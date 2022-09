Nova aquisição da Amazon: perigo à espreita… e à escuta

Numa primeira abordagem, esta estratégia poderia fazer sentido num mercado de retalho online gigantesco, ao adquirir um gadget popular para vender aos clientes fiéis. O Roomba é um produto de consumo brilhante, com a iRobot a vender 40 milhões de unidades nas últimas duas décadas. O design simples e a capacidade giratória do dispositivo deram-lhe uma grande fatia do mercado avaliada em 3 mil milhões de dólares por ano (pouco mais de 3 mil milhões de euros) – três quartos de todos os aspiradores inteligentes vendidos nos Estados Unidos têm o nome Roomba.

Desta forma, o negócio faz sentido. Mas a suspeita é de que, para a Amazon, o negócio nada tenha que ver com a limpeza do chão. O que parece ser a expansão ainda mais do alcance da empresa na vida das pessoas deverá incomodar-nos a todos.

Monopólio da Amazon

O poder do monopólio da Amazon é assim mesmo: as vendas na Amazon representam pelo menos metade de todo o comércio online nos EUA. Três em cada quatro pesquisas de produtos começam no website. O serviço de remessa e armazenamento da Amazon entrega cerca de um quarto de todas as encomendas de comércio eletrónico nos Estados Unidos e está prestes a ultrapassar a UPS como a segunda maior empresa de entrega de encomendas ao consumidor, depois do Serviço Postal dos EUA.

A Amazon Web Services é de longe a maior empresa de cloud computing do país. O Amazon Echo é responsável por dois terços de todas as colunas inteligentes. O acordo com a iRobot segue uma estratégia conhecida da Amazon que Jeff Bezos admitiu no passado: usar fusões e aquisições para controlar o mercado e aumentar a posição dominante da Amazon.

Várias empresas fabricam e vendem aspiradores robôs, incluindo marcas como a Shark e outras, mas a Roomba é um nome familiar mesmo para quem não utiliza os seus produtos, tão omnipresente que serve de abreviatura para todos os outros aspiradores robôs disponíveis, tal como a marca Tupperware é o nome usado para designar os recipientes que armazenam comida no frigorífico.

Ao simplesmente assumir a empresa que fabrica o produto mais popular do setor, a Amazon pode aumentar o seu monopólio sem precisar de inovar e competir com os seus concorrentes. Poderá então usar a posição dominante, combinando o Roomba com o seu mercado online de monopólio e com o programa de assinatura Prime, deixando assim outras marcas de aspiradores sufocarem, incapazes de chamar a atenção e destacar-se do Roomba no site de compras mais popular do mundo.

A Amazon usou uma série de estratégias anticoncorrenciais para garantir uma posição de força numa grande variedade de produtos de tecnologia doméstica, todos projetados para aumentar o domínio no conceito de casa inteligente. A empresa costuma vender as colunas inteligentes Echo com prejuízo, o Kindle e até o serviço Prime Video para eliminar os rivais e expandir a primazia. A Amazon pode muito bem usar a mesma estratégia com o Roomba: combinar o seu poder no mercado de retalho, com preços abaixo do custo, matando o negócio para a concorrência.

Amazon dentro das nossas casas

Essa fusão não se trata apenas de controlar a indústria dos robôs aspiradores, ou mesmo de dispositivos domésticos inteligentes. Possuir o Roomba dá ao fabricante o acesso às nossas casas e vidas. Poderá mapear onde moramos, o que possuímos e o que poderá vender para centenas de milhões de clientes.

A Amazon conquistou o lugar de destaque na tecnologia doméstica da mesma forma que se está a expandir agora – comprando outras empresas. Comprou a start-up de assistente de voz Evi Technologies, em 2013, para ajudar a criar o que acabaria por se tornar a Alexa, a voz de Echo – de longe, o principal assistente de voz inteligente.

Para estender os olhos e ouvidos às casas das pessoas, a Amazon comprou também duas start-ups: a fabricante de câmaras Blink, em 2017, e uma empresa de campainhas chamada Ring, em 2018. Hoje, a Ring representa cerca de 40% de todas as campainhas de vídeo instaladas nos Estados Unidos.

Esses dispositivos deram à Amazon um acesso incrível ao quotidiano das pessoas. A empresa tem um histórico documentado de aproveitamento dos dados, que a sua vasta rede de tecnologia doméstica captura, para crescer e expandir o poder de monopólio da Amazon. Por exemplo, a Amazon usa há anos o algoritmo da Alexa para direcionar os clientes para os produtos da própria Amazon. A Ring monitoriza e regista cada interação com a campainha de um cliente, incluindo cada campainha e cada movimento próximo do lado de fora da porta.

Os investigadores do Congresso dos Estados Unidos descobriram que “adquirir a Ring e a Blink foi em parte para expandir e reforçar o poder de mercado [da Amazon] para as suas outras linhas de negócios”.

A busca da Amazon por dados do consumidor traz preocupações profundas e reais sobre a maneira como a empresa usa as imagens e os sons capturados pelos seus produtos de tecnologia doméstica. A Amazon fez parceria com os departamentos de polícia em toda a América para instalar as câmaras de videovigilância Ring nas ruas, usadas para vigiar as pessoas sem qualquer tipo de consentimento.

E as ações da Amazon, como irão reagir?

Os modelos mais recentes do Roomba capturam informações às quais a Amazon, no momento, não tem acesso. O novo sistema operacional da iRobot mapeia a planta e o conteúdo dos espaços em que opera. Os aspiradores agora estão equipados com uma câmara para responder a comandos, como, por exemplo, “Limpa em frente ao sofá”. Mas isso significa que o aspirador sabe que tipo de sofá temos, se tem ou não tapete e assim por diante.

Se o acordo for concluído, a Amazon também passará a saber essas coisas e as ações da Amazon poderão ter uma valorização expressiva. Cada informação que a Amazon recolhe sobre a vida das pessoas – o que mais querem comprar, quais as perguntas que costumam fazer, o que guardam dentro de casa – aumenta ainda mais a barreira à concorrência justa. No entanto, os reguladores irão analisar este acordo, mas se virem o negócio deste ponto de vista, a Amazon pode ter de deixar a limpeza do chão para outra pessoa e as ações da Amazon poderão enfrentar uma correção.

Gráfico da Amazon (AMZN.US), intervalo D1. As ações da Amazon interromperam a tendência de queda, que vigorava desde novembro de 2021, depois de ter apresentado resultados no passado dia 28 de julho. As ações da Amazon subiram mais de 13% no after market, depois de a empresa registar receitas de 121,2 mil milhões de dólares (esp. 119,1 mil milhões de dólares) e esperar que as receitas do 3º trimestre de 2022 atinjam os 125-130 mil milhões de dólares. Fonte: xStation 5

Este conteúdo foi produzido integralmente pela XTB

