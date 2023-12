O programa certo para o desenvolvimento sustentável do interior de Portugal

Promovido pela Fundação "la Caixa", em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o Promove é um programa cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável em regiões do interior do país. As candidaturas do Promove 2024, que vai para a sua 6ª edição, já se encontram abertas, sendo que as empresas, estudantes do ensino superior ou unidades de I&D podem concorrer até 31 de janeiro do próximo ano.





O Promove apoia projetos-piloto e ideias em diferentes domínios temáticos. São eles:





– Prevenção de riscos naturais e reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas e gestão eficiente dos recursos, nomeadamente em ecossistemas transfronteiriços;





– Criação ou consolidação de novos polos de especialização que contribuam para atrair recursos humanos qualificados para a região e com potencial para presença nos mercados externos;





– Valorização do capital simbólico e da capacidade de reconhecimento internacional no que se refere ao valor ambiental, paisagístico e patrimonial dos territórios, contribuindo para a atração de turistas e novos residentes.





O Promove apoia igualmente projetos I&D mobilizadores nos domínios temáticos de:





– Desenvolvimento, promoção e valorização de novas culturas e produtos naturais para o mercado nacional e internacional;





– Águas termais como recurso natural e com aplicações terapêuticas;





– Parques e reservas naturais, assim como espaços naturais de relevância ambiental;





– Estudos sobre riscos biológicos.





Quem se pode candidatar?

O concurso deste ano apoia três tipos de iniciativas: projetos-piloto inovadores; ideias com potencial para se tornarem projetos-piloto inovadores; e projetos de I&D mobilizadores.





As candidaturas ao concurso de projetos-pilotos inovadores devem ser lideradas por empresas privadas sob as formas jurídicas de sociedade anónima, sociedade por quotas ou sociedade limitada unipessoal, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou outras entidades privadas sem fins lucrativos, individualmente ou em regime de consórcio. Nos consórcios, as candidaturas podem incluir entidades da administração central e local e do setor público empresarial e grupos informais que atuam para o bem comum, mas não estão registados formalmente.





Quanto às candidaturas de ideias com potencial para se tornarem projetos-pilotos inovadores, devem ser lideradas e constituídas por estudantes do ensino superior que, aquando da apresentação da candidatura, estejam inscritos nos ciclos de licenciatura, mestrado ou doutoramento em universidades e institutos politécnicos localizados nas áreas geográficas elegíveis ao concurso. Cada candidatura deve ter como mentor um(a) docente ou investigador(a) e cada equipa deve ser constituída por dois a cinco elementos.





Já as candidaturas ao concurso de projetos de I&D mobilizadores devem ser lideradas por unidades de I&D que tenham tido a classificação de Muito Bom ou Excelente na mais recente avaliação por parte da FCT. Em caso de consórcios, as candidaturas podem também incluir entidades da administração central e local e do setor público empresarial e empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.







Onde está o Promove

O programa Promove – O Futuro do Interior 2024 está aberto a entidades que pretendam desenvolver projetos apoiados localizados nas áreas geográficas seguintes:





– Norte: municípios das NUTS III Alto Tâmega, Terras de Trás-os-Montes e Douro;





– Centro: municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela, e Beira Baixa;





– Sul: municípios das NUTS III Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo e ainda municípios de Alcoutim, Castro Marim e Monchique, bem como as freguesias de São Marques da Serra do município de Silves, Alte, Ameixial, Salir e Querença/Benfim/Tôr do município de Loulé, e Cachopo e Santa Catarina de Fonte do Bispo do município de Tavira, da NUTS III Algarve.





Em 2023 o programa apoiou 24 projetos e nove ideias

Refira-se que na edição do ano passado o programa Promove – O Futuro do Interior concedeu apoios a fundo perdido de mais de 4,2 milhões de euros a um total de 24 projetos e nove ideias destinadas a impulsionar o desenvolvimento sustentável de regiões do interior de Portugal.





Da lista dos vencedores (ver quadro em baixo) fazem parte nove projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) mobilizadores, 15 projetos-piloto e nove ideias inovadoras. Os projetos apoiados repartem-se entre as regiões do Interior norte (12), Centro (6), Alentejo (5), e Sul (1) do país. Na vertente de ideias, dirigida a estudantes do ensino superior, as regiões Norte e Centro registam, cada uma, quatro das equipas selecionadas, e o Alentejo uma equipa.

Projetos I&D Mobilizadores, projetos-piloto e ideias inovadoras que se destacaram na última edição, a quinta, do Promove.

Projetos I&D Mobilizadores • ReMonStar - Rede de monitorização climática e biológica no Parque Natural da Serra da Estrela;

• RuralTHINGS - Inteligência na Monitorização da Saúde e Bem Estar em Áreas Remotas com IoT;

• CyChest - Gestão integrada do ciclo do castanheiro no Parque Natural de Montesinho;

• Soil@INT– Solos do interior: monitorizar para mitigar os efeitos das alterações climáticas; • INCOME - Instrumentos para a gestão de zonas contaminadas por metais;

• AlmondProtec;

• OralTherm: Saúde oral pela água termal;

• BeeSustain: Sustentabilidade da apicultura face às alterações climáticas;

• Plantas aromáticas do Alentejo, probióticos e farinha de bolota no desenvolvimento de pão funcional.

Projetos-piloto inovadores • REPAIR – Reparar e Recuperar no AVC isquémico: novas estratégias de terapia celular;

• OliveCo-Free;

• WATERFLOW – Rede de sensores para mapeamento do stress hídrico na vinha;

• MoVAFlor– Ferramenta de Monitorização, Verificação e Alerta Floresta;

• WOODLANDFUNGI - Valorização e Sustentabilidade dos Cogumelos Silvestres do Barroso;

• ProCardo – Cardosinas e o queijo da Serra da Estrela;

• SAL C – Valorização das Salinas para o Sequestro de Carbono e Mitigação das Alterações Climáticas;

• REGADOURO – Irrigação sustentável com água reutilizada em vinhas da Região Demarcada do Douro; • Bio Ilhas – Reabilitação de ecossistemas aquáticos;

• IDanha – Novos links, novas leituras históricas criativas;

• Nova metodologia de criação de modelos geoambientais em áreas mineiras abandonadas na Faixa Piritosa Ibérica (FPI);

• iCarbono;

• Therm4Skin – Bem-Estar Sem Pausa;

• TextBlueStyle – Obtenção de corantes azuis naturais e sustentáveis para aplicação têxtil;

• SustainableTrout – Promoção, Valorização e Sustentabilidade da Truta de Boticas.

Ideias Inovadoras • SECRET – Secretoma de células estaminais como estratégia terapêutica para a asfixia perinatal;

• VITAE – Valorização dos resíduos VÍTícolas através da obtenção de moléculas Anticancerígenas;

• Nutr&ssencial – Desenvolvimento de alternativas proteicas com propriedades nutricionais melhoradas;

• LE VERDÂTRE;

• ONCOSENSING; • Zimbro4Skin – Aplicação de zimbro e subprodutos no tratamento do acne;

• BiCider – Obtenção de ingredientes funcionais a partir de resíduos da produção de sidra;

• PlantInAqua – Produção hidropónica inovadora e integrada de plantas para os territórios do interior;

• PEDRA – Plataforma Experimental de Deteção Remota em Arqueologia.

