Saiba como o Open Banking pode transformar a sua empresa (e a sua vida)

A história do Open Banking começou em 2018, ano em que entrou em vigor a nova Diretiva de Serviços de Pagamentos (PSD2) da Autoridade Bancária Europeia. Trata-se de um sistema inovador que permite a partilha de informações financeiras entre instituições com o consentimento dos clientes. De forma simples, consiste na autorização de acesso aos dados bancários, permitindo que diferentes instituições (fintechs, bancos ou outras empresas), acedam e compartilhem informações sobre contas, transações e outros dados.







Como pode aderir ao Open Banking

O Open Banking está a mudar a forma como lidamos com as finanças, tornando o setor mais acessível, transparente e eficiente. A Eupago desempenha um papel crucial nesta transformação em Portugal, fornecendo serviços seguros e confiáveis que proporcionam aos seus clientes controlo total sobre as suas informações financeiras.



Ao aderir ao Open Banking através da Eupago os clientes podem aproveitar todas as vantagens deste novo paradigma financeiro e melhorar a sua saúde financeira.





As vantagens da Eupago...



• Diversidade de soluções de pagamento.



• Segurança e proteção.



• Integração simples e backoffice intuitivo.



• Suporte aos clientes de excelência.



Tudo o que precisa saber sobre Open Banking

Partilhamos, em pormenor, tudo o que necessita saber sobre o Open Banking: o que é, as inúmeras funcionalidades e benefícios, e de que forma este serviço pode revolucionar a forma como gere o seu negócio.



O Open Banking é seguro?



Totalmente. Este sistema é impulsionado pela tecnologia e regulamentado para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos utilizadores.



A PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2) é uma regulamentação da União Europeia, que entrou em vigor em 2018, e na qual se estabelecem as regras para serviços de pagamento e se promove a segurança e a concorrência no setor financeiro.



Esta Diretiva complementa as regras da União Europeia permitindo, a novos intervenientes e serviços existentes, o desenvolvimento de instrumentos de pagamento e o acesso às contas bancárias. A segurança das transações online e a proteção dos clientes contra fraudes é garantida através da exigência desta Diretiva que obriga os pagamentos eletrónicos a serem protegidos por uma validação forte por parte do cliente, através da autenticação de dois fatores e da notificação de transações suspeitas.



A acrescentar a estas medidas de segurança, o cliente tem também total controlo sobre quem pode aceder aos seus dados financeiros e por quanto tempo. Só após a concessão de consentimento explícito é que terceiros podem aceder às suas informações.



Quais as vantagens do Open Banking?



Muitas. O Open Banking oferece uma série de vantagens, tanto para os consumidores como para as empresas, e a Eupago desempenha um papel fundamental na criação e divulgação desses benefícios.

Acesso a uma variedade de serviços financeiros



Com o Open Banking, os clientes podem aceder a uma gama mais ampla de serviços financeiros, desde empréstimos a investimentos, de várias instituições financeiras, tudo a partir de uma única plataforma.

Conveniência



O Open Banking simplifica o acesso e a gestão das finanças. Os clientes podem visualizar todas as suas contas em diferentes bancos numa única plataforma, facilitando o acompanhamento das suas finanças.





Melhores produtos e preços



A concorrência gerada pelo Open Banking leva a uma melhoria constante dos produtos e serviços financeiros disponíveis. As empresas são incentivadas a oferecer melhores tarifários e condições para atrair clientes.

Inovação financeira



O Open Banking promove a inovação no setor financeiro, permitindo o desenvolvimento de novas soluções e aplicações que melhoram a experiência do utilizador e proporcionam soluções mais eficazes para satisfazer as suas necessidades financeiras.

Segurança e privacidade



Embora a partilha de dados seja uma parte fundamental do Open Banking, as regulamentações rigorosas garantem que os dados dos utilizadores estão seguros e que apenas são partilhados com o seu consentimento.

Transparência



Os utilizadores têm um maior controlo sobre os seus dados e podem revogar o acesso a qualquer momento, o que promove a transparência nas relações financeiras.

Maior competitividade para as empresas



Empresas financeiras como a Eupago podem expandir os seus serviços, atingir novos públicos e criar parcerias estratégicas para oferecer soluções financeiras inovadoras aos seus clientes.







Na prática, como é que o Open Banking pode ajudar a minha empresa?



A recolha estruturada de dados que este serviço proporciona, permite que a sua empresa consiga, por exemplo, recolher a lista de movimentos bancários trimestrais em alguns segundos, agilizando assim os processos de reconciliação bancária. É este o nível de otimização de processos a que terá acesso e que faz com que o aproveitamento dos recursos humanos seja direcionado para tarefas mais produtivas.



Outro exemplo é a simplificação do processo de análise financeira da sua empresa. Através da informação recolhida pode criar relatórios por tipo de despesas, por exemplo, uma vez que os dados podem ser facilmente enriquecidos com informação adicional.





Eupago



A gestão de tesouraria é outra área da sua empresa que beneficia com o Open Banking. Ao agrupar a informação dispersa por vários bancos consegue obter uma informação mais clara sobre a sua tesouraria, facilitando assim a sua gestão.



O Open Banking permite, ainda, beneficiar com a redução de custos/comissões de pagamento, através da iniciação de pagamentos que o serviço proporciona.



Como posso aderir ao Open Banking da Eupago?



A Eupago torna o processo de adesão ao Open Banking fácil e seguro, proporcionando aos clientes controlo total sobre as suas informações financeiras.



Para aderir basta seguir estes passos:

• Contactar a Eupago através do número 22 206 15 97 ou preenchendo este formulário no site da marca

.



• Criar uma conta ou fazer login na plataforma Eupago.



• Autorizar a partilha de informações financeiras com outras instituições, como bancos ou fintechs, através da plataforma Eupago.



• Definir as permissões e níveis de acesso para garantir a segurança dos seus dados.



• Começar a desfrutar dos benefícios do Open Banking com a Eupago.



Soluções de excelência personalizadas

A Eupago garante o melhor serviço de Open Banking. A empresa foi uma das primeiras instituições de pagamento a atuar no mercado português e a que regista o maior e mais rápido crescimento.



Criada em 2015, ao longo dos anos tem contribuído para o desenvolvimento do setor de pagamentos no País, impulsionando a economia, promovendo a adoção de soluções financeiras e tecnológicas inovadoras, destacando-se a tecnologia diferencial de Open Banking.



Comece o ano com transparência, segurança, solidez e muita prosperidade.