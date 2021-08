O melhor da tecnologia: chegaram os novos smartphones dobráveis da Samsung

Num mundo que vive a um ritmo cada vez mais acelerado, conceitos como flexibilidade e versatilidade ganham cada vez mais relevância. É, também mas não só, sob este pretexto que a Samsung lança aquele que é o próximo capítulo da inovação tecnológica com os dois novos smartphones dobráveis – o Galaxy Z Fold 3 5G e o Galaxy Z Flip 3 5G.

Os mais recentes dobráveis da marca sul-coreana, além da elevada qualidade que já os vem distinguindo, redefinem e elevam a um novo patamar a categoria dos foldables. Ao incorporar as inúmeras melhorias que os utilizadores dos dobráveis da Samsung têm vindo a pedir, os equipamentos apresentam uma maior durabilidade, ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência foldable melhorada.

Do design icónico ao entretenimento imersivo, os novos foldables Galaxy Z da Samsung trazem novas formas de trabalhar, de assistir a conteúdos multimédia e de jogabilidade.



Desempenho superior e multitasking

Para aqueles que perseguem o derradeiro smartphone para uma produtividade e entretenimento imersivos, o Galaxy Z Fold3 5G é uma verdadeira ferramenta multitasking, com desempenho de nível superior e o ecrã Infinity Flex Display ininterrupto de 7,6 polegadas.



Design de excelência

Porque o estilo importa, o Galaxy Z Flip3 5G é o smartphone ideal: além do design sofisticado, compacto e de bolso, inclui uma câmara melhorada e um ecrã exterior maior, ideal para uma rápida utilização em movimento.

Estilo: cores arrojadas e intemporais

Cream, Green, Lavender e Phantom Black são quatro das cores disponíveis para o Z Flip 3 5G, a que se juntam novos e elegantes "ring grips" e capas que tornam ainda mais fácil segurar e dobrar o telefone. Este é, portanto, o smartphone ideal para a autoexpressão. Para quem procura (ainda mais) singularidade, no site da Samsung encontra também outras possibilidades de cor exclusivas, tais como Gray, White ou Pink.

Já o Z Fold 3 5G, marcado pelo design elegante, mais fino e mais leve para uma portabilidade melhorada em comparação com o modelo anterior da gama, está disponível em três cores intemporais: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

Estrutura avançada

Pela primeira vez num smartphone dobrável, tanto o Z Fold 3 5G como o Z Flip 3 5G possuem um equipamento de excelência resistente à água. Não tem de se preocupar quando são apanhados pela chuva. Os dois dispositivos são ainda construídos com o alumínio mais forte alguma vez utilizado num smartphone Galaxy e ainda o mais resistente vidro que protege contra arranhões e gotas acidentais.

Construída para durar (e durar, e durar, e durar)

Além disso, ambos incluem uma nova película protetora feita de PET extensível e camadas do painel de visualização otimizadas, resultando num ecrã principal que é 80% mais durável do que o dos dispositivos anteriores. Graças à tecnologia de limpeza melhorada, as escovas de limpeza no interior são agora mais curtas, o que ajuda a repelir o pó e outras partículas e a manter a durabilidade dos dispositivos.

Em movimento, mas sem sair do lugar

Com um revolucionário sistema, introduzido pela primeira vez no Galaxy Z Flip, estes smartphones foram desenvolvidos para se manterem no lugar, em qualquer ângulo, para experiências inovadoras. O Z Fold 3 5G e o Z Flip 3 5G foram também submetidos a um extensivo teste de dobragem, verificado pelo Bureau Veritas para testar a resistência à dobragem por 200 mil vezes.

E ainda mais novidades:

Ecrã Infinity Flex ininterrupto de 7,6 polegadas



Possível graças à nova tecnologia de câmara Under Display. Com o mínimo de pixels aplicados no topo do orifício da câmara, o Galaxy Z Fold 3 5G apresenta uma maior área de visualização para que os utilizadores tenham acesso a uma tela ininterrupta na utilização das aplicações favoritas.





S Pen Fold Edition e S Pen Pro



Ambas apresentam uma ponta retrátil, especialmente concebida com tecnologia de limite de força para proteger o ecrã principal, o que proporciona paz de espírito e tranquilidade enquanto utiliza a S Pen, além de assegurar que tomar notas e enviar mensagens é um processo ainda mais intuitivo.





Características melhoradas no modo Flex do Z Fold 3 5G



Agora é possível juntar-se a uma chamada de vídeo no ecrã superior do dispositivo enquanto verifica as notas da reunião na parte inferior. Tudo para fazer mais ao mesmo tempo.

Last, but not least

Para os criadores de aplicações

A Samsung continua a repensar a forma como os criadores de aplicações podem criar experiências surpreendentes a partir de qualquer lugar. De forma a proporcionar mais opções e assegurar simultaneamente uma otimização de alta qualidade, a Samsung suporta o Remote Test Lab (RTL), que dá aos criadores de aplicações a capacidade de instalar e testar diretamente as aplicações em tempo real, estejam onde estiverem.

Para os amantes de música

À série Galaxy Z vêm reunir-se os Galaxy Buds2, concebidos para oferecer uma qualidade de som superior e um ajuste confortável pensado para ser usado durante todo o dia. Os Galaxy Buds2 são os mais pequenos e mais leves auriculares da Samsung, ostentando uma forma curva icónica. É só escolher entre as quatro cores contemporâneas disponíveis – grafite, branco, azeitona e lavanda – e mostrar toda a atitude, complementando o pacote com acessórios externos para um estilo extra.

Características supremas dos novos Galaxy Buds2

• Altifalantes dinâmicos de duas vias que proporcionam notas agudas nítidas e claras e um baixo profundo





• Funcionalidade Active Noise Cancellation, que ajuda a bloquear o ruído indesejado, com a opção de três níveis de som ambiente ajustáveis





• Voz mais clara nas chamadas, graças a uma nova solução baseada na aprendizagem automática que filtra uma variedade de ruídos de fundo que distraem.

Os Galaxy Buds2 juntam-se aos Galaxy Buds Live e aos Galaxy Buds Pro, oferecendo mais escolhas aos consumidores e permitindo, assim, adaptá-los às necessidades. Parte fundamental do ecossistema Galaxy, os Galaxy Buds2 são a companhia perfeita para o smartphone, tablet, ou smartwatch Galaxy.