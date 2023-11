A comunidade de fãs da sanduíche CBO pôde candidatar-se ao cargo através do TikTok da McDonald’s Portugal, tendo a marca agora divulgado o candidato escolhido: Pedro Barbosa Ribeiro, de apenas 20 anos. O jovem natural de Coimbra, eleito entre uma legião de fãs, já assumiu as suas funções de CBO – Chicken Bacon Officer, aquele que é o seu primeiro emprego.

"Com o lançamento do novo CBO Extra Cheddar, anunciamos também o novo CBO – Chicken Bacon Officer, o primeiro da história da marca, como forma de celebrar a iconicidade da sanduíche CBO", diz Sérgio Leal, diretor de marketing da McDonald’s Portugal.

Um entre uma legião de fãs

As candidaturas à vaga de CBO – Chicken Bacon Officer decorreram no TikTok da McDonald’s Portugal. Numa primeira fase, os aspirantes a CBO publicaram um vídeo com as cinco razões pelas quais deveriam ser os escolhidos, utilizando #5factsaboutme, #ChickenBaconOfficer e identificando a conta de TikTok da marca (@mcdonalds.pt).

Após serem escolhidas as candidaturas mais originais, seguiu-se um casting presencial durante o qual os candidatos selecionados foram entrevistados e submetidos a diversos desafios, que testaram a sua criatividade. Os melhores momentos deste processo foram destacados no Instagram e TikTok da McDonald’s Portugal.

"É um trabalho de sonho"

Até pode ser fácil encontrar apreciadores do icónico CBO, porém, para assumir esta nova posição há que ir mais além. Pedro Barbosa Ribeiro cumpre todos os requisitos: é fã real, tem uma graça natural e tem energia para dar e vender CBOs.

"A minha mãe viu o anúncio no TikTok e disse-me que era mesmo a minha cara. E, pelos vistos, tinha razão. Fiz o vídeo, dei tudo... e fui o escolhido", partilha Pedro. "Foi uma loucura. Provas cegas de CBO, tinha de adivinhar qual era... pediram-me para tentar vender um CBO a um esquimó... mas safei-me bem", acrescenta.

O Chicken Bacon Officer recorda com paixão a primeira vez que provou um CBO, um momento que descreve como "inesquecível". O que torna esta vitória ainda mais especial. Pedro viaja agora pelos McDonald's de todo o país a provar CBO e a garantir que, segundo ele, "o CBO continue igual a si mesmo: perfeito!".

"Analiso a suculência do frango, estudo aquele bacon delicioso, exploro a crocância da cebola frita… mas também participo na criação e aprovação de novas receitas de CBO", explica. "Para um fã de CBO, como eu, é um trabalho de sonho!"

Quanto a ver a sua cara na televisão e em anúncios, Pedro admite a sua surpresa: "Sempre sonhei com um bocado de fama, não vou mentir. Mas ainda assim, não estava nada à espera disto."

Um clássico reinventado

Há muito que o CBO é um dos menus preferidos dos portugueses: panado de frango, bacon, cebola estaladiça e um delicioso pão.





A nova sanduíche CBO Extra Cheddar, aprovada pelo Chicken Bacon Officer, é mais uma aposta da marca no sentido de inovar a sua gama de frango. A receita quer elevar a experiência dos consumidores ao juntar ao panado de frango a cebola frita, o bacon, pão e alface, uma fatia extra de queijo cheddar e, ainda, um cremoso molho cheddar.

Sérgio Leal considera: "(...) A novidade CBO Extra Cheddar pretende oferecer aos nossos consumidores e fãs de CBO uma intensa combinação de sabores, tendo o queijo cheddar como ingrediente-estrela. Com esta campanha e nova receita, pretendemos reforçar as credenciais da McDonald’s Portugal enquanto destino de referência para o consumo da proteína de frango."

Com a criatividade da TBWA/Lisboa, a campanha marca presença em exterior, digital, ponto de venda e televisão. O filme apresenta o recém contratado Chicken Bacon Officer e revela outra novidade: o CBO Extra Cheddar, uma edição limitada que se junta agora à gama CBO e que está disponível em todos os restaurantes McDonald's em Portugal para consumo no restaurante, takeaway, McDrive, pedidos mobile e McDelivery.

A McDonald’s Portugal conta atualmente com 195 restaurantes, no continente e ilhas, 92% dos quais são geridos por empresários locais, e com cerca de 10 mil colaboradores. Líder mundial na área de restauração de serviço rápido, a marca está presente em mais de 120 países, com mais de 40 mil restaurantes.