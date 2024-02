Re-Source da Sociedade Ponto Verde inova na gestão de resíduos

É já amanhã que a Sociedade Ponto Verde (SPV) e a Beta-i vão desvendar quais os projetos que responderam aos desafios feitos pela terceira edição do programa de inovação colaborativa Re-Source.





Este programa de inovação digital aberta procura motivar startups e inovadores nacionais e internacionais para desenvolverem, em conjunto com os parceiros, soluções criativas para problemas reais que o setor das embalagens e resíduos de embalagens enfrenta. Este ano, a cadeia de valor das embalagens trouxe à ribalta estímulos que assentam na transparência e rastreabilidade, nas embalagens circulares e digitais, na mudança de comportamento (consumidor e canal horeca), nos sistemas de recolha eficientes e de baixo carbono e nas tecnologias avançadas de triagem e reciclagem.





Assim, no Showcase Day, que representa a última etapa do programa, "sobem ao palco" os 12 projetos-piloto que foram dinamizados ao longo desta edição e alguns dos projetos de edições passadas, por empresas, startups e parceiros de inovação.





Nesta terceira edição, o programa contou com parceiros de desenvolvimento, como a Algar, a CENTIMFE, a ECOx, a Gesamb, a L’Oréal, a Sumol + Compal, a Silvex, a Universidade Nova de Lisboa, a Valorlis e a Veolia. Os parceiros institucionais e de conhecimento foram a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Agência Nacional de Inovação, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção-Geral das Atividades Económicas, contribuindo igualmente para catalisar a inovação dos empreendedores.





Investimento partilhado

A terceira edição contou com um financiamento da Sociedade Ponto Verde para os projetos piloto de 435 mil euros, com uma comparticipação média de 68% do total do investimento previsto. O parceiro assume o restante investimento.





Com um investimento total de quase um milhão de euros nas três edições, o programa soma ainda 39 parceiros, 403 candidaturas de 49 países e 21 projetos-piloto que acrescentam inovação e valor ao setor dos resíduos.





Nas duas primeiras edições, o Re-Source impulsionou o desenvolvimento de nove projetos-piloto que responderam a desa-fios como aumentar a eficiência da recolha e triagem dos resíduos, com o aumento da recolha de alumínio, plástico, papel e vidro do canal horeca através da digitalização.



Tecnologia aponta caminho de inovação

Com a necessidade de uma abordagem mais sustentável em relação aos resíduos, a criatividade e a colaboração fomentada pelo Re-Source fazem nascer projetos que contribuem para tornar a economia circular numa oportunidade para todos os setores de atividade, materializando as melhores integrações entre a sustentabilidade e a tecnologia.





"Este é o momento de celebrar a inovação colaborativa entre parceiros nacionais e empreendedores internacionais, enquanto deixamos as sementes para replicar estas soluções práticas noutros atores do ecossistema, capazes de resolver problemas reais para a cadeia de valor da reciclagem e gestão de resíduos", afirma Diogo Teixeira, CEO da Beta-i.





Para Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde "este é um setor que tem sabido modernizar-se e evoluir ao longo dos anos". "E este caminho só tem sido possível devido à colaboração e a uma forte capacidade de investimento em Inovação. De outra forma, não estaríamos a alcançar os bons resultados. Mas também sabemos que não podemos parar, há ainda muito a fazer para que se recolham mais recicláveis e melhor, nomeadamente nos resíduos de embalagens. É, por isso, com muito agrado, que reforçámos a aposta no Re-Source, com a expectativa de voltarmos a identificar bons projetos, com possam vir a ser implementados em Portugal e em resposta aos desafios, que estão bem identificados", afirma a responsável da SPV.





Entre as ideias que se destacam na terceira edição do programa, encontra-se uma que pretende estudar os comportamentos dos estudantes universitários na produção e descarte de resíduos, criando um conjunto de incentivos à adoção de novos comportamentos e que fomentem uma cultura de responsabilidade e consciência ambiental.





Com a IA a alimentar a área da tecnologia são vários os projetos que a integram para acrescentar valor aos processos, como é o caso do desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial, que permitirá otimizar a colocação de novos ecopontos numa determinada região.





A inteligência artificial e as capacidades de machine learning surgem também implementadas na área das embalagens circulares, nomeadamente para acelerar o desenvolvimento de um material de base biológica e compostável para aplicação em embalagens biodegradáveis.





A robótica está igualmente representada para inovar a triagem e a separação dos resíduos de embalagem de acordo com requisitos predefinidos.







FASES DA 3.ª EDIÇÃO DO PROGRAMA RE-SOURCE DE 2023



Chamada pública

25 de maio a 27 de julho de 2023





Seleção

20 de julho a 10 de agosto de 2023





Pitch

27 e 28 de setembro de 2023





Bootcamp

25 e 26 de outubro de 2023





Showcase Day

20 de fevereiro de 2024







DESAFIOS DA 3.º EDIÇÃO



CADEIA DE VALOR DA EMBALAGENS



1 – Transparência e rastreabilidade

Os parceiros-piloto visam promover a confiança e a responsabilidade no sistema de gestão de resíduos de embalagens, nomeadamente com soluções inovadoras que podem incluir tecnologias de rotulagem inteligente, sistemas de rastreamento baseados em blockchain ou plataformas de dados que forneçam insights em tempo real sobre o ciclo de vida dos materiais de embalagem.

