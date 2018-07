Melhores corretoras em Portugal 2018

Se está a pensar iniciar-se no mundo dos mercados financeiros, uma das primeiras regras a seguir é escolher a melhor corretora para concretizar as suas transacções. E vários são os aspectos a ter consideração na procura por este intermediário financeiro, nomeadamente os custos que são cobrados.

À semelhança do que acontece na grande maioria dos serviços financeiros actualmente, a negociação nos mercados financeiros acarreta a cobrança de comissões e outro tipo de encargos. Por isso, antes de começar a negociar, deve conhecer o preçário da corretora através da qual vai investir.



Calcular custos

É conveniente que, antes de executar a sua ordem, possa calcular o custo de cada operação. Para isso, deve aceder ao preçário da corretora que, em regra, está disponível no seu site. Até porque, se for confrontado com custos elevados, isso pode afectar a rentabilidade que pode conseguir com os seus investimentos.

A diferença de preços entre as corretoras pode ser significativa e os custos aplicados variam consoante o mercado e o activo em que estiver a transaccionar. Em regra, a negociação na Euronext Lisbon é a mais barata em todas as corretoras a operar em Portugal.

Há ainda os custos cobrados pela guarda de títulos, sendo que algumas corretoras não cobram este encargo. Há também comissões cobradas na distribuição de dividendos.



Segurança e inovação

Mas também não pode esquecer outros aspectos relevantes como a segurança e a inovação da plataforma onde os negócios são realizados. Os investidores devem ter acesso a um ambiente seguro para investir, onde os seus dados e dos seus negócios são protegidos e guardados em segurança. Por outro lado, a plataforma de negociação deve estar sempre a melhorar, oferecendo aos investidores serviços de qualidade e que tornem a sua experiência de investimento o melhor sucedida possível.

Por exemplo, na DEGIRO pode criar uma lista dos seus produtos financeiros favoritos, o que tem como objectivo dar aos clientes um acesso fácil e rápido aos investimentos. Além disso, a plataforma é de fácil utilização e permite acompanhar a evolução da carteira de forma constante. E, para começar, são apenas necessários dez minutos para abrir uma conta, tendo o aplicativo móvel da DEGIRO uma classificação de 4.4 na App Store e de 4,2 no Play Store.



Investimentos que compensam

Os investidores privilegiam também corretoras que lhes oferecem a possibilidade de negociar em vários mercados e várias classes de activos diferentes. É importante que a corretora tenha capacidade de inovar e lance produtos que satisfaçam o interesse dos investidores. E também os investidores devem assegurar que apenas investem em instrumentos que conhecem.

É recomendado que, antes de começar a negociar nos mercados financeiros através de uma corretora, tenha a certeza se esta é a entidade que melhor satisfaz os seus interesses, uma vez que os custos de transferência podem ser elevados. Segundo a Deco, a transferência de uma carteira de acções pode custar mais de 600 euros, podendo até ser mais compensador vender os investimentos para depois voltar a comprar.

*Este conteúdo foi redigido em cooperação com a DEGIRO.