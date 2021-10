O segredo para uma boa noite de sono? Um bom colchão

A par da alimentação e da hidratação, o sono é um elemento essencial nas nossas vidas. Tal como comer e beber, dormir bem é indispensável para a boa saúde, quer física, quer mental. São já muitas as vozes na área da saúde que consideram que a privação de sono constitui, no nosso século, uma autêntica pandemia e um verdadeiro problema de saúde pública, uma vez que a sociedade continua a não atribuir ao sono a sua verdadeira importância. Uma boa noite de sono estimula o sistema imunitário, ajuda a prevenir o aumento de peso, melhora o humor e aumenta o ritmo de trabalho, bem como a criatividade, para além de uma miríade de outros efeitos benéficos. A fórmula, na verdade, é simples: boas noites de sono são sinónimo de pessoas mais felizes e saudáveis.

Um bom colchão para uma boa noite de sono

Fica, assim, claro que dormir bem é da maior importância. E, uma vez que o ato de dormir ocupará, em média, um terço das nossas vidas, adquirir um bom colchão constitui, mais do que uma compra, um verdadeiro investimento, tanto para o nosso descanso como para a nossa saúde.

A Maxcolchon, empresa espanhola de colchões com 15 anos de experiência e mais de 90 lojas em Espanha, começa agora a investir em Portugal através da sua loja de venda online e quer aplicar a sua filosofia ao nosso país: a capacidade de qualquer pessoa poder ter um colchão que se adeque à vida exclusiva de cada um.

Um descanso à medida de cada um

Encontrar o colchão perfeito – ou seja, o colchão que sirva para qualquer casa ou pessoa – é uma utopia, mas podemos encontrar o colchão certo: o importante é ter uma gama diversa de colchões que sejam capazes de se adaptar às necessidades individuais. Para tal, a Maxcolchon conta com uma gama variada de colchões adequados a todo o tipo de clientes. E, para se assegurar de que cada um dos seus clientes adquire o colchão certo às suas necessidades, a Maxcolchon conta igualmente com um processo de contacto direto, sem intermediários. A equipa de assessoria especializada da Maxcolchon ajuda e acompanha cada um dos seus clientes do início ao fim do processo de compra, desde a criação do colchão pretendido até ao serviço de pós-venda.

Da criança ao atleta, a Maxcolchon conta com o colchão certo

Encontrar o colchão certo é poder personalizá-lo à nossa medida. Para tal, a Maxcolchon conta com colchões de molas, látex e colchões viscoelásticos, uma gama variada de tecidos e mais de 40 cores e tons diferentes, bem como diferentes tecidos para todos os gostos, com ou sem capas removíveis, possibilitando, assim, milhares de combinações diferentes. A Maxcolchon conta ainda com colchões adaptados para desportistas ou pessoas com dores musculares, como o colchão Sojamax, e colchões desenhados especialmente para crianças, como o colchão Chipre, concebido para se adaptar às diferentes etapas de crescimento dos nossos filhos.

Comprar o colchão certo passa pela Maxcolchon

Em média, a vida útil de um colchão é de 10 anos. Pelo que, se vamos passar uma década das nossas vidas a dormir num colchão, mais vale confiarmos numa empresa especializada na criação de colchões de qualidade. Com a Maxcolchon e a sua equipa de profissionais, dedicada a ajudar os seus clientes a fazerem uma boa compra, fica mais fácil ter a certeza de que estamos a investir num colchão que nos deixe satisfeitos. E, em última análise, em melhores noites de sono.