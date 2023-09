Leroy Merlin tem modelo de negócio vantajoso para profissionais

Quer seja um Profissional de maior ou menor dimensão, a LEROY MERLIN é o parceiro para ter ao seu lado, com vantagens exclusivas para Clientes Profissionais e garantindo a melhor relação qualidade-preço.

LEROY MERLIN, 100 anos de história Fundada em 1923, em França, esta é uma rede de lojas multinacional de materiais de construção, decoração, bricolage e jardim, que há muito que conta com a confiança dos portugueses.

Vantagens únicas para os Clientes Profissionais

A LEROY MERLIN trabalha diariamente para responder às necessidades dos clientes que fazem da sua vida a construção. Conta já com mais de 45 mil Clientes nesta área, distribuídos pelo multicanal e multiformato das mais de 50 lojas abertas em todo o País com um horário alargado.



A marca construiu e definiu um novo modelo de Negócio, tendo em conta as necessidades específicas que o segmento Profissional apresenta e tendo em conta as exigências e a evolução do mercado em Portugal.

Soluções para todos os perfis de Clientes Profissionais

• Trabalhadores individuais ou por conta de outrem, para empresas de pequena, média ou grande dimensão;

• Profissionais que dão maior relevância às marcas na escolha de materiais, equipamentos e ferramentas;

• Clientes Profissionais que procuram um verdadeiro parceiro de negócios com relação de confiança;

• Clientes que valorizam preço, disponibilidade de stock e condições de pagamento.

Porque o Cliente Profissional é um tipo de Cliente habitual com necessidades diferentes do Cliente Particular, a marca francesa é única no mercado por proporcionar inúmeras vantagens para os Clientes Profissionais que os procuram e por apresentar as soluções mais adequadas para o crescimento do seu negócio.

Benefícios exclusivos para o Cliente Profissional

1. Atendimento presencial e à distância, com o apoio de uma equipa especializada disponível para o ajudar na compra.

2. Disponibilidade de stock projeto em mais de 30 mil referências.

3. Cartão da Casa Profissional, um cartão que faz crescer os negócios: Gratuito e com diversas vantagens exclusivas, nomeadamente a acumulação de pontos que se transformam em descontos e benefícios.

4. Rapidez na compra, com o Drive In, que permite entrar com o carro e sair com a mercadoria já carregada.

5. Serviços adequados ao negócio – pode escolher os serviços que melhor se adequam à área de atuação no mercado, tais como o crédito.

Acompanhamento e aconselhamento gratuito, preços justos, disponibilidade e rapidez são requisitos de todos os Clientes Profissionais asseguradas pela LEROY MERLIN.

Marque presença no 3º evento Nacional PRO

O 3º evento Nacional PRO vai acontecer na loja de Matosinhos, nos dias 21 e 22 de setembro. O foco desta iniciativa é ajudar os Profissionais da Casa – incluindo construtores, arquitetos, decoradores, entre outros – com técnicas e produtos para desenvolverem o seu negócio.

O evento vai contar com vários stands de Marcas de referência e de Consultoria com a presença de técnicos credenciados. Demonstrações de produto, dicas e aconselhamento para Profissionais são algumas das ações que também estão incluídas no evento.

Assessor profissional: Atendimento especializado para o seu negócio

Na LEROY MERLIN encontra ainda o Serviço Assessor Profissional, que gere a carteira de Clientes Profissionais (Clientes PRO). O Assessor Profissional acolhe, escuta, aconselha e acompanha de forma personalizada os Clientes Profissionais, construindo uma relação de suporte e confiança à sua atividade. Este serviço exclusivo dispõe de um espaço de atendimento próprio para Clientes PRO em várias lojas da marca, com a intenção de ser alargado a todos os pontos de venda LEROY MERLIN. No final de 2022, a marca lançou uma página online totalmente dedicada ao Cliente Profissional.



O novo Negócio PRO da LEROY MERLIN garante acompanhamento de equipas especializadas, o conhecimento dos produtos e das fases de obra, a grande disponibilidade de stock, a agilidade da compra e do serviço.

O Assessor Profissional apoia o seu negócio

• Conte com o apoio de um colaborador especializado que o vai ajudar sempre que precisar;

• Aconselhamento gratuito;



• Orçamentação de produtos, seguimento das fases da obra, patologias de obra;

• Acompanhamento personalizado.

Para a LEROY MERLIN as necessidades do seu negócio são prioridade. Aqui tem acesso aos melhores produtos a preços justos e é acompanhado, desde o início ao fim, na realização dos seus projetos.



Ganhe um parceiro para a vida com o novo Departamento de Negócio PRO da LEROY MERLIN e toda a sua vasta equipa especializada de Profissionais para Profissionais.