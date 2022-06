Nova linha para homem da Rituals: a natureza ao serviço da eficácia

Numa altura em que cada vez mais homens se preocupam com o seu bem-estar e com a forma como tratam o seu corpo, encontrar uma linha que seja abrangente e eficaz é, por vezes, complicado. Na nova coleção Homme, inteiramente dedicada às necessidades masculinas, a Rituals desenvolveu uma linha de cuidados de limpeza perfeitos para quem se quer sentir sempre fresco, da cabeça aos pés, mas, ao mesmo tempo, cuidado.

Fresco e revigorado durante todo o dia

Com fragrâncias revigorantes e fórmulas inovadoras, a linha de corpo e duche da coleção Homme deixa a pele limpa e nutrida. A natureza é um elemento sempre presente nos ingredientes da Rituals, e esta linha não é exceção.



Contém complexo de madeira de cedro, que ajuda a revigorar a mente, e vitamina E, cujas características nutritivas protetoras são altamente reconhecidas. Assim, desde a espuma de duche, cuja fórmula de gel se transforma em espuma, ao champô que equilibra o couro cabeludo, todos contribuem para que saia do banho com uma sensação de frescura que se deseja manter ao longo de várias horas.

Por isso mesmo, sobretudo quando se aproxima a época em que a transpiração faz parte do dia a dia, os antitranspirantes, tanto em stick como em spray, são o essencial indispensável, com uma proteção de 24 horas contra a transpiração e o odor corporal, e com uma fórmula de secagem rápida, que não deixa manchas na roupa.

Rosto, o cartão de visita tantas vezes negligenciado

Longe vão os tempos em que os produtos para cuidar do rosto eram apenas para mulheres, e os homens nem um hidratante usavam. Um creme anti-idade, um gel hidratante, ou de contorno de olhos, e um esfoliante são tão importantes para a pele de uma mulher como de um homem. A sensação de pele hidratada, fresca e limpa não tem género.

A linha de cuidados de rosto da coleção Homme é adequada para todos os tipos de pele e com diversos produtos adaptados às necessidades de cada homem. Na composição não podiam faltar ingredientes calmantes, assim como vitaminas e proteínas que ajudam a iluminar e hidratar a pele e a estimular a produção de colagénio, a célebre proteína que contribui para a resistência e a elasticidade da pele.

Barbear ou cuidar da barba?

Seja qual for a sua opção, a Rituals apoia-o e ajuda-o a transformar a sua rotina num momento prazeroso. Na linha de barbear, os produtos calmantes, como o gel que se transforma em espuma, o creme sem espuma ou a loção que levanta os pelos – para quem utiliza máquina – tornam o barbear em algo relaxante e agradável.

Terminar com uma sensação de limpeza e frescura, sem aquela irritação e ardor na pele, tão característicos em quem acaba de fazer a barba, é inigualável. O ginseng e o complexo hidratante com aloé vera, que compõem estes produtos, são os melhores aliados contra a pele seca. Além de hidratar também acalmam, equilibram a pele e ajudam a combater os sinais de envelhecimento precoce.

Para quem não prescinde de uma barba, seja ela mais curta ou comprida, deve ter sempre presente que esta também precisa de cuidados. Mantê-la limpa, com o champô e condicionador 2 em 1, que também hidrata, suaviza e revigora o pelo, é o primeiro passo para uma barba bonita e agradável ao toque.

As barbas médias a grandes são mais facilmente controladas com o óleo, que contém argão e manjericão e cujas propriedades suavizam e nutrem os pelos, ao mesmo tempo que ajudam a manter a pele sob a barba também hidratada.

Para barbas mais curtas e para quem tem a pele irregular, irritada ou escamosa, o hidratante para a barba é a melhor opção. Contém óleo de manjericão, que hidrata a pele sob a barba, e óleo de argão, que suaviza também a barba.

Já não há desculpas para não tratar de si e a chegada da coleção Homme é a oportunidade para começar, ou experimentar, novos produtos.

Fórmulas amigas do ambiente

Com fórmulas biodegradáveis, ingredientes naturais, isenção de microplásticos e com muitos produtos com a possibilidade de comprar apenas o refill, a Rituals é uma marca que se preocupa não só com as pessoas de quem cuida – inovando sempre com as melhores fórmulas, que proporcionam as melhores experiências – como também com o ambiente. Porque não vivemos bem sem um bom ambiente, e é urgente cuidar dele.