Sabia que pode acumular dinheiro ao viajar?

Uma grande fatia do orçamento das empresas está reservada aos voos que permitem aos colaboradores viajar por todo o mundo, seja para fechar um negócio, assinar um novo acordo ou simplesmente partir e regressar depois de uma jornada de trabalho além-fronteiras. Ora, reduzir as viagens não é uma opção, mas poupar ainda assim é possível. Curioso?

Se as viagens acima das nuvens pautam o dia a dia dos colaboradores da empresa, que tal reduzir os custos? Na TAP, as viagens de negócios com o programa TAP Corporate dão saldo para novos voos… e outros extras!

Como funciona?

De cada vez que uma reserva de voo for feita através do TAP Corporate vai acumular dinheiro para descontar em viagens futuras. Imaginemos que marca uma viagem de ida e volta pela TAP para um qualquer país europeu ou um destino intercontinental. Uma parte do valor que gastou vai ser convertido naquilo que é chamado de Saldo Corporate. Esse valor pode ser posteriormente trocado por descontos no preço do bilhete da próxima viagem.

As vantagens não ficam por aqui: acesso ao Lounge, Fast Track, marcação de lugares, bagagem extra e algumas campanhas exclusivas são comodidades extras que fazem a diferença e nas quais pode usar o Saldo Corporate como forma de pagamento. Pode descontar o saldo assim que atingir os 10€ e usá-lo para pagar até 50% do valor dos novos bilhetes ou dos serviços associados à viagem de negócios.





Saiba o saldo que pode acumular graças ao TAP Corporate:

Produtos TAP Percentagem acumulada

por TAP Corporate Plus



Percentagem acumulada

por TAP Corporate tap|discount 0% 0% tap|basic 3% 2% tap|classic 4% 3% tap|plus 5% 4% tap|executive 4% 3% tap|top executive 5% 4%

As percentagens acumuladas, entre 2% e 5% do valor gasto em cada viagem, estão dependentes da tarifa escolhida para viajar e do estatuto da empresa no programa, calculado com base na receita voada nos últimos 12 meses. As empresas que tenham uma receita voada inferior a 65.000€ anuais fazem parte do estatuto TAP Corporate. Se, por outro lado, a receita for igual ou superior a esse valor, o estatuto no programa é superior (TAP Corporate Plus). O que significa que as vantagens crescem proporcionalmente. Quanto mais voar, mais vantagens vai ter.

O que precisa de fazer?

A inscrição no programa é rápida e gratuita. Basta aceder ao site do TAP Corporate, preencher o formulário com os dados da empresa e nomear um responsável pela conta. Também o pode fazer em nome do grupo e, dessa forma, consegue gerir com a mesma conta as várias empresas do grupo. Depois da adesão online, recebe um código de identificação que vai passar a associar a todas as viagens, tanto nas compras diretas com a TAP Air Portugal como através da agência de viagens. Não há cartões físicos! Um simples código é tudo o que precisa para poupar e fazer das viagens um bom negócio.

Se aderir ao TAP Corporate até 30 de abril, não se surpreenda se vir o saldo a duplicar. Tem dúvidas? Veja como funciona o programa em tapcorporate.com ou ligue para o serviço de apoio ao cliente TAP Corporate disponível 24h por dia, 7 dias por semana.