidores, a Academia de Bolsa e o Jornal de Negócios uniram forças e criaram o workshop online: Investir no Futuro: a Grande Maratona de Bolsa.

Investir na bolsa é uma maratona e não um sprint

Muitos investidores de sucesso comparam o investimento em mercados de capitais com uma maratona. E por boas razões: uma maratona é uma corrida de resistência de longa distância. Da mesma forma, investir na bolsa é uma jornada a longo prazo, que muitas vezes se estende por décadas. Tal como os maratonistas, os investidores com bons resultados têm a capacidade intelectual e emocional para lidar com os altos e baixos, não desistem perante as primeiras dificuldades ou oscilações do mercado, mantendo uma visão a longo prazo e o compromisso com os seus objetivos.

Por fim, tanto na maratona como no investimento em bolsa, é necessário preparação. Enquanto os corredores treinam diariamente, têm uma alimentação cuidada e delineiam estratégias de corrida, os investidores precisam de definir uma estratégia sólida para enfrentar a Bolsa, tal como conhecer bem os diferentes ativos nos quais estão a investir, gerir o risco ou diversificar o seu portefólio.

Foi a pensar na preparação dos atletas do investimento que este workshop foi criado. O curso será totalmente online, com componentes práticas e teóricas, e terá a duração de 10 horas, divididas pelos dias 30 de setembro e 3 de outubro. Foi elaborado com base em anos de estudo e na experiência de negociação em mercados de capitais.

O objetivo é que, à saída deste workshop, os investidores tenham capacidade para compreender o funcionamento dos mercados de capitais, consigam reconhecer empresas cotadas potencialmente lucrativas e saibam conjugar várias metodologias de análise de forma sistemática. Porém, mais importante, irão aprender que o investimento em mercado de capitais deve ser feito a longo prazo e como construir a sua carteira de ativos financeiros a pensar no futuro.

A quem se destina o workshop?

Este workshop foi preparado para quem pretende adquirir, desenvolver e melhorar conhecimentos práticos, de nível intermédio ou avançado sobre estratégias de investimento em bolsa no longo prazo.

O primeiro dia do workshop (dia 30 de setembro) terá a duração de oito horas e será composto por componentes teóricas e práticas, em que serão exploradas ideias para compreender os mercados e investir com êxito. Já o segundo dia do workshop será destinado a responder a questões práticas. Pode ver o programa completo no site da Academia de Bolsa.

Além da sessão online, os investidores terão acesso a ferramentas digitais de análise e simulação de investimentos, textos de apoio ao estudo, diversas fontes de informação e vários exercícios práticos para treino posterior.

Inscreva-se agora e poupe

A inscrição deve ser realizada no site da Academia de Bolsa e tem o custo de 249,50 euros. Porém, neste momento encontra-se com um preço especial de lançamento, no valor de 149,50 euros. Além do workshop online, o valor inclui um certificado de participação, acesso a textos de apoio exclusivos e a ferramentas de análise e simulação, assim como à Network Privada Alumni da Academia de Bolsa.

Aproveite a oportunidade e comece agora a sua estratégia de investimento.