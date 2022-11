Sugestões para um Natal requintado

Começa a contagem decrescente para a época mais mágica do ano. A entrada em novembro desperta o espírito natalício que vive em cada um de nós. É altura de começar a pensar no espaço, no número de convidados, nas prendas e nas compras. É, também, altura de olhar para as promoções da Antarte e de não adiar tudo para o último minuto.

Pode ainda ser cedo para alguns perecíveis, mas há uma coisa na qual se pode já focar: no sítio onde vai receber os convidados. Depois de dois Natais com restrições, é altura de abrir, com pompa e circunstância, a mesa. Na Antarte encontra as opções ideais para um Natal mágico, com autênticas viagens sem sair de casa. A pensar em todas as famílias, criou os Magic Days Antarte, em que a magia se reflete até no preço, com descontos de 10% e a oferta do valor do IVA. Na prática, são 10 + 23% de desconto nos móveis que sempre quis ter… É caso para dizer: Feliz Natal!

Siga as nossas sugestões e partilhe com a família momentos incríveis, com cidades icónicas como inspiração e o design intemporal do mobiliário da Antarte.

A elegância de Cannes

Para os apreciadores de versatilidade, a mesa de jantar Cannes é a escolha perfeita para o toque contemporâneo na sala de jantar. Com acabamentos em madeira de tonalidade mais clara ou mais escura, lisa ou com contornos, e até mesmo com tampo de vidro, esta mesa vai organicamente convidar ao convívio noite dentro. A mesa fica completa com as cadeiras Cannes, com inspiração contemporânea, em cores claras mas com o contraste necessário para criar impacto visual à volta da mesa. Já para não falar do conforto de todas as peças!

Mesa de refeição Cannes, Cadeiras Cannes, Garrafeira e Louceiro Cannes





Uma viagem redonda, de Nice a Veneza

As mesas redondas voltam a ganhar espaço e tendência nas salas de jantar. O fator primordial é, agora, o de aliar um design mais clássico a linhas modernas e intemporais. A mesa de jantar Nice reúne tudo o que é, para nós, essencial: os pés em metal trazem um toque de elegância, o tampo em madeira traz o glamour, o facto de ser extensível traz sempre espaço para mais um.

O look completa-se com as cadeiras Veneza, de linhas arredondadas – a lembrar as gôndolas da cidade romântica – ou em formato do encosto circular, para um toque disruptivo!

Mesa de jantar extensivel Nice, Cadeiras Veneza

Barcelona, Londres, e os amigos aqui tão perto

Tal como as capitais espanhola e inglesa, o próximo conjunto fomenta a proximidade, relações sólidas e pormenores de perder o fôlego. A mesa de jantar Barcelona tem um imponente tampo, e os pés entrançados dão um toque contemporâneo que combina em qualquer sala. Para um toque de charme, as cadeiras Londres. A combinação perfeita para família e amigos à volta da mesa.

Mesa de refeição Barcelona, Cadeiras Londres, Aparador Londres

Oporto e Paris, a combinação que faltava

Para os que procuram uma peça central, de grandes dimensões, em que o espaço nunca seja problema, a mesa Oporto é a escolha. Tem uma presença marcante, um pé elegante e uma estrutura que acomoda inúmeros convidados. As cadeiras Paris são a conjugação perfeita para um design intemporal e onde pode personalizar o tecido e os pés.

Mesa de refeição Oporto, Cadeiras Paris, Aparador Nice

Cinco motivos para ter uma peça Antarte em sua casa

1. As peças podem ser personalizadas, com cores e materiais que se adequam aos espaços. 2. As novas coleções foram desenvolvidas pelo Antarte Design Center, com foco nas tendências de home decor. 3. Para além da loja online, Antarte tem uma rede de 14 lojas de norte a sul do país com toda a oferta da marca disponível. 4. Pode também solicitar gratuitamente projetos de decoração 3D. 5. Em Portugal continental, a entrega e montagens são gratuitas em encomendas superiores a 500 euros.

O conforto estende-se à sala de estar

Antes ou depois da ceia, o convívio não se esgota. Já conseguimos imaginar, mesmo a esta distância, a conversa a estender-se por horas, com um bom vinho numa mão e um aperitivo noutra. Quer tenha um open space ou zonas segmentadas, a garrafeira Cannes é o elemento que poderá ligar a sala de estar à sala de jantar, trazendo o glamour, a elegância e o bom gosto e perpetuando-o por todas as divisões. Garrafeira Cannes





O sofá com chaise longue Veneza, que pode combinar com um cadeirão ou módulos de dois ou três lugares, deixam-no envolvido em conforto e luxo. O sofá de canto Tokyo permitirá preencher espaços mais amplos, de forma imponente, elegante e cativante.







Sofá de Canto Tokyo, Mesas de centro Tronco



Sofá com Chaise Longue Veneza, Móvel TV e Mesa de Centro Cannes









A promoção Magic Days Antarte está disponível nas lojas Antarte ou em antarte.pt.