Novos portáteis Lenovo: a série ThinkPad™ Z é mais sustentável do que nunca e tem um novo "look"

A questão da sustentabilidade nesta nova série de portáteis transparece para lá dos materiais. O design e as linhas contemporâneas dos modelos remetem à mudança de atitudes em relação à tecnologia, ao impacto no meio ambiente e às origens dos componentes em bruto – construídos em alumínio reciclado ou couro preto vegan reciclado, que fornecem também um look premium aos equipamentos, e ainda um adaptador AC também sustentável que utiliza 90% de conteúdo pós-consumo (PCC).

Além da construção dos portáteis Z13 e Z16, as embalagens também se focam na sustentabilidade: feitas a partir de bambu e cana-de-açúcar 100% reciclável e compostável.

Processadores para maior segurança e desempenho

Ainda são poucos no mercado os portáteis equipados com os mais recentes processadores da AMD, os AMD Ryzen™ PRO série 6000 para dispositivos móveis. Com o foco dedicado à segurança e desempenho, a AMD e a Microsoft potencializam a metodologia de design seguro da Lenovo.

E com a abordagem em camadas AMD PRO, o processador AMD Ryzen™ 6000 series é pioneiro ao incorporar o processador de segurança Microsoft Pluton. Desenvolvido e aprimorado pela Microsoft, este processador resguarda os novos PC equipados com Windows 11 e oferece maior segurança para a identidade do utilizador, dados e aplicações. Isso proporciona maior proteção da segurança, desde o chip até à nuvem, em PC com esse sistema operativo.

A colaboração entre a Lenovo e a AMD tem resultado em designs de plataforma "cutting edge" a todos os níveis, desde o software ao hardware. A fórmula perfeita encontra-se nestes dois modelos – o ThinkPad Z13 e o ThinkPad Z16. Para um aumento instantâneo e maximizado da bateria, ambos os modelos podem ser configurados com o processador Ryzen™ – AMD Smart Shift Max e Smart Shift Eco.

O primeiro destes modelos, o Z13, usa o processador exclusivo da AMD, o AMD Ryzen™ 7 PRO 6860Z, e proporciona uma experiência de colaboração suprema: otimização do processador, aperfeiçoamento do desempenho de vídeo e áudio, maximização da capacidade de resposta, e melhoramento da utilidade da bateria.

Já o Z16 colabora com a AMD para ter a possibilidade de ser configurado com gráficos discretos AMD Radeon™ RX 6500M com tecnologias inteligentes AMD, aumentando a produtividade e criação de conteúdo avançado.

"Os novos modelos da nossa herança ThinkPad estão desenhados para serem intemporais. A sustentabilidade é um foco de todos os setores de atividade atualmente e a Lenovo não é exceção. Juntamente com o foco na sustentabilidade, a Lenovo orgulha-se de poder contar com parceiros como a AMD e a Microsoft que ajudam a potencializar e inovar, para que a marca possa fornecer produtos mais seguros, tais como estes dois novos modelos, que são criados a pensar na atualidade e no futuro" Jerry Paradise, vice-presidente, portefólio global de produtos comerciais, Lenovo PC e dispositivos inteligentes

Portáteis perfeitos para o modelo de trabalho híbrido

Falta referir que o minimalismo destes modelos não deve ser desconsiderado, pois é realmente sofisticado. A configuração multimédia foi aprimorada, os monitores estão otimizados, a webcam FHD tem uma qualidade inigualável, o ForcePad é maior e de vidro háptico de 120 mm e, como não podia faltar, o icónico TrackPoint vermelho tem uma nova funcionalidade – acesso rápido ao quick menu de comunicação para configurações comuns da câmara e do microfone.

O compromisso com a sustentabilidade da Lenovo no lançamento desta nova geração da série ThinkPad complementa o foco no desempenho e na segurança que o Z13 e Z16 apresentam. O design não fica aquém das especificações e da qualidade do hardware e software – com Windows 11 e processadores AMD – e é especialmente desenhado para a atualidade de trabalho híbrido em que vivemos.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Lenovo