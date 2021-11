Quer comprar um carro híbrido? Saiba qual a escolha certa

Pode não parecer, mas os carros híbridos já percorrem nossas estradas há mais de vinte anos. Vistos como o símbolo de vanguarda da indústria automóvel, a educação dos consumidores quanto às características e as vantagens destes automóveis versus os congéneres a combustível, contudo, ainda está a ser feita. Tal deve-se, sobretudo, ao fato do setor dos automóveis híbridos ser altamente dinâmico e funcionar sob a égide da inovação, com cada novo modelo de cada marca a ostentar novos desenvolvimentos tecnológicos, bem como a própria expansão da gama de veículos híbridos que abrange agora todo o tipo de modelos, desde os mais desportivos até aos SUVs e carrinhas.

Saiba como escolher o híbrido certo para si

Decidiu comprar um híbrido? Ótimo. Mas, na hora de escolher um híbrido, é importante colocar a pergunta: o que é que pretende? Se estiver à procura de um automóvel que esteja na vanguarda da tecnologia de veículos híbridos, ou se é um CEO à procura de renovar a frota automóvel da empresa com carros inovadores e de baixo consumo, ou ainda se o que pretende é apenas agarrar no volante de um veículo que proporcione momentos de condução entusiasmantes e seja capaz de corresponder a qualquer tipo de condução – mais desportiva ou familiar – o novo SUV RAV 4 Plug-in, da Toyota, é uma excelente opção.

A estrear-se no mercado, o RAV-4 Plug-in não é apenas a última iteração no desenvolvimento da tecnologia híbrida da Toyota – uma marca que tem tido, no setor dos veículos híbridos, ilustres pergaminhos como, por exemplo, o Prius Plug-in. É também, e sobretudo, um automóvel desenhado para ser mais do que “apenas” um híbrido, como o formato SUV deixa, de imediato, antever.

Um híbrido SUV multifacetado e feito para andar Com o RAV4 Plug-in, a Toyota condensou todos os conhecimentos e soluções em tecnologia de híbridos dos últimos 20 anos para obter uma experiência de condução que fosse mais do que a mera soma da inovação com o conforto e o design. Fazendo parte da 4ª geração do sistema Full Hybrid da Toyota, o RAV4 Plug-in foi criado para a elevar a autonomia, o controlo e a performance a um patamar superior.

Entre as principais características do RAV4 Plug-in, podemos destacar:

• 306 cavalos de potência; • Consumo médio de 1,3L / 100 km e até 98 km de autonomia EV em condução urbana; • Até 10 anos de garantia nas baterias do sistema híbrido; • 7 anos de garantia; • Sensores de estacionamento; • Espelhos retrovisores elétricos retrácteis e aquecidos; • Teto de abrir e sensor de abertura automática da bagageira.



Do que daqui redunda é que o RAV4 Plug-in é um híbrido capaz de competir em todas as frentes do setor automóvel, apto a qualquer tipo de condução ou perfil de condutor e apropriado tanto para viagens diárias urbanas como para jornadas mais longas.

Para além do Zero

Todas estas inovações e características do RAV4 Plug-in têm, em si, o ADN do novo paradigma da Toyota: a de que o futuro do setor automóvel passa por ir “beyond zero”, ou seja, ir não só além das zero emissões, mas também quanto ao limite, o ponto zero, daquilo que um híbrido pode ser.

No RAV4 Plug-in vemos o paradigma de beyond zero na elevada autonomia em estrada, que permite viagens de quase 100 km em condução urbana, tornando assim os problemas de carregamento das deslocações do dia-a-dia um problema do passado. E está também presente na própria filosofia de design do automóvel: as linhas dinâmicas deste SUV de 5 portas, com os vidros traseiros escurecidos, volante em pele e a possibilidade de escolher entre vários modos de condução, associam-se aos 306 cavalos de potência, para produzirem um automóvel capaz de proporcionar a fiabilidade, conforto e condução entusiasmantes.

Quer pretenda um automóvel que é um autêntico investimento para o futuro, em termos de tecnologia e emissões, quer esteja à procura de um automóvel capaz de se comportar com brio em qualquer estrada ou situação, o RAVV4 Plug-in cumpre e passa o teste com distinção.