O seu software de gestão é um apoio ou um travão ao crescimento do negócio?

A busca de eficiência transformou-se num mandamento para qualquer empresa e os caminhos-chave para lá chegar não variam muito. Passam por optimizar a produtividade, criar condições para trabalhar a partir de qualquer lugar e melhorar permanentemente o serviço ao cliente.

Das várias ferramentas que hoje permitem perseguir estes objectivos, a solução de gestão deve ser a primeira a orientar-se às premissas e a materializá-las, ou não fosse o suporte vital do negócio e do seu crescimento.

As soluções da Sage para empresas com 10 a 50 empregados posicionam-se aí mesmo. Têm vindo a ser redesenhadas para alinhar com os desafios mais actuais do mercado, sem perder de vista a usabilidade e a necessidade de garantir processos de implementação rápidos e pouco complexos. Destacam-se por serem abertas a uma personalização à medida de cada negócio e fáceis de ligar a produtos complementares (aplicações de terceiros) que potenciem valor.

Para este segmento a empresa tem duas soluções de gestão integrada, chave na mão, que são também dois exemplos inequívocos de que a inovação está hoje ao alcance de qualquer negócio, independentemente da dimensão. Alinhadas com o cumprimento de obrigações legais, de forma descomplicada para o utilizador, o 100cloud e o Sage X3 Fast Start partilham ainda a facilidade e a rapidez de implementação, além de garantirem uma utilização intuitiva, que reduz a curva de aprendizagem.

No que se refere ao apoio mais directo ao negócio, dão resposta às tarefas relacionadas com a contabilidade, o processamento de salários e a gestão de activos, contribuindo para melhorar a produtividade e a colaboração das equipas na empresa, introduzir a mobilidade e fazer toda esta mudança de forma rápida, sem sobressaltos e sem prejudicar o curso normal do negócio em nenhum momento. Conheça em maior detalhe cada uma e as especificidades que as distinguem.

O que pode o Sage 100cloud fazer pelo seu negócio?

O Sage 100cloud é uma alternativa ao ERP tradicional. Indicado para empresas que pretendam automatizar processos de negócio em várias áreas e garantir uma visão transversal dos mesmos, centralizando, numa única plataforma de gestão, compras, vendas, stocks, contabilidade, imobilizado e processamento de salários.

É uma plataforma on premise, instalada "em casa" do cliente, mas que nem por isso fica restrita às paredes do escritório. Está acessível a partir de qualquer dispositivo, através do Sage Online Access (SOA).

O produto foi pensado para empresas com 10 a 25 colaboradores e uma facturação até 2,5 milhões de euros e é apresentada em três pacotes, que variam no número de utilizadores suportados – entre dois e um número ilimitado – e nas ferramentas incluídas, para uma melhor adaptação às necessidades de cada empresa. É instalado em cinco dias.

De destacar ainda que o Sage 100cloud está em linha com todos os requisitos do novo Regulamento Geral da Protecção de Dados e suporta a troca directa de informação com o contabilista, a administração fiscal e outras entidades legais, características que vão ajudar a empresa a poupar tempo e a minimizar possibilidades de erros.



Dez benefícios do 100cloud para o cliente

1. Consulta em tempo real de relatórios e dashboard com informação atualizada sobre o status operacional da empresa.

2. Incremento do cashflow com gestão eficiente das despesas e reduzindo o tempo das entregas para faturar mais rapidamente

3. Optimização do inventário e forecasting.

4. Transversalidade dos processos de produção e operação.

5. Otimização dos processos de compras e relacionamento com fornecedores.

6. Melhor capacidade no tempo de entrega dos produtos ou serviços com o suporte de eficientes processos de gestão.

7. Eficiência no acompanhamento e controlo dos resultados comerciais e das campanhas de marketing.

8. Pagamento dos salários em dia com monitorização efetiva dos registos dos colaboradores e benefícios correspondentes.

9. Conformidade com regulamentação e legislação em vigor.

10. Mobilidade total com acesso à informação e trabalho em qualquer local através de dispositivos móveis.

Sage X3 Fast Start: via verde para uma solução de gestão apta para grandes voos

O Sage X3 Fast Start junta à robustez do ERP da Sage (o X3) um processo de implementação simplificado e fixo de 25 dias, significativamente menor do que o previsto por qualquer fabricante para este tipo de produto.

É uma solução cloud, disponível sem condicionantes a partir de qualquer dispositivo móvel e de qualquer lugar, alojada numa das maiores plataformas mundiais de serviços cloud, a Amazon Web Services.

Estudos realizados com clientes mostram que o retorno do investimento nesta versão Fast Start do Sage X3 – que admite entre três e 10 utilizadores – fica garantido em cinco meses.

Vai permitir uma gestão transversal do negócio, simplificando e agilizando processos e o cumprimento de obrigações legais, fornecendo à empresa um conjunto alargado de ferramentas que tiram partido de uma mesma fonte de informação, com dados integrados e fidedignos, para decisões mais informadas e certeiras.

Uma nota de destaque para o facto de o Sage X3 Fast Start integrar um conjunto de funcionalidades pré-configuradas, o que vai minimizar a necessidade de fazer ajustes para garantir que o software está rapidamente pronto a suportar os principais processos de negócio da empresa.

Esta solução é adequada para empresas com mais de 25 e menos de 50 funcionários e uma facturação até 5 milhões de euros. É a porta de entrada no ERP da Sage e como tal uma solução interessante para empresas com planos de crescimento agressivos, que procuram uma solução capaz de assegurar as melhores ferramentas para gerir hoje, de olhos postos no amanhã e numa escala cada vez maior.

