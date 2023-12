Para 2024… esta empresa só quer que os seus colaboradores sejam felizes

Está a chegar aquela época do ano em que começamos a fazer balanços, em que refletimos no que foi feito ou no que ainda ficou para fazer, e até cogitamos possíveis recomeços, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Ora, para Patrícia Santos, CEO da imobiliária 100% portuguesa Zome, as expectativas para 2024 passam por uma ótima gestão de recursos, investindo na aquisição constante de capital humano, na formação contínua dos seus colaboradores e na incorporação de novas tecnologias no dia a dia.



"Defendemos que formar e apoiar as pessoas é preparar o sucesso de uma empresa, uma vez que, quanto mais qualificado for o trabalhador, mais produtivo se irá tornar e, consequentemente, mais realizado se sentirá no seu percurso pessoal e profissional", diz a CEO.









"Habilita-te a ser feliz" é o mote da atual campanha de atração de talento da Zome para 2024, que foi eleita, no passado mês de outubro, pela revista Exame, como a melhor empresa para trabalhar no setor imobiliário, além de ser a única rede de franchising presente no top 50 do ranking e a única de mediação imobiliária. Conquista que reflete o ADN da Zome e espelha os valores de inclusão e inovação desta empresa que continuarão a ser prioridade.



Ano Novo… mudança de carreira?

Quer mudar de área profissional? Adquirir novas competências? Deseja iniciar o novo ano com um novo desafio profissional? Na Zome, desde o primeiro dia, o trabalhador integra um programa de formação de quatro etapas, gratuito e ajustado ao estágio de carreira de cada um. O objetivo é assegurar que os consultores se sintam motivados, ao desenvolverem skills de gestão e de liderança. Em 2024, a mediadora vai continuar a apostar neste modelo único de evolução de carreira com o intuito de atrair cada vez mais e melhores profissionais.

Patrícia Santos, CEO da Zome, refere que, "através deste novo modelo, os nossos colaboradores terão as melhores ferramentas para enfrentar os vários desafios profissionais que têm pela frente".



O plano de evolução de carreira da Zome contempla quatro fases distintas: Azimute Zero, Startup Academy, Lift Zome e T4 Zome.



O Azimute Zero é o primeiro passo deste processo, aqui o colaborador é convidado a participar numa formação inicial que lhe transmitirá de forma simples e prática tudo o que necessita saber para começar de forma bem-sucedida a sua carreira.









Depois de integrado na equipa dos hubs imobiliários, o consultor produtivo da Zome integra um segundo nível de programa de treino – a Startup Academy –, no qual terá um plano de atividades prático, com acompanhamento permanente de um business coach, que o levará a pôr em prática rotinas necessárias para atingir o máximo de produtividade num curto espaço de tempo. Na terceira fase, de alta performance, o acompanhamento consiste no Lift Zome – um programa avançado de business coaching, criado para elevar os níveis de produtividade dos consultores, com novas ferramentas e um programa de treino executivo designado por Lift Academy, com a duração de um mês e com quatro edições anuais, em que são aprofundados os temas de Leadership, Innovation, Focus and Training.



Por fim, o colaborador chega ao T4 Zome, um modelo com uma forte componente de reforço das competências de gestão e liderança, no qual o consultor é formado e acompanhado no processo de transição para gestor da sua própria equipa, passando assim a construir uma nova fase do seu negócio.

Zome Ambition

Sendo que o que mais valorizam são as pessoas, fez sentido criar um programa que se ocupa da promoção do desenvolvimento dos colaboradores – o Zome Ambition –, que oferece novas oportunidades de carreira dentro da empresa.





O que é o Zome Ambition?

É um programa para a criação de uma bolsa de talentos para futuras oportunidades internas. Permite àqueles que sentem que podem ser mais felizes a desempenhar outras funções se candidatem às oportunidades em aberto.

Já fez as suas resoluções de Ano Novo?

Em 2024, a Zome quer que tenha tempo para fazer o que realmente o faz feliz! Desde passar mais tempo com a família, a dedicar-se a novos hobbies. A profissão de consultor imobiliário dá aos seus agentes a possibilidade de fazerem os seus próprios horários e de gerirem a sua rotina de trabalho permitindo-lhes fazer escolhas que não são possíveis em profissões com horários fixos.



Além do rendimento obtido através do seu trabalho, a empresa reconhece e recompensa a performance dos seus profissionais através de prémios monetários. Este reconhecimento é feito mensalmente em cada hub e num balanço anual de acordo com o volume de faturação.















Tendo sempre em mente a gestão de forma coesa das suas equipas espalhadas um pouco por todo o país, a Zome investe numa cultura corporativa forte sob a máxima "Mudamos Vidas Juntos". Anualmente, há várias iniciativas que juntam todo o universo Zome, tais como o Sprint, que acontece no último trimestre do ano, para uma partilha de negócio, viagens e atividades de team building com toda a rede, ou ações de impacto na comunidade, como limpeza de praias, reflorestação ou animações em lares de idosos.



Volta-se a apostar no crescimento

O objetivo da Zome é claro: sabemos que pessoas felizes são mais produtivas e, também por isso, mais atentas às necessidades dos clientes, que por isso mesmo cada vez mais procuram o serviço premium da Zome.



