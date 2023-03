Quer comprar um telemóvel ou portátil novo? Faça a melhor escolha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vasta oferta disponível no mercado pode, por vezes, dificultar a escolha de um telemóvel, portátil, smartwatch ou tablet que vá ao encontro do gosto e às reais necessidades de cada um. Além de ter em consideração caraterísticas como o tamanho do ecrã, o sistema operativo, a capacidade de memória ou o budget, há mais fatores a avaliar antes da grande compra.

Se está à procura de um telemóvel, portátil, smartwatch ou tablet sem causar estragos na carteira e no ambiente, siga a sugestão da iServices e opte por uma ampla gama de iPhones, MacBooks, Apple Watches e iPads recondicionados de excecional qualidade da iServices. Seguindo o compromisso por um futuro mais sustentável, a marca propõe duas alternativas atrativas, económicas e de excelência, à compra de equipamentos novos. Saiba como fazer a escolha certa.

Antes de comprar, é possível reparar?

Desde fazer compras, encomendar comida, comunicar com amigos ou mesmo em contexto de trabalho, é impensável passar um dia ou mais sem o smartphone. Ao invés de comprar um dispositivo novo, reparar pode ser a solução. Até porque, quanto mais tempo usar o mesmo telemóvel, menor será o impacto ambiental.

A iServices oferece serviços de reparação de telemóveis e smartphones multimarca, para particulares e empresas. Com o objetivo de garantir a paz de espírito dos seus clientes, a iServices assegura assim a reparação na hora do seu telemóvel a cargo de uma equipa certificada e com experiência em diversas categorias:

Equipa certificada em:

• Antenas wi-fi, bluetooth, GSM e GPS;



• Bateria;



• Botões;



• Câmara;



• Danos líquidos;



• Ecrã (vidro);



• Face ID;



• Porta de ligação ou porta de carregamento;



• Problemas de sensores;



• Problemas de som;



• Outros danos, desde cartão SIM não detetado ou mau funcionamento dos botões.

Vai comprar? Opte por um recondicionado

Utilizar os dispositivos eletrónicos com cuidado, de forma a evitar partir ou estragar determinados componentes, aumenta generosamente o seu tempo de vida. No entanto, se necessita ou pretende adquirir outro modelo, os recondicionados Apple da iServices são equipamentos em ótimo estado, a um valor bastante competitivo, e com três anos de garantia.

A loja online dispõe de uma extensa seleção de smartphones, portáteis, smartwatches e tablets 100% funcionais, a preços bastante atrativos, disponíveis em diversas cores e capacidades.

Os iPhones recondicionados da iServices são equipamentos que foram pouco ou nada utilizados. Estes iPhones são todos de Grade A+, Grade A e Grade B, apresentando ligeiras ou nenhumas marcas de uso e, por isso, estão como novos. Todos os equipamentos incluem o cabo Lightning e são previamente sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade, no qual são analisados e inspecionados 40 parâmetros, nomeadamente os componentes: câmara, som, microfone, botões, ecrã, software, conectividade, conexões, entre outros. Só tem de escolher o seu favorito entre os modelos disponíveis com diferentes níveis de capacidade.



iPhone 14 Pro Grade A 256GB, € 1179,95

Na iServices encontra uma ampla oferta de Macbooks recondicionados, como novos e totalmente funcionais. É o convite para desfrutar de toda a qualidade da engenharia de ponta da Apple a um preço reduzido. Tal como os iPhones, estes equipamentos são testados em mais de 40 parâmetros de qualidade, de forma a garantir a melhor performance.



MacBook Pro 13, € 899,95

A procura por um Apple Watch termina aqui. Na loja online da iServices encontra Apple Watches recondicionados,desde a Série 4, ao melhor preço. Sujeitos a rigorosos testes de qualidade, os aparelhos vêm com um carregador e uma bracelete a condizer, prontos a usar.



Apple Watch Series 6 40mm, € 319,95

Com a iServices escolha entre iPads Air, Pro ou Mini cuidadosamente testados em dezenas de parâmetros de qualidade. Práticos, versáteis e com um design apelativo, todos os iPads recondicionados vêm com um carregador e um cabo. Agarre o seu.



iPad Pro 11 64GB Wi-Fi, € 599,95

Acessórios para veículos elétricos

Nos últimos anos, a mobilidade elétrica tomou conta das nossas vidas. Estações de carregamento foram surgindo de norte a sul do país e, nas estradas, são cada vez mais os veículos concebidos a pensar num menor impacto ambiental.

Porém, surge a questão: como carregar os carros elétricos? O carregamento de carros elétricos assemelha-se ao carregamento de qualquer dispositivo elétrico ou eletrónico. Deverá ter um cabo de carregamento e conectá-lo na tomada do carro (localizada na lateral do veículo ou no logo frontal) e na tomada da estação de carregamento.

O carregador de carros elétricos da iServices, graças às fichas universais de Tipo 2, é compatível com estações de carregamento, por toda a Europa, e permite o carregamento de carros elétricos, de forma rápida, com potência até 22 kW.

A durabilidade dos conectores garante mais de 10 mil ligações, o que significa que este cabo para carregador pode ser utilizado durante mais de 15 anos. Os cabos são isentos de halogéneo e retardadores de chama (EN 60332-1, IEC 60332-1), bem como resistentes aos raios UV, intempéries, óleo, álcalis e químicos. Têm garantia de três anos.

Para carregar um carro elétrico no conforto do seu lar basta ter uma wallbox. O equipamento de uso simples evita deslocações a estações públicas ou a estações de carregamento em gasolineiras.

Carregar um carro elétrico em casa

• A (499,95€ ) oferece uma solução prática e rápida para carregar a bateria dos carros elétricos.



• Este equipamento inovador não só é resistente à água e ao pó, como permite regular a potência de carregamento ou mesmo agendar um horário de carregamento dos carros elétricos.



Uma escolha para a vida

O portefólio de equipamentos da iServices permite desfrutar de todas as vantagens das mais recentes tecnologias, desde iPhones, MacBooks, smartwatches e iPads de última geração a dispositivos de carregamento de carros elétricos práticos e resistentes, preservando o ambiente a longo prazo e garantindo sempre a máxima qualidade e performance.

Poupe, opte por soluções viáveis para um consumo sustentável e comece já a reduzir a sua pegada carbónica!