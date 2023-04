O seu imóvel de sonho pode estar no metaverso

Consultas infindáveis, visitas intermináveis, pesadelos burocráticos que não acabam… Comprar casa não é de todo um processo fácil e raramente é rápido ou um processo sem percalços. Em regra exige tempo. Muito tempo e muita disponibilidade. No entanto, não tem de ser assim. Seja muito bem-vindo ao metaverso.

Prepare-se para comprar casa através de uma experiência semelhante a uma ida ao shopping. Parece uma comparação exagerada? Não é. Basta entrar no hub da Zome para ver e explorar imóveis como se estivesse mesmo lá.

Através das Experience Zone – zonas criadas nas lojas Zome nas quais pode realizar visitas virtuais às casas que mais lhe despertam interesse, sem precisar de sair da loja –, a mediadora imobiliária 100% portuguesa simplifica a experiência de compra. Como? Com esta tecnologia, a Zome convida-o a entrar numa visita privada e ultraexclusiva, com toda a conveniência, conforme a sua disponibilidade e vontade, permitindo descobrir inúmeras propriedades sem perder tempo e ainda ver o mesmo imóvel as vezes que entender e quando entender.

Para já, esta realidade é apenas possível nas lojas Zome. No entanto, o hub vai estar disponível online através de um novo site, que será lançado ainda no decorrer de 2023. A sua casa de sonho pode estar à distância de apenas uns óculos de realidade virtual.

"Queremos estar na vanguarda e proporcionar novas experiências aos nossos clientes, dando-lhes a oportunidade de explorar este novo mundo de realidade virtual que é o metaverso, num formato altamente conveniente", partilha Carlos Santos, chief technology officer da Zome.

Com o lançamento deste novo hub, a Zome tornou-se a primeira mediadora imobiliária portuguesa na plataforma de realidade virtual.

Metaverso é o futuro do universo imobiliário

"A chegada ao metaverso vem reforçar a nossa vontade de estar na vanguarda das tendências do setor e, como é sempre nossa prática, ter a honra de poder anunciá-lo a todos os colaboradores da Zome em Portugal e Espanha. São as nossas equipas que nos motivam a continuarmos a evoluir", anunciou Patrícia Santos, CEO da Zome, no primeiro dia do evento anual Zome Summit 2023, que todos os anos reúne os colaboradores da empresa para partilha de resultados, conquistas e objetivos.

"Sabemos que o metaverso fará parte do futuro e é lá que queremos estar, sempre em conjunto com todos os nossos parceiros, para proporcionarmos mais conveniência aos clientes e um serviço único a quem nos procura", destacou Patrícia Santos, CEO da Zome.

Para Carlos Santos, o limite não existe: "No futuro, queremos conectar-nos com outros parceiros nesta plataforma, nomeadamente da área da banca, criando uma experiência que se possa assemelhar a uma ida ao shopping, onde os clientes poderão entrar e sair de umas lojas para as outras de forma ininterrupta e fluida", partilha Carlos Santos.

Comprar casa com criptomoeda

Sempre a pensar em oferecer o melhor serviço aos seus clientes, desde a sua fundação em 2019, a empresa portuguesa tem tirado partido da tecnologia para se posicionar na vanguarda do mundo web 3.0, para acompanhar as tendências do setor e, assim, proporcionar um serviço premium e sem igual no mercado.

Em maio de 2022, foi lançado o inédito Cryptohouses, o primeiro portal de uma rede imobiliária a listar imóveis integralmente em criptomoeda. No mês de lançamento, a mediadora assinou a primeira escritura de venda de um imóvel em criptoativos – um T3, na cidade de Braga, vendido por quase três bitcoins, o equivalente a 110 mil euros.

Três razões para escolher a Zome

1. Acompanhamento: com uma preparação e experiência única no mercado imobiliário, os consultores Zome põem toda a dedicação no melhor acompanhamento e máxima confiança, em conformidade com as necessidades e ambições de cada cliente.



2. Simplicidade: através da Zome tem acesso a uma plataforma tecnológica inovadora, baseada na inteligência artificial, que lhe permite simplificar toda a consulta, navegação, processos e comunicação.



3. Felicidade: liberte-se de preocupações e ganhe tempo de qualidade para se dedicar ao que lhe faz realmente feliz. A Zome trabalha com o cliente proporcionando um aconselhamento fiável e certeiro, em busca – e encontro – da casa de sonho.

Décadas de história e inovação

Solidificada na experiência de profissionais com décadas de prática e em constante formação, a Zome nasceu, em 2019, da fusão de duas empresas de referência do setor imobiliário, no mercado há mais de 20 anos.

Com raízes na história, mas de olhos definitivamente postos no futuro, em 2022, a Zome mediou um volume de negócios superior a mil milhões de euros em mais de 5.700 transações, que originaram uma faturação de 27,5 milhões de euros.

Porque comprar casa é uma decisão para a vida e consequentemente um processo árduo, confie em quem sabe, confie na Zome e sobretudo simplifique o processo. Toda a "ajuda" conta.