O parceiro certo para uma relação de alta confiança

A gestão das pequenas empresas não foge ao desafio digital a que hoje se assiste. O gestor precisa de dar resposta a inúmeras áreas distintas e tarefas diárias, exigências que consomem muito tempo.

Um controlo total do negócio em tempo real e a garantia de que cumpre com as obrigações fiscais sem falhas ou demoras, sem esquecer a segurança da sua empresa e dos seus clientes.

Atualmente, as pequenas empresas têm de pensar em grande e é por isso que a expressão “uma pequena empresa é pequena só no nome” ganha hoje uma expressão nunca antes vista. O PHC GO é o parceiro e a chave para a evolução do negócio. Enquanto consultor, é o melhor conselheiro em relação às soluções PHC GO que melhor se adaptam a cada empresa, setor e estratégia.

Também será um “problem solver” de referência, indicado para o acompanhar desde o primeiro dia, está apto a resolver e a responder a qualquer questão através de um serviço personalizado e de proximidade

Conhecimento e experiência aliadas a sucesso e ambição, estes são os ingredientes necessários para fazer desta parceria um sucesso.

Como saber qual a solução mais indicada para si e para a sua empresa? O seu parceiro certificado PHC GO estará disponível para o aconselhar da melhor maneira através de suporte técnico e ajuda com todas as exigências do negócio.

E ainda... Mais e melhor software com PHC GO Help Center

Se ter um parceiro é importante, o mundo atual exige uma autonomia crescente.

No mundo empresarial, diz-se hoje que o conhecimento é a principal vantagem competitiva no mundo dos negócios.

Por isso, o PHC GO Help Center é um centro de recursos que permite tirar o máximo partido do seu software de gestão.

Aqui pode ser encontrada informação direcionada e material de apoio em vários formatos, sejam manuais, tutoriais, vídeos, artigos ou outros conteúdos.

Com uma linguagem acessível e direta, o Help Center está preparado não só para responder a todas as suas dúvidas como dar-lhe as melhores soluções para as resolver.

Entre elas, mais de 300 vídeos explicativos que aprofundam o conhecimento do software e um canal de YouTube constituído por pequenos vídeos “Como fazer?” explicam de forma simples e direta como pode explorar cada uma das áreas do seu software.

No mundo acelerado em que hoje vivemos, o software é a chave para a liberdade e para garantir o crescimento sustentável da empresa.

O seu parceiro e o PHC GO Help Center podem ser os seus aliados nesta missão.

Ganhe velocidade para o seu negócio através de um software na cloud, totalmente adaptado às suas necessidades.

O PHC GO é o software de gestão super-rápido para pequenas empresas que pensam em grande.

Acelere também o seu negócio com o PHC GO.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela PHC