2 – Embalagens circulares e digitais

Os parceiros procuram ideias pioneiras que integrem princípios de economia circular ou tecnologia digital para revolucionar o design e o uso de embalagens. Materiais de embalagem que não são apenas recicláveis, mas reutilizáveis e ligados a tecnologias digitais que facilitam a sua integração na economia circular.

3 – Mudança de comportamento (consumidor e canal horeca)

Os parceiros-piloto querem encontrar maneiras eficazes de motivar e facilitar mudanças positivas nos hábitos de reciclagem dos consumidores e do canal horeca, ajudando-os a entender o seu contributo para um futuro mais sustentável

4 – Sistemas de recolha eficientes e de baixo carbono

Este desafio convida a inovação na área da recolha de resíduos de embalagens. Com foco no aumento da eficiência e na redução das emissões de carbono, os parceiros-piloto buscam soluções inovadoras que possam transformar a logística de coleta de resíduos, como tecnologias de otimização de rotas.

5 – Tecnologias avançadas de trajem e reciclagem

Os parceiros-piloto pretendem revolucionar a forma como os resíduos de embalagens são separados e reciclados. O programa pede soluções que possam aumentar a eficiência e a precisão da triagem de resíduos, bem como tecnologias que possam melhorar os processos de reciclagem para recuperar mais materiais de maior qualidade.







12 PROJETOS INOVADORES





Projeto-piloto Nova – NUDGD

NUDGD (Startup)

Universidade Nova de Lisboa (Parceiro)





O piloto visa induzir uma mudança comportamental que resulte na diminuição da produção de resíduos urbanos e no aumento da taxa de reciclagem, dos alunos da NOVA FCT, como amostra da população estudantil da NOVA, através de um conjunto de soluções de "nudging", utilizando a ciência de comportamento e a arquitetura da escolha.

Mudança de comportamento no mercado de rua do concelho de Estremoz

NUDGD (Startup)

Gesamb (Parceiro)





O piloto visa, através das soluções de "nudging" motivar os feirantes e utentes de mercados de rua a separarem os resíduos levando-os a utilizarem os contentores disponibilizados para o efeito.

Reciclar o Food Court

Smartbin.io (Startup)

Veolia (Parceiro)





O piloto visa aumentar os níveis de separação de resíduos no food court de um centro comercial, através da implementar de sistema de recolha porta-a-porta e de identificação dos sacos com QR code, para análise dos resíduos separado e sensibilização dos estabelecimentos para as melhores práticas de separação.

Stairway do DPP

Lynx (Startup)

CENTIMFE (Parceiro)





O piloto visa apoiar as empresas portuguesas da cadeia de valor da embalagem no desenvolvimento gradual de passaportes digitais de produto através do desenvolvimento de um guia e na implementação de dois casos de estudo.

AI in a Bottle – Al-Driven Biopolymers for sustainble bottles

Pack2Earth (Startup)

CENTIMFE (Parceiro)





O piloto visa utilizar a Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) para acelerar o desenvolvimento de um polímero sustentável com propriedades de material otimizadas com um menor número de testes experimentais.

Braço robótico na triagem de embalagens do sotavento

Danu Robotics (Startup)

Algar (Parceiro)





O piloto visa a implementação de um braço robótico alimentado por um sistema de inteligência artificial na linha de triagem, para a separação de resíduos de embalagem.

Ferramenta de inteligência artificial para a colocação de contentores

NILG.AI (Startup)

Algar (Parceiro)





O piloto visa o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial que terá em conta regras definidas para a colocação de novos ecopontos.

Desenvolvimento de saco com QR Code para recolha seletiva de resíduos

Lynx (Startup)

Silvex (Parceiro)





O piloto visa a aplicação de um sistema de rastreabilidade em sacos, adaptados à recolha de resíduos orgânicos bem como à recolha seletiva, permitindo assim a sua identificação e recolha de informação.

Pilot Goodbag*Silvex

Goodbag (Startup)

Silvex (Parceiro)





O piloto visa a utilização de uma solução inovadora que incentiva os consumidores para uma gama mais sustentável da Silvex, mas também recompensa os mesmos com benefícios ambientais significativos.





Trashify Tech@ Valoris

Trashify (Startup)

Valoris (Parceiro)





O piloto visa contribuir para aumentar a eficiência e a precisão do processo de triagem e, ao mesmo tempo, permitir uma caracterização precisa do material. A tecnologia fornece análise de fluxo de resíduos (caracterização de resíduos) em tempo quase real.

Danu Robotic@ Valoris

Danu Robotics (Startup)

Valoris (Parceiro)





O piloto visa o desenvolvimento e instalação da uma tecnologia que consiste num sistema de visão computacional (IA) altamente preciso, num sistema operativo central de elevado desempenho e num sistema robótico de picking multi-agente.

Smart Reusable

Circulayo (Startup)

ECOx (Parceiro)





O piloto visa implementar um sistema de rastreabilidade nas embalagens ECOX (através de um código QR único) que permita rastrear as recargas dos clientes.