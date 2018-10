Quatro coisas que precisa saber para investir de forma segura

Numa altura em que se regista uma tendência de quedas nos mercados, sobretudo em consequência da acentuada subida dos juros associados à dívida pública dos Estados Unidos, é ainda mais relevante estar bem informado sobre como fazer investimentos seguros. Há quatro questões que deve conhecer se quiser investir com segurança:



1. Naturalmente, deseja garantir que os seus investimentos são mantidos de forma segura. Com corretoras como a DEGIRO os seus investimentos ficam 100% segregados, o que significa que são colocados numa entidade de custódia que fica responsável pela gestão e protecção desses activos. Esses investimentos permanecem intactos, mesmo que surja algum problema com a corretora, dado que estas entidades de custódia são independentes.

2. O investimento na bolsa deve ser visto como um investimento com oscilações, pelo que o investidor deve estar preparado para assumir eventuais menos-valias. Além de que o mercado bolsista deve ser visto como uma aposta a médio e longo prazo e não de curto prazo. Como tal, deve começar por definir os objectivos do investimento, bem como o intervalo de tempo para os alcançar. Já que as acções evoluem de forma assimétrica (com altos e baixos), investir numa acção ao longo de algum tempo, e não apenas num único acto, ajuda a reduzir o risco de o momento escolhido não ter sido o melhor. Há ainda que ser feita uma avaliação aos eventuais prazos/condições para o levantamento de mais-valias. Antes de investir no produto, saiba se este impede, ou condiciona, o resgate de mais-valias durante um determinado período de tempo, isto porque há casos em que o resgate implica, por exemplo, a perda da mais-valia. Um exemplo são os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), cujo resgate só é possível um ano após a subscrição. Por este motivo, se considera que irá necessitar do dinheiro que pretende investir, não o invista;

3. Os investidores devem estar conscientes da sua capacidade para lidar e gerir o risco sempre associado ao investimento – medir a sua tolerância ao risco. A estratégia de cada investidor terá de ser delineada em função da tolerância ao risco. Uma forma de diminuir o risco numa carteira de investimentos é a diversificação dos mesmos – a ideia de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. No âmbito da diversificação de investimentos, os investidores podem recorrer aos ETF (Exchange Traded Funds, fundos que replicam o desempenho de um determinado índice, matéria-prima ou cabaz de activos). No caso de produtos derivados, importa compreender que este tipo de investimento permite tanto a maximização do ganho como da perda.

4. O primeiro passo antes de qualquer investimento é conhecer bem o produto financeiro em que vai investir e os custos associados, lendo o prospecto do produto e analisando indicadores que ajudem a perceber a situação financeira das empresas bem como a evolução do mercado. Um dos instrumentos que o podem ajudar é o PER (Price to Earnings Ratio = Valor de Mercado/Lucro Anual).

Ser um investidor bem informado vai para além dos passos anteriormente referidos. Não se esqueça de optimizar o seu retorno, minimizando os seus custos. Descubra o quanto a DEGIRO é mais barata em comparação a outras corretoras que operam online, não havendo custos associados à custódia de títulos.



* Este conteúdo foi redigido em cooperação com a DEGIRO.