Para 2024, outra grande prioridade da empresa é tornar o processo de compra e venda de imóveis mais ágil e conveniente, para os consultores e para os clientes. Já em 2022, a Zome realizou a primeira venda, no nosso país, de um imóvel com criptomoeda. Entretanto, em março deste ano, anunciou a abertura do primeiro hub no metaverso e tornou-se a primeira mediadora imobiliária portuguesa a ter uma unidade de negócio nesta plataforma de realidade virtual. Em junho, lançou uma nova versão do seu site oficial para permitir aos utilizadores uma experiência mais ágil e personalizada com recurso a ferramentas de inteligência artificial.















A Zome fechou o primeiro semestre do ano com um crescimento de mais 10,66%, e com uma faturação de 13,6 milhões de euros, com um total de 2.877 transações mediadas neste período. Nos primeiros seis meses do ano, registou-se ainda o aumento de 67% no número de angariações. O volume de negócios mediados atingiu os 499,5 milhões de euros. Com atualmente 44 hubs ibéricos, a imobiliária pretende alcançar em breve o marco dos 50 hubs imobiliários.



O crescimento rápido da empresa refletiu-se paralelamente no crescimento da sua rede, e também o número de colaboradores teve um aumento expressivo de 62,4%. A Zome conta, neste momento, com cerca de 1.800 colaboradores. Números que prometem aumentar no próximo ano.





“Na Zome, acreditamos que a estabilidade do emprego para a vida está na evolução da descoberta de novas funções e de fazermos o que nos faz feliz. Ou seja, defendemos que pode não haver um emprego para a vida mas há uma Zome para a vida” Patrícia Santos, CEO Zome

"Cada vez mais clientes nos confiam o seu imóvel para venda, o que nos deixa muito felizes. Num contexto de grandes desafios, em particular para o setor da habitação, foi com muito entusiasmo e orgulho que alcançámos, em junho, o melhor mês de sempre na Zome. E este crescimento de dois dígitos vai muito além dos números. É, acima de tudo, o reflexo da confiança no trabalho de todos aqueles que, diariamente, dedicam a sua energia ao projeto Zome", afirma a CEO, Patrícia Santos.



Volta-se a apostar na neurociência

Os clientes do setor imobiliário têm características muito particulares. São pessoas que estão prestes a tomar uma das maiores decisões financeiras que alguma vez tomaram. Neste sentido, saber ouvir, considerar e responder em conformidade é crucial para fazer um bom negócio.

Aqui, entra a importância da aplicação da neurociência neste setor, uma aposta constante da imobiliária nos últimos anos, porque "quanto melhor conseguirmos decifrar as emoções que estão por trás das motivações dos clientes e consumidores, melhor será a resposta ao que procuram", justifica Pedro Vieira, diretor de marketing da Zome.









Nesta imobiliária, a formação é utilizada como exemplo da aplicação da neurociência. O recurso a técnicas de base neurocientífica aplicadas aos planos formativos garante programas com mais capacidade de captar a atenção dos formandos, ajuda na retenção de informação e também na criação de memórias a longo prazo.

Conquistas Zome Prémio Cinco Estrelas, na categoria de “Melhor Rede de Franchising” (janeiro de 2023).

Prémio Nacional de Inovação (PNI) na categoria “Web 3.0”, uma iniciativa do Jornal de Negócios, BPI e Claranet, em parceria com a Nova SBE e a Cotec Portugal (junho de 2023).



Ainda mais sucesso e produtividade

Atenta à instabilidade política e económica que está a impactar grandemente o mercado da habitação em Portugal, assim como a escassez de imóveis e a subida em flecha dos preços, a Zome tem respondido a todos estes obstáculos externos. Manter os colaboradores felizes é o primeiro passo para assegurar equipas coesas, maior produtividade, longevidade e sucesso numa empresa, independentemente do setor. Aliás, é a motivação que leva a melhores resultados. Para tal, é fundamental investir no desenvolvimento pessoal e profissional de cada colaborador, de modo a disporem de todas as ferramentas necessárias para exercerem em plenitude a sua profissão.



"Acreditamos que a nossa atratividade enquanto marca empregadora se deve a um aspeto que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que faz toda a diferença: estar próximo das nossas pessoas e promover o seu desenvolvimento pessoal e profissional, através de uma escuta ativa, percebendo assim quais são as suas necessidades e objetivos a curto e longo prazo", salienta a CEO.



A Zome proporciona assim, através de uma abordagem holística, um local de trabalho positivo onde todas as pessoas têm espaço para aprender, evoluir e fazer crescer os seus negócios. Além de proporcionar um serviço de excelência para todos os clientes que procuram a empresa com a intenção de vender ou comprar imóveis.



Em 2024, Patrícia Santos destaca o reforço contínuo "(...) nas áreas de formação e da aposta da tecnologia, fortalecendo a componente de 'e-learning', da formação e desenvolvimento de carreiras dos consultores".



Visite um dos hubs da Zome ou explore todas as ferramentas e possibilidades no site. Vamos mudar de vida?