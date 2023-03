Setor imobiliário: os cinco motivos para investir

Ao longo dos anos, a crise económica e social fez-se sentir nos vários setores de negócio, não deixando margem para escape. O setor imobiliário, em particular, teve de lidar com vários desafios como, por exemplo, a crise do subprime, o término do regime do crédito bonificado ou a pandemia, que se aliaram, mais recentemente, à guerra na Ucrânia, à subida da inflação e ao rápido aumento das taxas de juro. Apesar disso, o mercado imobiliário tem-se distinguido pela rápida capacidade de resposta e, consequentemente, por ser uma área muito interessante para investidores.

Os últimos anos têm sido de crescimento para o setor imobiliário e, em especial, para a ERA, que está à procura de novos franqueados para a Grande Lisboa, Grande Porto, Minho e Algarve e, consequentemente, espera reforçar a equipa com a contratação de 2.400 colaboradores. São novas oportunidades de negócios para empreendedores que seguem o plano de expansão traçado pela imobiliária que já conta 25 anos de ação em Portugal.

No ano em que celebra 25 anos a operar em Portugal, foram muitos os desafios socioeconómicos, mais ou menos favoráveis, ultrapassados com sucesso e que conferiram à empresa um profundo conhecimento do setor.

Investir no setor imobiliário em 2023

É inegável que 2023 conjuga vários fatores para este ser um ano desafiante para a habitação, sobretudo devido à escassez de oferta para a forte procura a que se assiste – uma realidade que se traduziu no aumento dos preços das casas nos últimos anos, quer para compra quer para arrendamento.

Como em todos os ciclos económicos, após um primeiro período de ligeiro abrandamento, é de esperar que 2023 se caracterize por ser um ano de ajuste nos preços. Mesmo antevendo um ano mais desafiante, com alterações no padrão de procura, o mercado continuará a funcionar e para isso contribuirão diversos motivos (ver caixa abaixo).

Cinco motivos para investir

1. Historicamente, o imobiliário sempre foi, e sempre será, um investimento seguro e com potencial de valorização garantido a médio/longo prazo.



2. A habitação é um bem essencial e, por isso, sempre existirão vendas.



3. Os principais motivos para a compra ou venda de casa prendem-se, sobretudo, com questões sociológicas que continuarão a existir, independentemente das incertezas do presente – casamentos, divórcios ou nascimentos, por exemplo.



4. Portugal continuará a ter características intrínsecas muito apelativas quer para viver quer para investimento.



5. O país tem ainda muito potencial de crescimento em diversas regiões.

Em crescimento constante

Só em 2022, a ERA Portugal faturou mais de 92 milhões de euros e atingiu os 1,8 mil milhões de euros em transações, registando, assim, o melhor ano de sempre desde que opera em Portugal. Estes resultados, a par dos resultados globais do setor, são a prova do potencial que os especialistas reconhecem ao mercado imobiliário, apesar de toda a agitação sentida.

Mais de 120 agências até 2025

A ERA Portugal desenvolveu uma estratégia sólida que permite atuar nos diversos contextos de mercado e alterou recentemente o modelo de negócio com o propósito de se focar mais no crescimento dos empreendedores e na otimização das oportunidades do mercado.

Depois de 25 anos apoiados num regime de exclusividade territorial, a nova organização da empresa permite agora a abertura de mais agências por região e dá a possibilidade aos franqueados de angariar e comercializar imóveis fora da zona na qual se localiza a agência. Desta forma, maximiza-se o potencial de transações, eliminam-se obstáculos ao crescimento das lojas e da própria rede e garante-se uma resposta mais abrangente às necessidades dos clientes.

Portugal tem regiões estratégicas cujo potencial de desenvolvimento está por cumprir e, por isso, a ERA Portugal tem um plano de expansão que se traduzirá na abertura de mais 120 agências até 2025. A grande aposta passará por fazer crescer a rede com especial incidência no Minho, Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve e, consequentemente, por reforçar a equipa com a contratação de 2.400 colaboradores.

Para cumprir o plano de expansão, a ERA está neste momento à procura de novos franqueados e, para isso, bastará aos empreendedores entrarem em contacto para se juntarem a uma rede em constante crescimento.